Djrum nos hizo una lista de su lineup predilecto

Sostuvimos rapidísima entrevista por correo con Djrum (se pronuncia Drum), con el pretexto de su próxima visita a la CDMX para el Fascinoma Music Weekend 2017 el próximo 11 de noviembre.

Como siempre, es una gratísima sorpresa cuando un músico del que no sólo eres fan, sino que agradeces que venga a México (sobre todo porque su muy particular visión del dubstep es algo que rara vez se escucha aquí) resulta tener la mejor disposición y hasta parece que se divirtió contestando.

En fin, no se lo pueden perder y menos ahora que lo conocen más a fondo.

Thump en Español: ¿Qué fue lo que hizo que te interesara la música?

Djrum: Crecí en un hogar muy musical. Mis papás tenían ambos una colección decente de discos y cedés, además siempre había un piano en la casa el cual siempre se animaba a que usara para experimentar.

¿Cuál fue el primer disco/sencillo de dubstep, grime o bass music que te gustó?

Es una pregunta difícil porque obliga considerar qué cabe dentro de esos géneros. Cuando empecé a entrarle al garage por ahí del 2002 el nombre dubstep todavía no estaba disponible. Aún así, en retrospectiva, tracks de Horsepower Production y similares son una parte importante de ese sonido. Otro importante de esa era es el remix 4×4 de Hooligan hecho por El-B. La primera vez que compré un disco con la idea de dubstep/grime en la cabeza probablemente sea cuando me hice con el London Boroughs EP de Burial y el Grim Dubs Vol. 1 de Monkey Steak en un viaje de shopping por el 2004.

Has dicho con anterioridad que eres más un dj que un productor, ¿qué te animó a diyear?

Me metí el DJing porque estaba oyendo música basada en samples (downtempo, triphop, etc.) y encontraba los samples que conocía. Así que quería hacer mixes de tracks nuevos con el jazz viejo y soul que sampleaban. Estaba muy inspirado por lo que oía en el show de Solid Steel y en las primeras compilaciones de Dj Kicks. Pensaba en mí como alguien que haría mixtapes. La idea de mezclar en un club no me atrajo sino hasta mucho después.

¿Cuál fue tu primer setup como dj?

Dos tornamesas mierderas con correa y una mixer de dos canales.

¿Cuál fue tu primer setup como productor?

Dos tornamesas mierderas con correa y una mixer con un Dr. Sample de Roland que entraba en el canal del micrófono, todo salía un player de cassettes de cuatro tracks que me prestó mi hermano. Hice dos tracks así cuando era adolescente. Es lo más lo-fi que se puede hacer con música sampleada.

¿Encuentras que hay una desconexión entre las cosas que mezclas y lo que produces? Es como una madera, crees que puedes hacer una cuchara y la madera no te lo permite y terminas haciendo algo diferente.

¡Ja Ja! Me gusta la analogía de la madera, aunque nunca he hecho una cuchara. Producir es muy así para mí. Entro al estudio a trabajar en algo y sólo veo a dónde me llevan las ideas. Puedo empezar con la idea de producir un track de techno, pero termino con drum & bass… o sólo tengo una idea de diseño de audio o una melodía o algo y luego pienso en qué género o tempo puede entrar después. En términos de mi DJing diría que sí hay una desconexión. En mis producciones rara vez me comprometo con un género. Así que puedes oír sugerido mi amor por el jungle de la vieja escuela, el jazz, minimal techno o drum & bas por ejemplo, pero nunca uno aislado de las demás influencias. Como quiera, cuando mezclo es una oportunidad de meterme más profundamente en esos géneros, en especial si tengo un par de horas para mezclar. Así que puedo irme todo hacia el jungle de la vieja escuela, o sólo minimal techno en partes del set y sigue siendo parte del mismo continuo de influencias que componen mi estilo de producción.

Tienes chorros de sencillos y EPs, pero sólo un LP; ¿esto es algo planeado o sólo algo que ha pasado? ¿Viene con el territorio del género?

Creo que todo lanzamiento tiene que funcionar como un entero, algo que la gente pueda poner y escuchar de principio a fin, o por lo menos considerar como un cuerpo de trabajo en solitario en lugar de una colección de tracks disparatados. He encontrado que es más fácil lograr esto con EPs. Una vez que paso de un número de tracks comienzo a sentirme como que estoy extendiéndome demasiado. También puede que tenga un poco de miedo del «segundo disco»… ¡Ja ja! Dicho lo cual, estoy trabajando en mi segundo disco ahorita mismo y estoy bastante adelantado con él. Si todo sale bien, sale en 2018.

¿Quién es tu héroe musical?

Mmmmm… tal vez Miles Davis. No puedo pensar en nadie que haya tenido una carrera musical tan perfecta.

¿Cuál es tu mix favorito de todos los tiempos? (puede ser en CD, online, cinta, lo que sea)

Buena pregunta, puede que sea Code 4109 de Dj Krush… o a la mejor A Journey into Fresh Diggin Vol. 1 – Quazimoto Meets Himself de Dj Troubl’.

¿Cuál sería el mejor line up para una fiesta tuya? (vivos o muertos)

Terry RIley abriría con un set de órgano y loops

Luego Dj Shadow haría un set como el que hizo en el Entroducing in tune and on time tour (creo que así se llamaba)

Luego yo haría mi asunto

Luego un set en vivo de Autechre

Luego LTJ Bukem tocaría un set como si estuviera tocando en Fantasia ’94

Luego cercanos a la salida del sol Miles Davis haría algo como lo que hizo en el festival de Isle of White.

