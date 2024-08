Le preguntamos a algunas personas qué comieron después de que los dejaron

Este artículo se publicó originalmente en MUNCHIES Países Bajos.

Las rupturas siempre son horribles. Te sientes solo y jodido, y además de todo el estrés mental, también te vas para abajo físicamente. Tu cuerpo se pone en modo supervivencia y puede ser difícil probar bocado.

Por otro lado, también tienes para escoger, llenarte de cosas grasosas, limitarte a una dieta de líquidos alcohólicos, o cambiar tu vida por completo y de la nada pasarte los días cocinando. Pero ya sea que de repente decidas convertirte en vegano o que te comas unas alitas por primera vez en años, la comida puede ser una distracción maravillosa. Ya que ayer fue el día de San Valentin, nuestros compañeros de MUNCHIES Países Bajos le preguntó a algunas personas con el corazón roto qué les gusta comer durante sus momentos más solitarios. Anímate: todos hemos pasado por algo así.

“Bombones quemados, son lo mejor”. –Demi Evers, 22 años

“Queso, palomitas, y sushi a domicilio”. –Thomas Brok, 24 años

“Chocolate, por supuesto. La mayoría de la gente baja de peso después de una ruptura. Yo subí unos cuantos kilos”. –Lauren Huybens, 25 años

“Una botella de Lambrusco todas las noches”. –Vincent Jagers, 25 años

“Pizza. Mucha pizza”. –Caitlin MacNamara, 22 años

“Vino barato del super combinado con mi propia charola de quesos (porque nadie te ama entonces engorda)». –Donna Kersten, 24 años

“Un dönner kebab”. –Bart Schouten, 22 años

“Caramelos chiclosos, para pegar las piezas de tu corazón roto”. –Femke Simons, 28 años

“Hay que darle vuelta a la página, mejorar tu vida, y comerte un falafel porque es vegetariano”. –Hans van Keulen, 23 años

“El vino tinto cuenta como comida, ¿no?”. –Roosmarijin de Vries, 22 años

“¡Sopa pho!, es la mejor comida para consolar. Ligera, pero llenadora, es perfecta para acompañarla con alcohol y otros estimulantes”. –Daan Bos, 22 años

“La mascota favorita de tu ex”. –Julia van Hulst, 21 años

“Normalmente, no puedo probar bocado, pero (después de mi última ruptura) comí de todo. Estaba muy enojada. No sólo pierdes a tu esposo sino a ti misma, y engordas. No lo hagas”. –Miranda Koning, 29 años

“Sushi, champaña, y cigarros”. –Laura Nelissen, 23 años

“Plátanos”. –Gydo Rutten, 24 años

“¡Tequila!”. –Simone Nieuwland, 26 años

“Calabazas al horno. Cuando andaba con mi ex quería ser vegana, pero vivíamos juntos y él no quiso. Cuando terminamos me volví vegana de inmediato”. –Robin Habbé, 23 años

“Papas fritas”. –Angela Lanser, 23 años

“Hielo”. –Laura Briganti, 20 años

“Nutella con miel”. –Max Roest, 22 años

“ Brigadeiro, un postre brasileño hecho con cacao en polvo y leche. Cuando me sentía muy mal, un amiga brasileña me lo preparó para consolarme. Después de dos mordidas, no puedes parar”. –Claudia Bleeker, 23 años

“Las aceitunas en mi martini”. –Kirsten Thyra, 25 años

“Tiramisu hecho en casa con mucho amaranto”. –Aldwin Sinnema, 26 años

“Pizza con salsa de ajo”. –Asja Stam, 21 años

“Nuggets de pollo porque cuando cortar con alguien sales más seguido, entonces (cuando regresas a tu casa) te da hambre y te da tiempo de comer nuggets de pollo en lugar de ir a cucharear o tener sexo”. –Maaike de Witte, 22 años

“Comer galletas digestivas sin parar por una semana porque no se te antoja nada pero aún así te da hambre”. –Charlotte Versteeg, 23 años

“Carpaccio, para saborear una buena carne”. –Lirry Pinter, 25 años

“Salmón, porque el salmón lo cura todo”. –Kadia Bijlmakers, 21 años

“Coca, papas, pizza, dulces, hay que comer un poco de cada uno para que después te enfermes y te des por vencido en la vida”. –Cleo van Bosstraten, 21 años

“Una copa de vino en la regadera, crema batida con extra crema batida, alcohol con un poco más alcohol, hot cakes con tocino, miel maple, azúcar, extra azúcar, mermelada, fresas, más miel y más azúcar, helado; el corazón de tu ex, y chocolate de todos los sabores. Ah, y ron”. –Rutger van Lier, 23 años