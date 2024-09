Porciones: 4

Preparación: 10 minutos

Total: 3 horas

Ingredientes

para el jarabe:

1 taza de azúcar granulado

para el frosé:

1 (750 ml) botella de vino rosado

60 ml de jarabe

Preparación

1. Prepara el jarabe: en una olla pequeña, hierve el azúcar y 1 taza|250 ml de agua. Revuelve hasta que el azúcar se disuelva, alrededor de 3 minutos. Retira del calor y deja enfriar completamente.

2. Prepara el frosé: vierte el vino y el jarabe en un refractario de vidrio, cubre con plástico de cocina t mételo al congelador. Usando los dientes de un tenedor, revuelve la mezcla cada 30 minutos, removiendo los bordes y rompiendo la mezcla en trozos de hielo, hasta que el rosé adquiera la consistencia de un smoothie, alrededor de 3 horas. O haz puré la mezcla congelada con una licuadora. Disfruta.

