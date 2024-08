Qué preferirías, ¿reencarnar o permanecer muerto?

Artículo publicado originalmente por VICE Australia.

Todos nacemos llorando, asustados, cubiertos de sangre y completamente incapaces de mantenernos vivos, pero poco a poco empezamos a aprender cosas: cómo caminar, comer, mantener tu propia existencia frágil. No es fácil, pero sobrevives, y así pasan los años. Y luego, después de cumplir 80 o más años, justo cuando por fin descubrimos cómo vivir, nos toca morir. Y así es la vida.

Ahora, imagina que estás muerto y sabes la cantidad de trabajo que se necesita para mantenerte vivo. Sin mencionar toda la miseria, la estupidez, el desperdicio y la crueldad que esta Tierra arroja a todos los que la habitan. ¿Te gustaría regresar? ¿O simplemente quedarte en la oscuridad?

Para averiguarlo, le preguntamos a la gente si preferiría reencarnar o quedarse muerto, esto fue lo que contestaron:

Aurelle, 18, estudiante



VICE: Aurelle, si murieras esta tarde y tuvieras la oportunidad de reencarnar, ¿lo harías?

Aurelle: Um, no. La vida es demasiado dolorosa. Prefiero quedarme muerta.

¿Sí? ¿Sientes que una vez que hayas tenido una buena vida, estarás lista para hacerlo?

No importa qué tipo de vida hayas tenido. Si tuviste una mala vida, dudo que quieras volver. Si tuviste una buena vida, probablemente estarías bien con la idea de morir. Realmente no importa.

Mateo, 26, empleado de oficina

Hola Matthew, ¿preferirías quedarte muerto o reencarnar?

Reencarnaría. Necesito ver a Richmond ganar otra posición de primer ministro. No estoy listo para irme hasta que eso pase.

¿Y si eso no pasa en tu próxima vida?

Estaré muy decepcionado. Seguiré reencarnando hasta que vea que pasa. ¿Se podrá?

Sí, supongo que podrías hacer eso. ¿Hay algo más que sientas que tienes que hacer antes de morir?

No he ido a Europa. Tampoco he ido a Sudamérica todavía, me gustaría hacer eso.

Eloise, 24, futura consejera estudiantil.

¿Qué prefieres Eloise? ¿Muerte o reencarnación?

Mira, siento que solo tengo una vida, y estoy muy satisfecha con eso, así que no me gustaría arriesgarme a tener otra vida en caso de que fuera mala.

Ok. Entonces, ¿estarías muy feliz si te murieras esta tarde?

Sí, creo que si. Tampoco me interesa mucho apostarle a mi segunda vida, si es que eso tiene sentido. Además, la vida es dura. No quiero pasar por esta mierda otra vez.

¿Por qué crees que tu vida de ahora es buena?

Tengo una buena familia, un buen trabajo. Obviamente, he tenido desafíos personales, pero nunca he pasado por grandes dificultades. Entonces, diría que mi vida ha sido un éxito.

Blake, 18, estudiante de educación.

Oye Blake, si murieras hoy y tuvieras la oportunidad de reencarnar, ¿lo harías?

Me gustaría. Definitivamente lo haría. Siento que todavía tengo mucho más para dar. Quiero darle más a este mundo y hacer más. Siento que no he hecho mucho con mi vida.

¿Qué pasaría reencarnaras pero en algo peor?

Tal vez si continuaría reencarnando, eventualmente sucedería algo positivo. O tal vez en esa vida. Siento que algo tiene que pasar, eventualmente.

Claire, 23, asistente de marketing

Digamos que mueres esta tarde. ¿Te gustaría reencarnar?

Um, sí, me gustaría reencarnar, sin embargo, soy una persona que se preocupa mucho por el medio ambiente, si regresara tendría que ser útil para el medio ambiente y la preservación de las vidas de todos los demás. Tendría que volver como alguien que ayudaría al medio ambiente.

Está bien, pero no existe esa opción. Podrías volver como cualquier cosa. Tal vez un leñador o lo que sea.

¡Es una pregunta muy difícil! Ok, creo que entonces no lo haría. No querría presenciar la decadencia del medio ambiente. Eso me asusta. Mejor me quedo muerta.

Steve, 34, diseñador

Hola Steve, ¿preferirías reencarnar o permanecer muerto?

Reencarnar, obvio. Sobre todo porque me gustaría volver como algo interesante, algo que no he podido ser en esta vida. Para ser honesto, quisiera reencarnar en algo que pueda volar.

¿Como una polilla?

Estaba pensando en un pájaro. Eso sería muy cool, como un águila.

Pero ¿y si volvieras como algo que no puede volar? ¿Todavía estarías interesado?

Um, depende de lo que fuera, creo. Por ejemplo, si volviera como una bala o algo así, no sería feliz. Probablemente no querría regresar así. Tampoco como una roca. Sería muy aburrido.

