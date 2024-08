Lo peor que me ha pasado por ser trans en un baño

Álvaro es un chico trans de dieciocho años que como cualquier chico de su edad va a la biblioteca a estudiar para los exámenes de recuperación de septiembre. Sin embargo esta semana ha tenido un percance cuando ha entrado en los baños de chicos y lo ha denunciado a través de las redes sociales. “Tener la regla y ser chico es algo que me acaba de provocar una situación incómoda en las baños de la biblioteca.Como cualquier persona con la regla pues he tenido que ir al baño a ponerme bien la compresa, he entrado al baño y estaba echo una mierda pero bueno no iba a mear”. Explica en el primer tuit de su hilo.

El problema le ha llegado cuando después de salir del baño un hombre se ha acercado a la mesa donde estaba estudiando para decirle si en su casa no le han enseñado a tirar de la cadena. “No he usado el baño para hacer pis, simplemente he entrado para mirar una cosa (además que ni de coña toco yo ese baño porque parecía un de un festival)”, le dijo Álvaro. “¿Entonces para qué lo has utilizado?”, preguntó el hombre, a lo que el chico respondió: “para nada que a usted le importe, pero el baño ya estaba así de asqueroso”.

El hombre insistió, y cuando él explicó que se había ido a poner bien la compresa le dijo que si tenía la regla que debería ir al baño de tías. Éste acontecimiento ha provocado comentarios transfobicos en las redes en las que usuarios de Twitter cuestionaban la decisión de Álvaro de haberse cambiado la compresa en un baño de chicos.

Él no es el único que ha sufrido este tipo de situaciones. Hablamos con otras personas trans para que nos expliquen lo peor que les ha pasado por ser trans en un baño.

“Diculpe, se ha equivocado de baño”

Una de las anécdotas que más recuerdo fue en el baño de mujeres de una área de servicio. Cuando salí del baño una señora mayor me dijo: “disculpe, se ha equivocado de baño”. Una chica joven le contestó: “igual la que se ha equivocado de baño es usted”. Aquello desencadenó una discusión. Cuando la señora mayor replicó, otras dos mujeres salieron en mi defensa. Sin decir ni media palabra hubo gente que defendió los derechos de las personas transexuales.

Antía Fernández, 42 años

Me pegaron

Una vez en los baños de chicos dos chavales me empezaron a decir que si yo era una chica que qué hacía allí, que si tenía coño y más burradas del estilo debería ir al otro baño. Acabaron empujándome a los lavabos, me golpearon en el estómago. Con la adrenalina a tope acabé empujando al chico que me pegaba y salí corriendo de allí.

Kevin, 18 años

Una amiga me prohibió entrar en el baño de chicas

Año 2005, tenía 17 años y llevaba tres o cuatro meses en tratamiento hormonal. Estaba en mi pueblo natal y la gente de allí aún estaba en shock. Mi familia más o menos se iba adaptando bien y mis amigas de por aquel entonces se suponía que también. Estábamos en uno de los bares de siempre (a mí me temblaba todo el cuerpo, porque era evidentemente un bombazo para la gente que me vio nacer) y en una de estas voy al baño y una de mis “amigas” me dice: ¿pero qué haces? ¿Cómo vas al baño de las chicas? Al cual yo y otras amigas mías contestamos: “porque hace varios meses que hago vida de mujer, porque soy mujer”. Recuerdo que ella me reprochó y me dijo que no podía ser, que me entendía pero que hasta que no me operase del todo no debería de hacer eso, que no era aún una mujer.

En aquel momento, en España hasta la mayoría de edad y con informe psiquiátrico, no podías operarte y yo lo sabía… No llegué a las manos ni mucho menos pero recuerdo que eso me desestabilizo en ese momento, haciéndome sentir mal por haber nacido en una circunstancia que yo no escogí. Y acto seguido no pude seguir allí y me fui a casa sola y llorando y preguntándome por qué.

Giovi, 31 años

Ansiedad en los baños

Antes de hormonarme solía evitar los baños públicos porque me generaban muchísima ansiedad. Solo iba si no me quedaba más remedio y en esos casos solía esperar a que no hubiese nadie en el baño. He procurado siempre evitar las circunstancias que me podían llevar a una situación que fuera violenta para mí. Ahora que ya llevo tiempo con las hormonas y mi aspecto es el de hombre me da igual y entro me miren o me digan lo que me digan.

Ra, 23 años

Preguntas incómodas y risas

Por suerte no recuerdo haber vivido ninguna situación muy fuerte, pero si pequeños momentos incómodos, como las miradas al entrar en un baño. Una vez dos chicos se quedaron fuera esperando a que otro amigo trans y yo saliéramos del baño para comprobar si éramos chicos. Otra vez me gritaron: ‘¿eres un chico o una chica?’ mientras reían. Antes de empezar las hormonas me sentía muy observado. Ahora que tengo una apariencia estándar, no me siento tan presionado.

Jesús, 18 años

Miedo de entrar a un baño

El mero hecho de tener miedo de entrar a un baño público por pensar (en mi caso) que si entro en el baño de hombres me van a decir que me vaya porque no me van a leer como tal, aunque lo sea, y si entro en el de mujeres sé que no es mi baño y me voy a sentir mal por ello… Eso no es que no pase nada y es horrible vivir con ese miedo a ser juzgado y creo que por eso evitamos ir a los baños públicos, porque es un momento incómodo. Obviamente no puedo generalizar, porque cada cual vive su experiencia, pero por lo que conozco casi siempre se tienen sentimientos similares.

Bastian Alexander, 19 años

Confusión

Por suerte no he tenido una mala experiencia así bastante traumática. No a todos los chicos trans o personas trans en general nos pasan cosas muy malas siempre. Pero sí es verdad que al principio de la hormonación es muy raro entrar en un baño de hombres por como te miran ya sea por confusión o porque sí. También se suma que es muy incomodo el entrar en uno, y ver que todos los baños cerrados estan ocupados… yo hago ver que me lavo las manos y luego entro en uno de los cerrados.

No es una experiencia hiper mala pero es que tampoco soy un chico que le guste el que el trans siempre sea un “pobrecito” siempre intento que sea lo mas normal y explicarlo con sinceridad y si se puede con humor, pues mejor.

Alejandro PE, 20 años

