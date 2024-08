El horóscopo de VICE: mayo de 2019

¿Es posible que el mes pasado llamara a los Acuario “los flipings por excelencia”? Sabéis qué signo es Pablo Casado, ¿verdad? Pues eso mismo. Y a los Géminis se me ocurrió escribirles “presientes que un cambio se acerca porque todo ha ido saliendo bien y hueles las buenas noticias”. Si me lo hubiese leído Pdr Sánchez sabría que el domingo era día de peluquería y plancharse la camisa, que era un día para saludar a las masas y regocijarse ante el populacho.

Una vez acabado con este oráculo político a toro pasado, menuda yo, os invito a leer los horóscopos del mes de mayo, que son todo cosas buenas. Ya veréis, la bondad nunca falla.

TAURO (20 abr. – 20 may.)

Este es el mes de tu lunación personal, que traducido viene a ser: el mejor momento para cargar energías. Querida Tauro, este mes tienes tres vidas extras, así que aprovéchalas. Plantéatelo como el inicio de una nueva fase, haz resumen mental de cómo ha sido tu último año, piensa en tu cumpleaños pasado: qué ha cambiado, cómo estás ahora. Es el momento perfecto para hacer recap y establecer una meta, una nueva intención para este año. Aunque estés mentalmente agotada, eres feliz, porque haces lo que te gusta y muy pocos pueden decir eso. Y tienes motivos para estar feliz este mes, querida.

Cada día que pasa estás más plena, solo tienes que aprender a decir basta en algunos momentos, porque si fuera por ti, tirarías del carro hasta la extenuación. Los placeres, Tauro, vuelve a los placeres mundanos: una copa de vino, tres capítulos de una serie y una copa de vino, un buen restaurante y una copa de vino, cuatro bailoteos y una copa de vino. Tú ya me entiendes. Y atención agendas. La semana del 15 tienes al planeta Venus moviéndose a tu signo. Corazones palpitando en tres, dos, uno… Soltera, emparejada, en relación a cuatro, da igual, porque vienen giros y sacudidas fuertes en el amor. Vino y amor ¿qué más se le puede pedir a un cumpleaños?

GÉMINIS (21 may. – 21 jun.)

La luna nueva de Tauro, el protagonista de este mes, entra en tu casa 11, la de los proyectos y los deseos. Tienes algo en mente, llevas tiempo luchando, y es el momento de ver los resultados. Has trabajado duro, es hora de disfrutar. La casa 11 es también la del trabajo en equipo, la de las asociaciones y los amigos con los que tenemos algo en común. No dudes en apoyarte en tu entorno, en preguntar, repasa ideas con tus compañeros y mira qué sale de todo ello. Además, a mitad de mes entra en acción Marte, el planeta que yo llamo de los “empujones”, y lo tendrás durante bastantes días a tiro.

Es el impulso que necesitas, deja las dudas de lado y aprovecha Marte para emprender eso que tienes en la cabeza y llevarlo a cabo de una vez por todas. La luna llena coincide en tu casa del amor, notarás cómo se reactiva el deseo y se eleva bastante, bastante, bastante. Esto sucederá más hacia final de mes, pasado el día 18 de mayo. ¿Estás listo para la primavera?

CÁNCER (21 jun. – 22 jul.)

Con la luna nueva del día 5 te sientes un tanto invencible ¿y por qué no, amigo Cáncer? Estás en ese punto de poder convertir tus pequeños propósitos en algo real. Además, este mes de mayo el planeta Marte está en muy buena conjunción para hacerte sentir fuerte y con energía para hacer cosas. Es un buen momento también para tirar de amigos, tienes la casa de las asociaciones en ebullición: júntate con los tuyos, con los que hacen cosas similares a ti, gente de buena vibra, que te haga sentir protegida y apoyada.

Estás con ganas de ser el mejor en lo que haces, ponte a ello y lúchalo. Hacia mitad de la segunda semana de mayo las cosas se ponen caldeadas en el sector amor. Hablando en plata, el deseo sexual subirá unos cuantos puntos, así que estate preparado. Hacia el final de mes ojo con sobrepasarte con el trabajo, tendrás que encontrar un poco el equilibrio entre cuidarte a ti y currar. No olvides que el “yo” va primero.

LEO (23 jul. – 22 ago.)

Leo, vas a volver a ver la luz este mes, te lo prometo. Pero no una luz al final del túnel, no, esta vez el que brilla eres tú, querido amigo. Estás listo para salir de esta cueva donde has estado acomodado un tiempo. Pues muy bien, ¿has descansado? Porque vuelves a tener el trabajo en el punto más alto. Volverás a estar que lo petas en este sentido. La luna nueva del día 5 hará que vuelvas a conectar con la seguridad en ti. Vuelve a confiar en todo lo que puedes hacer porque lo harás.

Y todas estas cosas buenas a nivel profesional volverán a darte paz mental, que la necesitas. Un poco de estabilidad para este mayo. A principios de la segunda semana de mayo, hacia el día 8, Venus y Júpiter harán que te enfoques en las cosas del amar. Has depositado muchas esperanzas en el amor y estás luchando por ello, y esto, querido Leo, tiene recompensa. Al final para que una relación tire adelante solo hay que creer en ella, como con las hadas.

VIRGO (23 ago. – 23 sep.)

Este mayo entras en una fase superintuitiva, Virgo, y eso que estas cosas no van nada contigo, Miss Cabeza Cuadrada. Aprovecha este olfato para buscarte tu camino, vuelve a aspirar alto, ponte metas y sigue tu instinto porque lo conseguirás. ¿Están las personas de tu alrededor ayudándote? ¿Te rodeas de buena gente? ¿Se están aprovechando de ti? Este mes lo verás todo claro, muy dentro de ti sabrás la respuesta. Sé consecuente, toma decisiones.

No saques esa faceta de amiga-que-dice-sí-a-todo y sigas haciendo de madre para todos. Empieza a priorizarte. Tienes al planeta Marte en mitad del mes muy cerca para hacer más cosas de las que todavía haces. Está claro que este no será un mes para retirarse al spa. Lo bueno es que estarás con la energía suficiente para afrontarlo todo. Así que adelante con lo que te echen. Ojo con el tema amoroso que puede surgir en ámbitos un tanto extraños, o bien viajando o bien relacionado con actividades más de ejercitar el intelecto: ¿clases de inglés? ¿Un paseo por la universidad? ¿La presentación de un libro? ¿Tercer pasillo al fondo de la librería de tu barrio? En cualquier caso, sal de tu burbuja, que por ahí habrá sacudidas del corazón.

LIBRA (24 sept. – 22 de oct.)

Ay, Libra, es como si estuviéramos a mitad de curso y tocara reunión con el profesor. Está la luna nueva en Tauro, al lado opuesto totalmente de ti, y te sientes como en la hora de tutoría. Necesitas hacer la revisión de estos seis meses. Me hago mayor, vuelve a quedar muy cerca el cumpleaños, qué hago con mi vida, voy bien por aquí, voy a replantearme esto, voy a replantearme lo otro. Stop. Para de darle vueltas a todo, que cuando entras en bucle no hay quien te pare.

Mayo es el mes de las faldas cortas, el vermut a granel y el aire libre. No me hagas lo contrario, por favor. Y si sientes que puedes hacer más cosas, ahora es el momento. Ponte el despertador más pronto, y sí a todo. Y a soñar a lo grande, que si puede el PSOE, tú también. Hacia mitad del mes, apóyate en el planeta Marte —el del empujón final— para hacer, rehacer, reinventar, crear proyectos. Y tienes a Venus durante las primeras semanas bastante cerca. ¿Relación nueva? Pues vas por buen camino, no hagas el tonto. ¿Relación indefinida? Progresa maravillosamente bien, seguid creciendo juntos.

ESCORPIO (23 oct. – 21 nov.)

Contradicciones, amiga Escorpio, siempre las contradicciones golpeándote la mente. No te gusta atarte a nada, sientes que puedes hacer lo que te da la gana para ganar dinero, haciendo lo que te gusta, ahora cambio de trabajo, ahora vuelvo aquí, ahora me quiero cambiar de ciudad, ahora me voy a dar la vuelta al mundo. Pero al cabo de dos minutos te lo replanteas todo: ¿hago bien? ¿No estaría yo mejor en casa? ¿Qué tengo yo que aportar a todo esto? Cualquiera lo haría mejor, ¿no? Y así, sumando dilemas continuamente.

Deja de ser abogada defensora en tu propia cabeza, porque así es imposible decidirse. Te diré algo, el primer impulso suele ser el bueno. Así que, si se te ha pasado por la cabeza alguna idea de estas, ¡hazlo sin pensar! Ya vendrán otros a contarte los pros y los contras. En la misma línea anda el amor, estás contrariada. Pides a gritos conversaciones serias este mes, porque tú lo que necesitas es que te confirmen y validen el amor cada 5 minutos. A partir del día 18 puede que te liberes un poco en este sentido, que te dejes estar de tonterías, o que, simplemente, por fin te lo empieces a creer.

SAGITARIO (22 nov. – 21 dic.)

¿Cómo ha ido abril? Dijimos cosas de calenturas y líos amorosos. Pues estás en racha, porque la cosa sigue para bingo. Continúas con la vida amorosa alterada. Si estás con ganas de conocer a alguien, vamos bien, porque hasta el día 15 tienes a Venus ayudándote en esto. Si estás conociendo a alguien o ya llevas un tiempo con esa persona, te sentirás con ganas de luchar contra todo para hacer que salga adelante.

Estás romántica, Sagitario, yo que sé. Júpiter, tu planeta regente, está retrógrado estos meses, esto puede hacer que tengas de vez en cuando una actitud un poco destructiva ante todo. Te sientes muy poco ligera a la hora de decir cómo te sientes, de contar tus problemas, de resolverlos. No te atasques en ello, es solo una fase. Intenta confiar en ti misma, no hagas caso de los demás o lo que creas que dirá tu entorno, tienes que aprender a vivir sin remordimientos. Ya te arrepentirás más adelante, de momento disfruta de mayo.

CAPRICORNIO (22 dic. – 19 ene.)

Capricornio, vienen cambios a distintos niveles. Por un lado la luna nueva de Tauro viene para ofrecerte un nuevo arranque. Algo así como dejar cosas atrás que pesan, rutinas que no van a ningún sitio para dejar entrar cosas mejores. Y todo ello con un aderezo, y es que Venus se mueve al área del hogar y las cosas domésticas, y por aquí también sentirás que necesitas cambios. Ya sea a la hora de poner orden y dejar las cosas claras en la familia, pareja o llamémoslo núcleo base, así como en cuestiones puramente hogareñas. Lo dicho, necesitas sacudir rutinas este mes de mayo.

Ojo, que Urano podría traerte un flechazo amoroso. Ya en la primera semana de mayo está todo en línea para que puedas encontrar eso que llaman amor a primer vista. Ya me contarás. Y si estás en pareja, ojo que hacia final de mes no te busquen las cosquillas, no te metas en peleas que esto acabará mal.

ACUARIO (20 ene. – 18 feb.)

La luna nueva del día 5 trae la sinceridad a tu casa, así, tal cual. A ver, que nunca te ha faltado, pero digamos que este mes la comunicación y la franqueza vendrán fuertes. Ojo, piensa un poco en el interlocutor, has de saber a quién tienes delante para moderar tus palabras, a veces la sinceridad es buena, otras veces se lo lleva todo por delante. Hay temas del hogar que te tienen un poco bloqueado, con lo poco que te gustan estas cosas a ti, pero bueno a veces va bien pararse a pensar en el sitio base antes de continuar corriendo a todos sitios. Date un poco de espacio para ti. Cerca del día 18, llegan buenas noticias en temas de trabajo. Volverás a estar en el centro de varias propuestas, y tú a todo que sí, que para algo eres Acuario. Altas dosis de amor hacia mitad de mes, la semana del 15 de mayo, te sentirás sexy, y eso te hace aventurada. No lo digo yo, lo dicen los astros. Viva la seducción.

PISCIS (19 feb. – 20 mar.)

Piscis, eres de los signos más místicos, eso estaría muy bien si pudieras estar 24/7 con tu modo espiritual activado, pero la vida sigue, hay que mirar al cruzar los semáforos, hay que contestar emails y hay que estar atento al entorno, sí, a las personas que te quieren. Y es que cuando te ofuscas, todo tu ser desprende negatividad y eres capaz de atraer lo malo hacia ti en un santiamén. Deja tu espiritualidad solo para cosas buenas.

Aprovecha la luna nueva del día 5 para recoger energía positiva ¿por qué no pruebas cosas nuevas? ¿por qué no sales un poco de tu mundo y tus hobbies para probar a ver qué tal se te daría hacer otras cosas? Ponte un poco a prueba, además también te irá bien para desaturar un poco la cabeza. Con Marte moviéndose a la casa 5, es el momento de preguntarte cómo te estás mostrando al mundo: ¿me gusta lo que soy? ¿Me gusta lo que enseño? Es la casa también de los encuentros amorosos, sube la acción y la libido. ¡Que llegue ya el calor!

ARIES (21 mar. – 19 abr.)

Estoy por decir que este es tu mes, pero me estoy mordiendo la lengua porque estás recién cumplida de años y ya tuvimos Aries Season, ¡pero es que estás a tope! Lo bien que sienta la primavera a los Aries no lo sabe nadie. ¿Quieres algo en el trabajo? Lo vas a tener. ¿Quieres sacudir un poco tus relaciones amorosas? Lo vas a tener. Quieres planes y jolgorio: ¿lo vas a tener? Lo mejor de todo es que cuando hay tan buena predisposición a todo tu actitud cambia.

Y como eres el “quiero ser el número uno en todo”, cuando se trata de estar bien también sigues el mismo principio. Este mes de mayo no estás preparado para oír un NO en boca de nadie. Venus va a sacar tu lado más coqueta, ¿lista para el flirteo? No te hagas la vergonzosa, Aries, que nos conocemos. Cuando pones los ojos en alguien, conseguido está. Solo un pequeño consejo en esta carrera hacia delante que me llevas: Ojo, a veces tendrás que ceder en ciertas cosas, no te lleves a nadie por delante en este camino hacia el éxito.

Sigue a Andrea en @andreagumes.

