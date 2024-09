Οι Επιστήμονες Προειδοποιούν Ότι η Ρύπανση Οδηγεί σε Μικρότερο Πέος

Πλέον ξέρουμε καλά ότι οι άνθρωποι έχουμε βάλει κάμποσο το χεράκι μας για να καταστρέψουμε τον πλανήτη. Η ρύπανση -ο κακός λύκος που εμφανίζεται εξαιτίας πολλών δραστηριοτήτων μας- έχει δημιουργήσει προβλήματα όχι μόνο στις δικές μας ζωές αλλά και στις ζωές άλλων πλασμάτων με τα οποία μοιραζόμαστε τον πλανήτη. Έχει κάνει ζημιά στα πέη των πολικών αρκούδων και οι ενυδρίδες έχουν πλέον «μαλακό» πέος. Και τώρα, ολοκληρώνοντας το κύκλο της ίδιας της ζωής, αρχίζει να επηρεάζει και την ανθρώπινη στύση.

Ένα πολυσυζητημένο νέο βιβλίο της Dr Shanna H. Swan, αναγνωρισμένης περιβαλλοντολόγου και επιδημιολόγου αναπαραγωγής, συνδέει τη χρήση βιομηχανικών χημικών σε καθημερινά προϊόντα με μικρότερο πέος, χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και στυτική δυσλειτουργία. Ο τίτλος του βιβλίου χτυπάει ένα καμπανάκι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε: Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race. (Αντίστροφη μέτρηση: πώς ο σύγχρονος κόσμος απειλεί τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, αλλάζει την αρσενική και θηλυκή αναπαραγωγική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του ανθρώπινου είδους).

Το 2017, η Swan συμμετείχε στη συγγραφή μιας μελέτης σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είχε πέσει στη Δύση κατά 595, μεταξύ 1973 και 2011. Στο βιβλίο της, η Swan εξερευνά πώς ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας και το μικρότερο μέγεθος του πέους σχετίζονται με έναν γνωστό ένοχο: Τα χημικά. «Τα χημικά στο περιβάλλον μας είναι ανθυγιεινές πρακτικές που διαταράσσουν την ορμονική ισορροπία, προκαλώντας αναπαραγωγικό χάος σε ποικίλους βαθμούς», γράφει στο καινούργιο της βιβλίο. Η Swan επίσης μοιράστηκε τα ευρήματά της για τα ποσοστά γονιμότητας. «Σε κάποια μέρη του κόσμου η μέση 20χρονη γυναίκα είναι λιγότερο γόνιμη από ό,τι ήταν η γιαγιά της στα 35». Επίσης συμπληρώνει ότι ένας άνδρας μπορεί να έχει τον μισό αριθμό σπερματοζωαρίων από τον παππού του.

Η τελευταία έρευνα της Swan επίσης δείχνει ότι οι ρύποι και τα χημικά μειώνουν την ποιότητα του σπέρματος και οδηγούν σε μικρότερο μέγεθος πέους και όγκο όρχεων. H Swan το αποκαλεί «παγκόσμια υπαρξιακή κρίση» και προειδοποιεί ότι αυτό θα μπορούσε να συνεχίσει να απειλεί την ανθρώπινη επιβίωση. «Η παρούσα αναπαραγωγική συνθήκη δεν μπορεί να συνεχίσει για πολύ χωρίς να απειλήσει την ανθρώπινη επιβίωση», γράφει. «Από τα πέντε πιθανά κριτήρια για να γίνει απειλούμενο ένα είδος, μόνο ένα πρέπει να πληρούται. Αυτή τη στιγμή, στην περίπτωση των ανθρώπων πληρούνται τουλάχιστον τρία».

Σύμφωνα με την έρευνα της Swan η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις, χημικά που βρίσκονται σε πλαστικά και παιχνίδια, στο τέλος του τρίτου τριμήνου στη μήτρα, οδήγησε σε μικρότερη πρωκτογεννητική απόσταση. «Είναι το διάστημα μεταξύ πρωκτού και την αρχή των γεννητικών οργάνων. Οι επιστήμονες αναγνώριζαν τη σημασία του για πολύ καιρό. Έχω ένα άρθρο του 1912 που εξετάζει αυτή την απόσταση και δείχνει ότι ήταν σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερη στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες. Εμείς διαπιστώσαμε ότι τα χημικά, όπως ο φθαλικός δι-εστέρας,μειώνουν την απόσταση στους άντρες.

Στη στήλη της στον Guardian, η ακτιβίστρια περιβαλλοντολόγος Erin Brockovich συζητάει για το βιβλίο και επισημαίνει την έκθεση σε παντοτινά χημικά και πώς υπάρχουν σε ηλεκτρονικές συσκευές, πλαστικό, συσκευασίες τροφίμων και καθαριστικά. «Μερικές υπερφθοροαλκυλιωμένες χημικές ουσίες είναι γνωστές ως παντοτινά χημικά διότι δεν διασπώνται στο περιβάλλον ή στο σώμα. Απλώς συσσωρεύονται και κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό κάνουν περισσότερη ζημιά. Η ανθρωπότητα φτάνει σε οριακό σημείο».

Αν αυτό δεν σου φαίνεται καλό νέο, έχουμε κι άλλα. Τα χημικά και οι ρύποι μπορούν να επηρεάσουν και τη λίμπιντο. «Βρήκαμε συσχετισμό ανάμεσα στα επίπεδα φθαλικών ενώσεων μιας γυναίκας και τη σεξουαλική τους ικανοποίηση», είπε η Swan στο Intercept. «Ερευνητές στην Κίνα διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι με υψηλότερα επίπεδα BPA στο αίμα τους ήταν πιο πιθανό να έχουν σεξουαλικά προβλήματα όπως μειωμένη επιθυμία».

Σύμφωνα με την έρευνα της Swan, το BPA, οι φθαλικές ενώσεις και τα parabens, και η ατραζίνη είναι οι κύριοι ένοχοι πίσω από τη μειωμένη λίμπιντο και γονιμότητα. Αυτά τα χημικά βρίσκονται σε πλαστικά, εντομοκτόνα, οδοντόπαστα και προϊόντα ομορφιάς και λειτουργούν ως ενδοκρινολογικοί διαταράκτες που οδηγούν σε πρόωρο τοκετό, χαμηλότερο IQ, παχυσαρκία και σύμφωνα με την έρευνα της Swan σε μικρότερο μέγεθος πέους. Μπορεί να είναι δύσκολο να τα αποφεύγουμε εφόσον συχνά δεν αναγράφονται και βρίσκονται σε πλαστικά, σαμπουάν, καλλυντικά, μαξιλάρια, κονσέρβες, ακόμα και σε αποδείξεις ATM.

Μια μελέτη του 2018 από επιστήμονες της Μελβούρνης επιβεβαιώνει ότι τα χημικά στα πλαστικά οδηγούν σε γενετικές ανωμαλίας στα αρσενικά μωρά. Πρόσφατα, ερευνητές από την εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας διαπίστωσαν ότι αγόρια που ζούσαν σε περιοχές με ρύπανση όπου γινόταν εξόρυξη άνθρακα είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν έναν κατερχόμενο όρχι και πενταπλάσιες για κρυψορχία.

Η Swan προειδοποιεί ότι η μειωμένη γονιμότητα και τα τοξικά χημικά μπορούν να επηρεάσουν άσχημα τις μελλοντικές γενιές. «Αν είσαι έγκυος σε αγόρι τα χημικά στα οποία εκτίθεσαι μπορούν να περάσουν στο παιδί μέσω του πλακούντα. Έτσι τα γεννητικά κύτταρα που θα δημιουργήσουν τα παιδιά του ήδη επηρεάζονται. Επίσης το αγόρι θα εκτεθεί ξανά σε χημικά ως ενήλικας» είπε. «Γι’ αυτό έχουμε διαρκώς μείωση της γονιμότητας και της ποιότητας του σπέρματος. Αν δεν είχαμε επηρεαστεί από τους γονείς και τους παππούδες μας, τότε κάθε γενιά θα άρχιζε από την αρχή. Θα ήταν άσχημα, αλλά κάθε φορά η επίδραση θα ήταν στο ίδιο επίπεδο. Το γεγονός ότι κουβαλάμε τα προβλήματα των προηγούμενων γενιών σημαίνει ότι αρχίζουμε σε κατώτερο επίπεδο και δεχόμαστε χτυπήματα ξανά και ξανά και ξανά».

Είμαστε λοιπόν καταδικασμένοι να δούμε τις μελλοντικές γενιές να μεγαλώνουν με όλο και μικρότερο πέος ή μπορούμε να κάνουμε κάτι; Σύμφωνα με τη Swan, αν αγοράζουμε βιολογικά προϊόντα και χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό στην καθημερινή μας ζωή βοηθάει στον περιορισμό των χημικών. Επίσης συμβουλεύει να τρώμε στο σπίτι διότι όταν τρως απ’ έξω οι συσκευασίες και τα γάντια μεταφέρουν φθαλικές ενώσεις στο φαγητό σου, τα οποία μπαίνουν στο σώμα σου.

Αν όχι για το περιβάλλον λοιπόν είναι ώρα να αντιμετωπίσουμε τη ρύπανση για να προφυλάξουμε το πέος μας και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όπως γράφει η Swan, «πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε τη γονιμότητά μας, τη μοίρα του ανθρώπινου είδους, και τον πλανήτη».

