Escucha la primera versión jamás grabada de ‘There Is a Light That Never Goes Out’

Es 2017 y Morrissey dice de forma regular cosas que que sonrojarían al mayor de los cuñados y Johnny Marr es el hombre que durante un tiempo estuvo tocando con The Cribs. Pero en 1986 eran los Smiths y acababan de publicarThe Queen is Dead, que es lo más cerca de la perfección que ha estado cualquier disco guitarrero.

El año pasado se cumplió el 30 aniversario de su publicación y la banda ha anunciado una reedición. Mientras tanto, ya puedes escuchar uno de esos tesoros que han estado languideciendo en los archivos del grupo durante tres décadas: la primera versión jamás grabada de «There Is a Light That Never Goes Out». Prepárate para que tus sentimientos se pongan a flor de piel como hacía tiempo que no te pasaba:

Videos by VICE

Si no te emociona esto no sabemos que lo podrá hacer.