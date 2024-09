Όλα τα Είδη των Περίεργων Συναδέλφων που Συναντάς στη Δουλειά και πώς να τους Αντιμετωπίσεις

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Sweden.

Όλοι μας έχουμε συναντήσει ένα δύσκολο άτομο στον χώρο εργασίας μας, ένα άτομο το οποίο έχουμε αναγκαστεί να αντιμετωπίσουμε είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτά οι τύποι έρχονται σε μεγάλη ποικιλία και συνηθίζουν να κάνουν το γραφείο άνω-κάτω με τις παρατραβηγμένες τους εκρήξεις ή με τις ενδοεταιρικές τους ίντριγκες. Στο The Schmuck in My Office: How to Deal Effectively with Difficult People at Work (εκδ. St. Martin’s Press – Ο βλάκας στο γραφείο: Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τα δύσκολα άτομα στη δουλειά), η Δρ Jody J. Foster, που συνέγραψε το βιβλίο με την ιατρό Michelle Joy, μας εξηγεί πώς να χειριζόμαστε όλους αυτούς τους καραγκιόζηδες στη δουλειά μας, εξερευνώντας τα χαρακτηριστικά τα οποία τους οδηγούν στο να είναι αυτοί που είναι.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ξυπνά το πρωί και λέει πως σήμερα θα πάει να σπάσει τα νεύρα των συναδέλφων του», εξηγεί η καθηγήτρια Κλινικής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. «Ένα μεγάλο μέρος των συγκρούσεων στους χώρους εργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν προσωπικότητες και τις φέρνουν μαζί τους στη δουλειά. Καμιά φορά δεν ταιριάζουν με την εταιρική κουλτούρα που συναντούν ή με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται και έτσι ξεκινάνε οι εντάσεις».

Η πιθανότητα για διαφωνίες στη δουλειά υπάρχει πάντα, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικές, αγχωτικές αλλά και τοξικές καταστάσεις. Η Foster έχει συντάξει μια λίστα αρχετύπων, η οποία σίγουρα δεν καταγράφει κάθε τύπο ανθρώπου στον κόσμο, ωστόσο αποτυπώνει τα είδη εκείνα των ατόμων τα οποία έχει συναντήσει κατά τη διάρκεια της έρευνάς της στον τομέα των διαπροσωπικών προβλημάτων. Ως ψυχίατρος, η Δρ Foster καταπιάνεται με το ζήτημα διαγνωστικά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως προχωρά σε κανονικές διαγνώσεις. Αντ’ αυτού, κοιτά τα διάφορα χαρακτηριστικά που κάθε άτομο προσθέτει στην εργασιακή «εξίσωση», εξετάζοντας το πώς μπορεί να αποτραπεί η παρεξήγηση στον χώρο εργασίας, προτού αυτή εκδηλωθεί.

«Υπάρχει αξία στο να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους», εξηγεί. «Το σίγουρο είναι πως τα άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά, τείνουν να δουν τα πράγματα με παρόμοιους τρόπους. Αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό με θετικό τρόπο, για να κάνεις μια διάγνωση και όχι απλά έναν χαρακτηρισμό, τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις τη διαφορά».

Παρακάτω παρατίθενται οι «επικίνδυνοι» τύποι ανθρώπων που υποστηρίζει ότι μπορεί κανείς να βρει σε ένα γραφείο, δηλαδή τα άτομα που δημιουργούν προβλήματα, καθώς και το πώς να τους αντιμετωπίζετε. Ίσως αναγνωρίσετε και τον εαυτό σας εκεί μέσα.

Ο Νάρκισσος

«Δεν χρειάζονται και πολλές εξηγήσεις», λέει η Foster. Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος προβληματικού ατόμου που θα συναντήσει κανείς στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με την έρευνά της. Τον ξέρετε: εγωκεντρικός και αυτάρεσκος. «Κάπως σαν ένα παγώνι», εξηγεί η Foster. «Τα πάντα έχουν να κάνουν με αυτόν. Καρπώνεται τις επιτυχίες και τη δουλειά των άλλων. Είναι το επίκεντρο των πάντων. Το εγώ του γεμίζει τον χώρο».

Ο νάρκισσος θεωρεί πως πρέπει όλα να πηγαίνουν όπως θέλει, αναζητά συνέχεια την προσοχή των άλλων και είναι φοβερά αλαζόνας. Επίσης, τυχαίνει να είναι το πιο δύσκολο άτομο να αντιμετωπίσεις μέσα σε ένα γραφείο, μιας και τείνει να δημιουργεί μια βαθιά πολωμένη ατμόσφαιρα. «Το περιβάλλον γίνεται ανταγωνιστικό, ενώ θα έπρεπε να είναι υποστηρικτικό», λέει η Foster. «Όταν αντιμετωπίζουμε έναν νάρκισσο, το να στοχεύουμε στην εγωκεντρικότητά του ίσως είναι μια καλή τακτική. Το να του αναγνωρίζουμε ανά διαστήματα τις επιτυχίες και τα θετικά του στοιχεία θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τη σύγκρουση μαζί του».

Το Σαρκοφάγο Φυτό

Είναι ο τύπος ατόμου που σε ελκύει, σε φέρνει κοντά, κερδίζει την εμπιστοσύνη σου και μετά το γυρίζει και αποκαλύπτει τις σκοτεινές του προθέσεις, σύμφωνα με τη Foster. «Μιλάμε για ένα άτομο που μαγνητίζει αρχικά, που άλλοτε σε αναβαθμίζει και άλλοτε σε υποβαθμίζει και είναι ικανό να δημιουργήσει μεγάλο χάος και δράματα στο γραφείο», εξηγεί. «Μπορεί πραγματικά να προκαλέσει μεγάλες παρεξηγήσεις, από αυτές που για να αποφευχθούν οι συνάδελφοι γύρω τους συμπεριφέρονται λες και περπατούν σε ναρκοπέδιο, πολύ προσεκτικά για να μην γίνει έκρηξη. Για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο άτομο, πρέπει να βάζει όρια, τα οποία διαρκώς να ενισχύεις. Θέλουν να τους κατευθύνεις. Εκτιμούν τα αποδεκτά όρια και η δομή τους ανακουφίζει».

O Λεπτολόγος

Μιλάμε για ένα άτομο εμμονικό, που βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος, ένα άτομο που δεν σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου, επειδή διαρκώς σκαλώνει στις λεπτομέρειες. Το χειρότερο είναι πως συνήθως καταφέρνουν να σε αποσυντονίσουν. «Πρόκειται για άτομα που συνήθως παίρνουν παραπάνω προαγωγές από όσες αξίζουν, επειδή είναι άνθρωποι της λεπτομέρειας και αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο». Μόλις μπουν σε πόστο εξουσίας, όμως, συχνά τα χάνουν και την πληρώνουν τα άτομα που βρίσκονται από κάτω. «Δεν μπορούν να δουν την ευρύτερη εικόνα», προσθέτει η Foster.

Για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο άτομο, απέφυγε τις ευθείες συγκρούσεις ή τις αντιλογίες με θέμα την εμμονή τους στη λεπτομέρεια. Τονίστε το πόσο εκτιμάτε την αφοσίωση που δείχνουν στη δουλειά τους, χωρίς να δίνετε έμφαση στη δική σας. Η Foster συμβουλεύει επίσης να μην υπόσχεστε ποτέ παραπάνω από αυτά που μπορείτε και να αναγνωρίζετε τα λάθη σας. «Αν είναι δυνατόν, καθοδηγείστε τους προς εργασίες που χρειάζονται την εμμονή τους στη λεπτομέρεια, με ξεκάθαρες οδηγίες και deadlines», τονίζει.



O Αφηρημένος

Ο αφηρημένος είναι αυτός που απλά δεν μπορεί να οργανωθεί, τα πάει χάλια με τους χρόνους και έχει θέμα στην ολοκλήρωση εργασιών. «Είναι δύσκολο για αυτά τα άτομα να προσέξουν ή να εστιάσουν σε κάτι», λέει η Foster, που σημειώνει πως ο καλύτερος τρόπος να τους αντιμετωπίσεις είναι με το να τους μιλάς ξεκάθαρα, με υπομονή και απόλυτα προβλεπόμενα. «Μην αφήνεις τον αφηρημένο να ασχολείται με πολλά. Να ολοκληρώνει μια εργασία και μετά να πηγαίνει στην άλλη».

Ο Mr. Hyde

«Είναι ένα όνομα που δίνω σε ένα άτομο που φέρνει τον εθισμό του στον χώρο εργασίας», λέει η Foster. «Προσλαμβάνεις τον Dr. Jekyll και ξαφνικά μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο». Αυτός ο τύπος είναι λίγο δύσκολο να εντοπιστεί, αλλά υπάρχουν σημάδια. «Ψάχνεις για μια αλλαγή σε σχέση με αυτό που ήταν. Μπορεί να τους δεις να επιστρέφουν στην κανονική τους συμπεριφορά, αλλά σύντομα αλλάζουν και πάλι. Πρόκειται για άτομα που πιθανόν να προσπαθούν να διορθωθούν, να παραμείνουν νηφάλιοι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά ο εθισμός τους προκαλεί μειωμένη απόδοση και μπορεί να δημιουργήσει πολλές διαπροσωπικές εντάσεις εντός γραφείου».

Για να αντιμετωπίσουμε έναν Mr. Hyde, πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. «Τονίστε ότι θέλετε να βοηθήσετε, αλλά θέστε όρια και συνέπειες. Αναγνωρίστε το γεγονός ότι η ανάρρωση δεν θα είναι εύκολη».

Η Χαμένη Ψυχή

Διακρίνεται από το άδεια βλέμμα του. Κάποια στιγμή είχε κάποια επιτυχία στην καριέρα του, αλλά καθώς μεγαλώνει φαίνεται ότι το έχει «χάσει». Κάνει λάθη και αγριεύει, όταν τα αναφέρεις. «Είναι δύσκολο να τονίσεις κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με τη γνωστική εξασθένηση ενός ατόμου, ειδικά όταν αυτό το άτομο βρίσκεται στον χώρο εργασίας, αλλά αυτά τα ζητήματα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα», λέει η Foster, που προτείνει μια εποικοδομητική και υποστηρικτική κουβέντα, για να βοηθηθεί η χαμένη ψυχή στην αναγνώριση των λαθών της και πως αυτά επηρεάζουν την εργασία της. «Η χρήση καθαρής και απλής γλώσσας, καθώς και η υποστήριξή μας μπορεί να βοηθήσουν».

Το Ρομπότ

Το ρομπότ δεν έχει και πολλές κοινωνικές δεξιότητες και συχνά ξεσπάει, κάνοντας το υπόλοιπο γραφείο να αισθάνεται άβολα, όπως λέει η Foster. Λόγω της συναισθηματικής του δυσλειτουργίας, πολλές φορές ο κόσμος του γραφείου δεν το καταλαβαίνει και θυμώνει μαζί του. Αλλά μιλάμε για τον χώρο εργασίας, οπότε θα πρέπει κάπως να το χειριστείς. Για να το καταφέρεις, η Foster προτείνει συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο και όχι ομαδικές. «Ένα δομημένο πρόγραμμα με εργασίες που εξηγούνται σωστά είναι το ιδανικό σενάριο», εξηγεί. «Εποικοδομητικό θα ήταν επίσης να βοηθηθεί το Ρομπότ να αντιληφθεί πως η συμπεριφορά του επηρεάζει τους υπόλοιπους στον χώρο εργασίας».

Ο Εκκεντρικός

Σίγουρα ξέρετε αυτό το άτομο. Ο εκκεντρικός είναι ένα περίεργο ή αλλόκοτο άτομο που φέρνει διάφορα περίεργα ή μαγικά πιστεύω στο γραφείο. Η Δρ Foster αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ατόμου, μιας γιατρού, η οποία ενώ λειτουργούσε απόλυτα φυσιολογικά στην εργασίας της, εν τέλει πίστευε ότι κάθε ιατρικό πρόβλημα είχε τη ρίζα του στη δηλητηρίαση από μόλυβδο.

«Τα εκκεντρικά άτομα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον χώρο εργασίας επειδή προκαλούν το ενδιαφέρον, αλλά και κάποια άβολα συναισθήματα, όμως γενικά δεν έχουν διαπροσωπικές δυσκολίες», λέει η γιατρός. Για να αντιμετωπιστούν, πρέπει απλά να τους τονιστεί ευθέως πως δεν πρέπει τα προσωπικά τους πιστεύω να επιβάλλονται στους άλλους».

O Καχύποπτος

Ο καχύποπτος είναι μια παρανοϊκή ψυχή που βλέπει τον κόσμο μόνο με όρους συνωμοσιολογικούς. Πάντα πιστεύουν πως θα αδικηθούν ή πως έχουν ήδη αδικηθεί ή ότι απλά κάποιος δεν τους λέει την αλήθεια. «Άτομα αυτού του τύπου πάντα ψάχνουν για το κακό που θα τους βρει, την εκμετάλλευση, την απάτη», λέει η Foster. «Κρίνουν τις σχέσεις με βάση την πίστη και την εμπιστοσύνη». Αυτοί οι χαρακτήρες θίγονται εύκολα, επομένως η Foster προτείνει να αντιμετωπίζονται με ευθύτητα και ειλικρίνεια, προσφέροντάς τους και πιθανές εναλλακτικές επιλογές, ώστε να αισθάνονται ότι διατηρούν τον έλεγχο. Η Foster τονίζει επίσης πως αυτού του είδους τα άτομα είναι πιο πιθανό να έχουν κάποια βίαιη έκρηξη στον χώρο εργασίας. Με αυτό ως πιθανότητα, η Foster συνιστά: «Αποφύγετε τις ευθείες συγκρούσεις».

Το βιβλίο της Δρ Jody J. Foster The Schmuck in My Office: How to Deal Effectively with Difficult People at Work διατίθεται από το Amazon.com.



