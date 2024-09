Τα Project Σόμμερ-Άδωνι, το Trip Advisor στη Βουλή & Άλλες WTF Ειδήσεις της Εβδομάδας

Μπορεί να μην παίζουν φράγκα, όμως ζούμε σε μια χώρα που δεν πρόκειται να βαρεθούμε ποτέ. Σε αυτό βοηθάει η επικαιρότητα, που συνεχώς μας τροφοδοτεί με ιστορίες βγαλμένες από τη χώρα της καλτίλας. Σκηνικά που σε κάνουν να τραβάς τα μαλλιά σου γελώντας και κλαίγοντας, ταυτόχρονα. Μια ευγενική «χορηγία» όλων των απίστευτων μορφών που ζουν ανάμεσά μας, είτε είναι πολιτικοί και celebrities, ή απλοί πολίτες.

Η ροή των wtf σκηνικών που συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα είναι ασυγκράτητη, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολη την παρακολούθησή τους. Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να μαζεύουμε στο τέλος κάθε εβδομάδας τα καλύτερα από αυτά και να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνεστε για όλα τα σημαντικά γεγονότα και παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα αρχείο που θα μας θυμίζει τους λόγους είμαστε περήφανοι που ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου (not).

Videos by VICE

Ας ρίξουμε μια ματιά στις σημαντικότερες wtf ειδήσεις αυτής της εβδομάδας:

Η Πιθανή Συνεργασία Κώστα Σόμμερ-Άδωνι Γεωργιάδη

Πριν από λίγες μέρες ο -σχεδόν- γνωστός Έλληνας ηθοποιός λέγεται ότι βρέθηκε στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης με σκοπό να του προτείνει μια συνεργασία για κάποια project. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σόμερ είχε κατέβει υποψήφιος με την Ένωση Κεντρώων και δηλώνει υποστηρικτής του Κέντρου. Μπορεί λοιπόν η είδηση της συνάντησης των δύο ανδρών να έγινε γνωστή, ωστόσο δεν γνωρίζουμε τι είδους project ήταν αυτά που συζητήθηκαν. Ελπίζουμε να έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση κάποιου sequel του: «Αρσενικός ζιγκολό: Ωραίος και… Ευρωπαίος!», μιας αμερικανικής ταινίας στην οποία είχε συμμετάσχει ο Σόμερ.

Το Τηλεφώνημα Κυριάκου Μητσοτάκη στον Τραγουδιστή των Melisses

Πολλές επαφές με τη σόουμπιζ φαίνεται να έχει η κυβέρνηση, αφού λίγες μέρες μετά τη φημολογούμενη συνάντηση του Κώστα Σόμμερ με τον Άδωνι Γεωργιάδη έγινε γνωστή και η κλήση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον τραγουδιστή του συγκροτήματος Melisses, Χρήστο Μάστορα. Ο τελευταίος είχε αναρτήσει στο Instagram ένα post μέσω του οποίου έκανε γνωστή την οργή του για την αντιμετώπιση των Βορειοηπειρωτών στο θέμα των συντάξεων. «Η λέξη Βορειοηπειρώτης δεν είναι συνώνυμη με τη λέξη Νοτιοαλβανός. Μιλάμε για τους Ελληνες που έχουν τη γλώσσα τους ελληνική και την κουλτούρα τους Ηπειρώτικη. Όχι οτι είναι κάτι το σπουδαίο η το ιδιαίτερο να γεννιέσαι Έλληνας ή Αλβανός. Αυτό δεν το επιλέγεις εσύ», έγραφε μεταξύ άλλων ο Χ. Μάστορας. Το θέμα πήρε δημοσιότητα και έφτασε στα αυτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάλεσε τον γνωστό τραγουδιστή με σκοπό να τον ενημερώσει ότι θα προωθηθεί σύντομα νομοθετική ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

H Ατάκα του Αλέξη Τσίπρα για το Trip Advisor

Μια ατάκα που θα ζήλευε και stand up κωμικός, είπε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα πολλά ταξίδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας «Κάνετε πολλές βόλτες. Στο τέλος θα μαθαίνουμε τα νέα σας από το TripAdvisor». Κανονικά θα έπρεπε να σταματάει το μοντάζ εκεί, να μπαίνει από πίσω το “The Next Episode” και κάποιος να προσέθετε με μοντάζ ένα ζευγάρι γυαλιά στον Αλέξη Τσίπρα.

Οι Σοκαριστικές Ατάκες του Συνδικαλιστή του Σταύρου Μπαλάσκα

«Κοιτάχτε, εγώ πήρα τηλέφωνο και ρώτησα για την εξωτερική του εμφάνιση και μου είπαν ότι είναι όμορφος. Θα μου πείτε τώρα, γιατί το λες Μπαλάσκα αυτό; Γιατί όταν είσαι όμορφος και είσαι και αστυνομικός -να το ακούν και οι συνάδελφοι- και πας φυλακή, περνάς ωραία. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία μέσα στη φυλακή αυτός». Αυτά είναι λόγια του συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ., Σταύρου Μπαλάσκα. Την Παρασκευή βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για να σχολιάσει την είδηση της σύλληψης συναδέλφου του, ο οποίος είχε διαπράξει 11 ένοπλες ληστείες χρησιμοποιώντας μάλιστα το υπηρεσιακό του όπλο. Στη συνέχεια και έπειτα από αντιδράσεις στο τηλεοπτικό στούντιο, ο Στ. Μαπλάσκας δήλωσε -μέσες άκρες- ότι ο βιασμός στις φυλακές είναι αναπόφευκτος. Μάλιστα. Πολύ ωραία…

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Οι Ορειβάτες Προσπερνούν Πτώματα στον Δρόμο για την Κορυφή του Έβερεστ

Η Έλλη Τρίγγου Θεωρεί το Μπέργκερ Υπερεκτιμημένο

Ο Tupac Εξηγεί σε ένα Ερωτικό Γράμμα Γιατί Χώρισε με τη Madonna το 1995

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.