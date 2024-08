«Όλοι Ξέρουν Κάποιον που Δεν Επέστρεψε» – Άνθρωποι Χάνονται Μέσα στους Πάγους της Αρκτικής

Αυτό εδώ είναι το Tipping Point, μια νέα σειρά του VICE που καλύπτει θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνη για ανθρώπους και γραμμένα από ανθρώπους, ει δυνατόν, στις κοινότητες που βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα ενός πλανήτη που αλλάζει.

Για τον Simon Nattaq, το τίμημα για το μόνιμα παγωμένο έδαφος της Αρκτικής που λιώνει ήταν βαρύ – τα πόδια του. O Nattaq, παραδοσιακός Ινουίτ κυνηγός, που ζει στο Kuujjuaq, στο Nunavik, ένα απομακρυσμένο μέρος του βόρειου Κεμπέκ, βρέθηκε να διασχίζει λεπτό πάγο – αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης. Το snowmobile του έπεσε μέσα στο μελανό νερό.

Ομάδες έρευνας τον βρήκαν δυο μέρες αργότερα σε έναν σωρό χιονιού όπου είχε χωθεί για να προστατευθεί, λέει η γειτόνισσά του, υπέρμαχος των περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ινουίτ, συγγραφέας και υποψήφια για Νόμπελ ειρήνης Sheila Watt-Cloutier. Και όταν τον βρήκαν, τα παγωμένα πόδια του έπρεπε να ακρωτηριαστούν. Το σοκαριστικό στο ατύχημά του, λέει, ήταν ότι τα χρόνια εξάσκησης στο χιόνι και τον πάγο, από την παιδική του ηλικία, δεν ήταν αρκετά για να τον βοηθήσουν να αποφύγει τους κινδύνους.

Η Watt-Cloutier παρακολουθούσε την ανάρρωση του Nattaq από το σπίτι της απέναντι. «Έμαθε να κινείται με τα προσθετικά πόδια του και ύστερα ξανανέβηκε στο snowmobile και βγήκε σε στεριά και θάλασσα για να κυνηγήσει για την οικογένειά του, ένα παράδειγμα-έμπνευση ενός δυνατού κυνηγού», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Όταν ήταν μικρή, δεν ακούγονταν πολλές ιστορίες για κυνηγούς στους οποίους τύχαινε να σπάσει ο πάγος. Αλλά γύρω στο 1990, όταν ο Nattaq έπεσε μέσα, ανάλογες ιστορίες και άλλες αλλαγές που δημιουργούσαν προβληματισμό, άρχισαν να έρχονται απ’ όλα τα μέρη περιμετρικά του Βόρειου Πόλου, λέει η ίδια.

Τώρα, σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα. Πέντε άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν πέσει μέσα στον πάγο στην Αλάσκα. Η Αρκτική θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο επίγειος πάγος της Αρκτικής, που αποτελεί από πάνω από δύο εκατομμύρια στρέμματα, μειώνεται ραγδαία εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με το National Snow and Ice Data Center στο Μπούλντερ του Κολοράντο. Το μόνιμα παγωμένο έδαφος της Αρκτικής εξαφανίζεται με άνευ προηγουμένου ρυθμούς και το NSIDC ανέφερε ότι ο θαλάσσιος πάγος επίσης σημείωσε ιστορικό χαμηλό 2,9 εκατομμυρίων στρεμμάτων τον Ιούλιο, μια απώλεια στο μέγεθος της Νότιας Καρολίνας, από το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό του Ιουλίου του 2012. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής μπορεί να έχει εξαφανιστεί ως τη δεκαετία του 2040.

Η Patricia Cochran, Ινούπιατ Ινουίτ και εκτελεστική διευθύντρια του Alaska Native Science Commission, λέει ότι βλέπει το ίδιο φαινόμενο στην Αλάσκα. «Όλοι ξέρουν κάποιον που έπεσε μέσα στον πάγο και δεν επέστρεψε», είπε.

Το Alaska Native Tribal Health Consortium διαπίστωσε ότι ο αριθμός των ατυχημάτων αυξανόταν κάθε χρόνο από το 1990 ως το 2010 και τα περισσότερα θύματα, ήταν αυτόχθονες της Αλάσκας. Ο πάγος που λιώνει σημαίνει ότι η χρήση του snowmobile δεν είναι πια ασφαλής σε πολλές περιοχές, είπε η Watt-Cloutier. Η ίδια εξηγεί ότι κάποιοι αυτόχθονες σε απομακρυσμένα χωριά ρισκάρουν για να φροντίσουν τις οικογένειες τους, κάτι που θίγει και η αναφορά του ANTHC.

Μερικοί κυνηγοί στην Αλάσκα άρχισαν να χρησιμοποιούν ξανά παραδοσιακά έλκηθρα με σκύλους. «Τα σκυλιά μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τους κινδύνους και δεν αποπειρώνται να διασχίζουν λεπτό πάγο», είπε η Cochran. «Τα ανίψια μου τώρα χρησιμοποιούν τους παραδοσιακούς τρόπους που μας κράτησαν ζωντανούς, επί χιλιετίες».

Αλλά τα σκυλιά δεν αρκούν για να διασφαλίσουν τις ασφαλείς διαδρομές για πολύ καιρό ακόμα. Τον Ιούνιο μια επιστημονική αποστολή ανακάλυψε ότι το μόνιμα παγωμένο έδαφος στην Καναδική Αρκτική λιώνει 70 χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα κάπου μακριά. «Ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει στην Αρκτική», λέει ο επιστήμονας Peter Kalmus, συγγραφέας του Being the Change: Live Well and Spark a Climate Revolution. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω των πολικών περιοχών που καταρρέουν, ιδίως του φύλλου πάγου που λιώνει στη Γροιλανδία, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος τμήματα της Φλόριντα και κάποιες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ να πλημμυρίσουν. Δεν είναι μόνο αυτό.

«Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η υπερθέρμανση της Αρκτικής επηρεάζει τους αεροχείμαρρους, οδηγώντας σε ακραία καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος του Βόρειου Ημισφαιρίου – συνθήκες πυρκαγιάς, καύσωνες και ξηρασία σε κάποιες περιοχές, ή μεγάλες καταιγίδες και πλημμύρες σε άλλες», είπε ο Kalmus σε τηλεφωνική επικοινωνία. «Αυτά τα ακραία φαινόμενα προβλέπεται να επιδεινωθούν, αν συνεχίσει η υπερθέρμανση της Αρκτικής».

Αν χάσουμε την Αρκτική, προειδοποιεί η Watt-Cloutier, θα χάσουμε τη σοφία που οι Ινουίτ θα μπορούσαν να κληροδοτήσουν στον κόσμο για το πώς να ζεις με βιώσιμο τρόπο στον πλανήτη. «Μπορεί να είμαστε μακριά από τους διαδρόμους της εξουσίας, αλλά ο κυνηγός που πέφτει μέσα στον θαλάσσιο πάγο που λεπταίνει στην Αρκτική βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις βιομηχανίες στον Νότο, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τους πιο δυνατούς τυφώνες που απειλούν τις ΗΠΑ. Eπίσης, τους παγετώνες που λιώνουν στις Άνδεις και τα Ιμαλάια, τις πλημμύρες των περιοχών που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και μικρών νησιωτικών χωρών», είπε η Watt-Cloutier.

Ο Kalmus λέει ότι είναι λογικό να σε πιάνει απελπισία με όσα συμβαίνουν, αλλά τώρα είναι πιο αισιόδοξος απ’ ό,τι πριν από δέκα χρόνια.

«Παρατηρώ ραγδαία αλλαγή στην κουλτούρα», είπε ο Kalmus. «Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αφυπνίζονται, γρήγορα. Καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να επιταχύνει τη διαδικασία της αφύπνισης. Πρέπει να μιλάμε για την κλιματική κρίση όποτε έχουμε την ευκαιρία, να ενημερωνόμαστε, να διαμαρτυρόμαστε, να μειώνουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων για να τονίσουμε την επιτακτικότητα κι επιπλόεν να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα μας για να σκεφτούμε δημιουργικούς τρόπους ώστε να επιταχύνουμε το κίνημα. Μας αφορά όλους».

Η Terri Hansen είναι αυτόχθων δημοσιογράφος που εστιάζει κυρίως σε περιβαλλοντικά και επιστημονικά θέματα, τα οποία επηρεάζουν τους αυτόχθονες στη Βόρεια Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Ασχολείται με το κλίμα από το 2007. Ακολουθήστε την στο Twitter.

