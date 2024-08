Women on Top: Το Δίκτυο που Βοηθά τις Γυναίκες να Φτιάξουν το Δικό τους Καλύτερο Αύριο

Νέα γυναίκα, δραστήρια, ψάχνει το κουράγιο ή τις σωστές συμβουλές ή την ενθάρρυνση ή τον τρόπο, για να πραγματοποιήσει τα επαγγελματικά της όνειρα ή να γίνει πιο αποτελεσματική ή να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στον εργασιακό της χώρο.

Κάτι από τα παραπάνω είναι σίγουρα οικείο στις περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, ενώ όλα τα παραπάνω ήταν σίγουρα οικεία σε μια ομάδα από δραστήριες γυναίκες, οι οποίες σκέφτηκαν κάποια στιγμή ότι τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα, αν είχαν στο πλευρό τους μέντορες που θα τις βοηθούσαν να κάνουν τα σωστά βήματα και να φτιάξουν το δικό τους, καλύτερο αύριο. Με αφορμή αυτήν την ανάγκη, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο mentoring αποκλειστικά για γυναίκες. Συζητήσαμε μαζί τους και μάθαμε πώς στηρίζουν και υποστηρίζουν την εργαζόμενη γυναίκα.

VICE: Πώς γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία του Women on Top και πώς λειτουργεί σήμερα;

Women on Top: Το Women On Top (WoT) είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα. Ξεκίνησε τη δράση του το 2012, ως ένα δίκτυο mentoring, μέσα από το οποίο κάθε γυναίκα, απ’ όποιο επαγγελματικό κλάδο κι αν προερχόταν, θα μπορούσε να βρει την κατάλληλη μέντορα, για να την υποστηρίξει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη δουλειά και στα όνειρά της. Η λογική αυτή βασίστηκε στη δική μας ανάγκη να βρούμε μέντορες, γυναίκες πιο έμπειρες από εμάς, που έχουν περάσει από τις ίδιες δυσκολίες και έχουν αντιμετωπίσει τα ίδια ερωτηματικά, οι οποίες θα μπορούσαν να μοιραστούν μαζί μας τα πράγματα που θα ήθελαν και οι ίδιες να γνωρίζουν πιο νωρίς στην καριέρα τους. Πλέον, εκτός από το mentoring, το Women On Top πραγματοποιεί και σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ στις αρχές του 2018 θα ανακοινώσουμε και το πρώτο ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα για επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να επενδύσουν στο γυναικείο δυναμικό και στους εργαζόμενους με οικογένεια. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρωτοβουλία μας υποστηρίζεται από το Higgs, έναν οργανισμό εκπαίδευσης και υποστήριξης για ΜΚΟ.

Στην Ελλάδα το #taboo είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερο από το #metoo.

Πώς επιλέγονται οι μέντορες και σε ποιους τομείς παρέχεται το mentoring;

Οι μέντορες επιλέγονται ανάμεσα από καταξιωμένες γυναίκες που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά λίγο από τον χρόνο τους, για να υποστηρίξουν μια νεότερη γυναίκα – μπορεί να προσεγγίζουν οι ίδιες το δίκτυο ή να τις επιλέγουμε εμείς, μέσα από τη δραστηριότητα και τη δημόσια παρουσία τους. Όταν μια υποψήφια mentee μοιράζεται μαζί μας τις ανάγκες που θέλει να καλύψει μέσα από το mentoring, τότε αναζητούμε μέσα από τη δεξαμενή των μεντόρων μας εκείνη που ανταποκρίνεται καλύτερα στο συγκεκριμένο προφίλ, τόσο μέσα από την επαγγελματική εμπειρία και τις γνώσεις της, όσο και μέσα από την προσωπικότητα, την προηγούμενη απόδοσή της ως μέντορα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να τη φέρνουν πιο κοντά στην υποψήφια mentee. Η μέντορας, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, προέρχεται από το ίδιο επαγγελματικό πεδίο με τη mentee, δεν είναι δηλαδή μια επαγγελματίας που προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της, αλλά μια «συνάδελφος» που μοιράζεται κομμάτια της δικής της πορείας. Εξαίρεση στον κανόνα του ίδιου επαγγελματικού πεδίου αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες ψάχνουμε mentoring για πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως η σεξουαλική παρενόχληση στη δουλειά, τα προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την επαγγελματική ζωή, η μετανάστευση κτλ.

Από την εμπειρία σας μέσα στο WoT, ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες στην επαγγελματική τους ζωή;

Ένα μεγάλο κομμάτι είναι, φυσικά, η ανεργία, κυρίως σε γυναίκες που έχουν μείνει για μερικά χρόνια εκτός επαγγελματικού στίβου, λόγω μητρότητας και στη συνέχεια δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενες, αλλά και οι γυναίκες που δουλεύουν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα και αναζητούν τον καλύτερο τρόπο, για να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η αλλαγή κατεύθυνσης αποτελεί ζητούμενο για όλες σχεδόν τις ηλικίες και φυσικά η ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής είναι κάτι που απασχολεί τις περισσότερες από εμάς.

Να τολμήσουν να επιλέξουν μια δουλειά που πραγματικά να αγαπούν και να τις γεμίζει.

Το 2017 σημαδεύτηκε από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης. Πιστεύετε ότι η σχετική δημοσιότητα και το κίνημα #metoo θα δώσει περισσότερο θάρρος στις γυναίκες; Τι πρέπει να γίνει, ώστε να μην χρειάζεται πια να λέμε #metoo;

Σίγουρα το κύμα των αποκαλύψεων είναι μια θετική εξέλιξη για το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, όμως δεν είναι αρκετό. Το αν οι γυναίκες θα έχουν τη δυνατότητα από ’δω και πέρα να αντιδρούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: σε ποια χώρα ζουν (στην Ελλάδα το #taboo είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερο από το #metoo), ποια είναι η επαγγελματική τους κατάσταση (αν κάποια είναι αυτοαπασχολούμενη και την παρενοχλήσει ένας πελάτης; Αν έχει βρει μόλις δουλειά, μετά από μακροχρόνια ανεργία;), τι εννοούν ως αντίδραση (για μια γυναίκα, αντίδραση μπορεί να σημαίνει απλώς να παραιτηθεί), ποια είναι η κουλτούρα της εταιρείας όπου δουλεύουν, σε σχέση με την παρενόχληση και πολλά άλλα. Για εμάς, το ζητούμενο είναι αφενός να ξεκινήσουμε να μεγαλώνουμε διαφορετικά τα κορίτσια μας (με λιγότερη ανοχή στη βία παντός είδους, με περισσότερη ελευθερία στο να είναι ο εαυτός τους, να διεκδικούν, να φαίνονται, να φέρνουν την αλλαγή) και αφετέρου να αλλάξουμε την κουλτούρα των οργανισμών στους οποίους ανήκουμε: να δημιουργήσουμε συστήματα αναφοράς και αντιμετώπισης, να εκπαιδευτούμε σε θέματα ισότητας, σεβασμού και διαφορετικότητας, να μιλήσουμε ανοιχτά για τον σεξισμό που δεν παραδεχόμαστε.

Αν έπρεπε να δώσετε μία και μοναδική συμβουλή στις εργαζόμενες γυναίκες, ποια θα ήταν αυτή;

Να τολμήσουν να επιλέξουν μια δουλειά που πραγματικά να αγαπούν και να τις γεμίζει. Ακούγεται κλισέ, όμως συχνά οι γυναίκες νιώθουν ότι δεν έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τη δημιουργικότητα, τα επιτεύγματα, τη φιλοδοξία, την ανεξαρτησία τους. Εμείς πιστεύουμε πως μια γυναίκα που κάνει κάτι για το οποίο αισθάνεται λαχτάρα και αφοσίωση, έχει και περισσότερους πόρους, περισσότερες δυνάμεις για να πετύχει σ’ αυτό και να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις προκύψουν.

Κείμενο: Βασιλική Κοτζία

