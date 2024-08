Το Jägermeister και η Κοινή του Φιλοσοφία με την Τέχνη του Τατουάζ

Όπως έχουμε πει ξανά, το Jägermeister είναι ένα ξεχωριστό ποτό που ακολουθεί τους δικούς του κανόνες. Στέκεται δίπλα σε μουσικά φεστιβάλ, συγκροτήματα, πάρτι, bartenders, σχεδιαστές μόδας και γενικότερα όλες αυτές τις δραστηριότητες που προωθούν τη δημιουργικότητα, στηρίζοντας παράλληλα τη διαφορετικότητα. Ένας ακόμη τομέας με τον οποίο συμπορεύεται εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αυτός των τατουάζ. Αρκετές διαφημίσεις του έχουν βασιστεί σε αυτά, άλλα το βασικότερο είναι η συνεχής παρουσία του σε tattoo conventions στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και η στήριξη που παρέχει σε ανερχόμενους tattoo artists. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το Jägermeister έχει αγκαλιάσει, μέσω της γενικότερης φιλοσοφίας που εκπροσωπεί, τον κόσμο της δερματοστιξίας. Για του λόγου το αληθές, αποφάσισα να συγκεντρώσω κάποια βίντεο που αποδεικνύουν ότι τα παγωμένα σφηνάκια Jägermeister και τα τατουάζ πάνε πακέτο.

Art in the Skin: Ο διαγωνισμός του Jägermeister με έπαθλο μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Πριν από περίπου έναν χρόνο, το Jägermeister ξεκίνησε στο Facebook τον διαγωνισμό «Art in the Skin». Νέοι tattoo artists ανέβασαν σχέδιά τους στη σελίδα του Jäger και το κοινό επέλεξε τα δέκα επικρατέστερα που παρουσιάστηκαν στο περίπτερο του στο Athens Tattoo Convention. Στη συνέχεια, μία κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες Jondix και Mike the Athens, καθώς και μεγάλο μέρος των παρευρισκομένων που ψήφισαν, ανέδειξαν τον μεγάλο νικητή του διαγωνισμού – τον 20χρονο Ανδρέα Τοσλούκου, φοιτητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το έπαθλο ήταν ένα ταξίδι στο Λονδίνο, για να παρακολουθήσει από κοντά μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τατουάζ στον κόσμο, το International London Tattoo Convention 2016 και ένα Private Workshop με τον Jondix, στο Studio Seven Doors, το οποίο είναι ένα από τα διασημότερα tattoo studio στον κόσμο. Το VICE ακολούθησε τον Ανδρέα από το σπίτι του στη Ραφήνα μέχρι τη πρωτεύουσα της Αγγλίας, καταγράφοντας τη μοναδική εμπειρία που του προσέφερε το Jäger, η οποία αποτελεί σίγουρα ένα δυναμικό πρώτο βήμα για τηn καριέρα του ως tattoo artist.

O Mario Barth τα σπάει

Όταν έχεις χτυπήσει tattoo στον υπέρτατο Tommy Lee των Mötley Crüe και μάλιστα μέσα σε ένα ιδιωτικό τζετ που πετάει στα 41.000 πόδια, το τερματίζεις και στέλνεις τους υπόλοιπους για ύπνο. Ωστόσο, ο Mario Barth από το Λας Βέγκας δεν έμεινε εκεί, μιας και τρέχει το King Ink, ένα ιδιόμορφο tattoo studio που λειτουργεί συγχρόνως και σαν κλαμπ. Με δυο λόγια, πας πίνεις το παγωμένο Jäger σου κι αν έχεις κάποια ξαφνική έμπνευση -αυτές συνήθως είναι και οι καλύτερες- χτυπάς και ένα τατουάζ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν λες και βρίσκονται μέσα σε ένα εφηβικό όνειρο. Όπως λέει και ο ίδιος ο Barth στο συγκεκριμένο βιντεάκι, «κάποτε μου είχαν πει πως δεν μπορώ να έχω ένα κλαμπ που να λειτουργεί και σαν tattoo studio, όμως αυτό που έχει σημασία στην πραγματικότητα είναι το πόσο θες πραγματικά να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου». Θα μπορούσαμε να πούμε, λοιπόν, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αποτελεί μια προσωποποίηση της ιδεολογίας του Jägermeister, που δεν ακολουθεί την πεπατημένη και δημιουργεί τα δικά του μονοπάτια.

Η δοκιμασία του Jägermeister

Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε την κουλτούρα της reality τηλεόρασης στο πετσί μας, όμως στην Αμερική μπορείς να παρακολουθήσεις εκπομπές και talent shows που καταπιάνονται και με άλλους τομείς, πέραν της μαγειρικής και του τραγουδιού. Ένα από αυτά είναι το Ink Master, μια εκπομπή του καναλιού Spike, την οποία παρουσιάζει ο τεράστιος Dave Navaro, κιθαρίστας των Jane’s Addiction που έκανε ένα πέρασμα και από τους Red Hot Chilli Peppers. Σε ένα επεισόδιο, οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να χτυπήσουν μέσα σε μία ώρα ένα μικρό και λεπτομερές τατουάζ του λογότυπου του Jägermeister, το οποίο, όπως αναφέρει και ο παρουσιαστής, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα που παίζουν εκεί έξω. Το γεγονός, ότι συνέβη κάτι τέτοιο, αποδεικνύει και την επιρροή που έχει το «ελάφι» στον κόσμο των τατουάζ. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η ένατη σεζόν της εκπομπής έκανε πρεμιέρα πριν από ένα μήνα στην Αμερική.

Η μόδα του μπουκαλιού πάει Μιλάνο

Τον Μάιο που μας πέρασε, το Jägermeister ζήτησε από τους σπουδαστές του τμήματος Μόδας της σχολής ΑΚΤΟ να δημιουργήσουν ένα ρούχο εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία, την ιστορία και τον χαρακτήρα του αγαπημένου ποτού των πάρτι. Τα δέκα επικρατέστερα σχέδια παρουσιάστηκαν στο Athens Tattoo Convention, όπου έπειτα από ψηφοφορία αναδείχτηκε η τελική νικήτρια, Leela Yogini (Σταυριάννα Σασσάλου), με τη δημιουργία της «Spirit», μια φουτουριστική ολόσωμη φόρμα. «Με ιντριγκάρει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος από κοινός θνητός μετατρέπεται σε μάστερ των κυνηγών», δήλωσε η Σταυριάννα που θα ταξιδέψει σύντομα, μαζί με το σχέδιο της, στην Εβδομάδα Μόδας στο Μιλάνο.

Jäger Moments στο Athens Tattoo Convention

Όπως αναφέρω και πιο πάνω, το Jägermeister είναι εδώ και αρκετά χρόνια πιστός φίλος του Athens Tattoo Convention. Στο συγκεκριμένο βίντεο βλέπουμε κάποιες όμορφες στιγμές από την περσινή διοργάνωση. Το πρώτο πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή, ήταν αυτό το τέλειο μηχάνημα που βγάζει παγωμένο Jägermeister. Πραγματικά, θα ήθελα όσο τίποτα να το έχω στο σπίτι μου. Στη συνέχεια, βλέπουμε κάποιους υπέροχους πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένους από το «ελάφι», αλλά και τους ανθρώπους που πέρασαν μια βόλτα από το περίπτερο του Jäger – κάπου πήρε το μάτι μου και το λογότυπο του VICE. Τα παγωμένα σφηνάκια έδιναν κι έπαιρναν στη γιορτή των τατουάζ και αυτός είναι από μόνος του ένας λόγος να πας και εσύ του χρόνου. Το Jägermeister, πάντως, θα είναι σίγουρα εκεί.

Ο νικητής του διαγωνισμού «χτυπάει» τατουάζ στο Sake Tattoo

Πριν από λίγα χρόνια, το Jägermeister είχε διοργανώσει, μέσω Facebook, έναν διαγωνισμό που έδινε την ευκαιρία στον νικητή να κάνει ένα τατουάζ στο πασίγνωστο στούντιο Sake Tattoo. O Πάνος πήρε μέρος και κέρδισε ένα δώρο που σίγουρα θα θυμάται για μια ζωή. Το βίντεο ακολουθεί τον φίλο μας από το σπίτι του μέχρι τη καρέκλα του Γιάννη Καραμπέτσου, ο οποίος ανέλαβε να «χτυπήσει» το καταπληκτικό κομμάτι που επέλεξε. Στη συνέχεια, ο νικητής του διαγωνισμού μιλά στην κάμερα του Jägermeister για το πώς αποφάσισε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, το τατουάζ που έκανε, το Sake Tattoo, αλλά και τη φιλοσοφία του αγαπημένου μας ποτού, το οποίο, μάλιστα, περιέγραψε ως τρελό, δυνατό και άγριο. Μέσα έπεσε.

Η Ruthless μιλά για τη ζωή ενός tattoo artist

Το Jägermeister συναντά τη Ruth Pineda, μία πασίγνωστη καλλιτέχνιδα των τατουάζ, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην εκπομπή L . A . Ink. Στο συγκεκριμένο κλιπ μας μιλάει για τη ζωή ενός επιτυχημένου tattoo artist, τι σημαίνει για την ίδια να δημιουργεί πάνω στο σώμα κάποιου άλλου και τέλος αναφέρεται στην άποψη που έχει η οικογένεια της γι’ αυτό που κάνει. Επίσης, μας εξηγεί τι σημαίνουν τα δικά της τατουάζ και αφού πιει ένα παγωμένο σφηνάκι Jägermeister, τη βλέπουμε να «χτυπά» ένα κομμάτι σε μία φίλη της. Έχοντας παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη εκπομπή και κάποια ακόμη βίντεο για τη σκηνή του Λος Άντζελες, καταλήγω ότι δεν υπάρχουν πολλές καλύτερες δουλειές από το να είσαι tattoo artist στην πόλη των Αγγέλων.

