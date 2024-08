Diez preguntas que siempre has querido hacer al español de Star Wars

Quizás el nombre de David M. Santana no te suene, pero cuenta con el particular “galardón” de ser el primer español en actuar en alguna película de Star Wars. Después de emigrar a Londres tras acabar Traducción e Interpretación, le llegó la oportunidad de participar en El despertar de la fuerza bajo el traje de stormtrooper y la dirección de J.J. Abrams cuando trabajaba en una tienda de discos.

He quedado con este canario de 33 años en su stand de firmas del Salón del Cine y las Series de Barcelona para hablar sobre su carrera de actor y de cómo La Guerra de las Galaxias ha incidido en su vida.

VICE: Hola, David. Me imagino que participar en Star Wars aunque sea con armadura habrá dado un buen meneo a tu carrera, ¿verdad?

David: Principalmente me ha dado visibilidad, que es primordial para un actor. De cara a un director de casting, que me haya puesto un casco durante varios días no le dice nada. Por suerte, he hecho muchas cosas. De hecho, cuando entrego un videobook no lo hago con las escenas de Star Wars, sino con los otros proyectos que he hecho. Eso sí, literalmente me ha hecho darle la vuelta al mundo.

Por ejemplo, muchas veces voy a eventos de firmas donde conozco a productores o directores y, gracias a eso, me han salido rodajes. Ahora he presentado un corto cuyos directores conocí en una firma. En marzo me voy a grabar una película de superhéroes a Canadá que surgió de la misma forma y también estoy pendiente para una serie en TVE. En fin, no me da papeles, que de eso ya me encargo yo, sino que me ha dado mucha visibilidad. Ser el primer español que sale en La Guerra de las Galaxias genera mucha curiosidad.

Vayamos al Episodio VII. ¿Cómo conseguiste un papel en una de las mayores sagas de la historia del cine?

Vivía en Londres y estaba haciendo castings de lo que fuera. Trabajaba en una tienda de música donde conocí a una chica de Tenerife y le conté mi sueño de ser actor. Casualmente, una semana antes le habían dado una tarjeta por la calle para meterse en este tipo de superporducciones porque alguien vio algo en ella. Como no le interesaba me la pasó. El destino hizo que esa tarjeta acabara en mis manos ya que esa empresa tenía en exclusiva las contrataciones para El despertar de la fuerza.

¿Y cómo fue el casting?

El secretismo que está alrededor de la película no te lo puedes imaginar. Por ejemplo, la película en el casting no se llamaba Star Wars VII: El despertar de la fuerza, sino AVCO. A todos los aspirantes se nos hizo una prueba de tres días que era un entrenamiento militar, aunque la primera criba fue la de vestuario. Si en pantalla no quedabas bien, lo siento. Después venía el entrenamiento militar.

Éramos 150 futuros stormtroopers y pensábamos que todos íbamos a serlo. Ingenuos de nosotros, solo terminamos 75. Nos dividieron en tres grupos: A, B y C por relevancia de participación. El B salía más que el C y el A más que el B. Yo tuve la suerte de recalar en el A, que eran los core stormtroopers. Fui líder de escuadrón en el Episodio VII, Rogue One y Episodio VIII.

En las pruebas hacíamos cosas tan estúpidas como subir y bajar escaleras, hincar la rodilla al suelo o dirigir un escuadrón. Aunque si te pones la armadura y el casco ves que no es tan fácil. Si hacías bien las pruebas, sumabas puntos en la libreta de nuestro entrenador militar. Si estabas en ese cuaderno, acababas como jefe de escuadrón, como yo.

Los fans de la saga se dejaron ver en estado puro

Si era un entrenamiento militar, ¿por qué tenéis tan mala puntería?

(Risas) Mucha gente se ha llegado incluso a enfadar. Me lo tomo con sentido del humor y les digo: “Os dais cuenta que esto es una película, ¿no?”. Luego recuerdo la escena de Jaku. ¿Cuántas personas sobrevivieron? Acabamos con todos ellos, luego la puntería no es tan mala. Repito: quien se pone una armadura de esas, sabe por qué tenemos tan mala puntería.

Por ejemplo, yo me fracturé el codo en el rodaje en Jaku. Tenía que liderar un escuadrón en un set lleno de cables. Se me atascó el blaster cuando gritaron acción, me puse mal el casco y me tropecé. Estaba predestinado. Trabajé durante todo el Episodio VII con el codo como un balón de baloncesto.

¿Os podéis quedar con el traje?

Ojalá. Esta es la pregunta que más me hacen. Ellos no te van a dar nada por miedo a que se haga un mercado y si te lo llevas estás robando. Imposible. Sí que me han regalado varias cosas, como la pulsera del equipo técnico que me dio el asistente de Gareth Edwards en Rogue One. Eso sí, me probé todos los cascos de pilotos X-Wing y cogí la espada de Kylo Ren, el blaster de Han Solo o la ballesta de Chewbacca. Esas sí eran las buenas, las de verdad.

Aquí has hecho una charla sobre Star Wars y tus firmas son como stormtrooper. ¿Estás un poco harto del tema?

Haga lo que haga, creo que siempre se me va a recordar como el primer español en 40 años que se ha puesto delante de una cámara en Star Wars. No me molesta porque desde niño he sido fan y coleccionista de la saga. Por eso cuando busqué en San Google las siglas AVCO y me salió el Teatro Chino de Los Ángeles, supe de qué se trataba, ya que allí se estrenó la primera película de la saga el 24 de mayo de 1977. Blanco y en botella.

Y siendo fan te lo puedes imaginar: el sueño hecho realidad en mayúsculas, aunque espero que no se me recuerde solo por ser el stormtrooper español. Si es así, algo habré hecho mal.

Había decenas de stormtroopers pululando por el Salón

¿Has podido conocer a los protagonistas?

Sí. Le di la mano a Harrison Ford en el Episodio VII, conocí a Mark Hamill, Carrie Fisher, Antony Daniels, el actor que interpreta a C3PO, rodando el Episodio VIII. Con este último fue con quien más pude hablar de los actores trilogía clásica. Fui el único de los troopers que lo reconoció por mi pasión. Todos los actores nuevos claro. Trabajé bastante con ellos, sobre todo, en el Episodio VII.

¿Fuiste a la fiesta de fin de rodaje?

No, no se nos invita. Aunque tengamos una figuración especial, las jerarquías no nos lo permitieron. En un principio se nos dijo que sí, pero al final nada. Eran 20 entradas más —las del escuadrón A—, que se lo podría permitir Lucas Films y Disney, pero no hubo suerte. Sí que fuimos a la premier europea caracterizados. También me invitaron, y esto sí que es un honor, a la Star Wars Celebration Europe hace 2 años.

¿Cuánto tiempo has grabado? ¿Cuánto dura un rodaje de una escena?

Pues comencé a grabar el 29 de abril de 2014 y terminé el 7 de noviembre, un mes más tarde de lo esperado. Ocho meses de rodaje de los cuales yo grabé en 42 días a partir de que se rodara en Londres, ya que el primero fue en Abu Dabi. Soy el segundo stormtrooper que más trabajó. El primero estuvo 62 días y luego yo con 42, 40 en Rogue One y 7 en Episodio VIII. En esta última había muchísimas menos escenas con troopers.

¿Cuánto se cobra?

Como era un papel de figuración especial, cobrábamos 180 € por día, a diferencia de aquí, que se cobra fatal. Esa cuota se ha mantenido durante todos los rodajes porque ya viene preestablecido por la productora. Si estuviera viviendo aquí, con ese dinero genial, pero viviendo en Londres…

Gracias, David. Mucha suerte con tus proyectos más allá de Star Wars.

Gracias. A ver si hay suerte.