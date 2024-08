La salade céleri, dates, amandes et parmesan

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Temps total: 35 minutes

Ingrédients

8 branches de céleri (réservez les feuilles), épluchez la partie fibreuse, coupez en morceaux d’½ cm.

4 dates medjoul, dénoyautées et coupées grossièrement

150 g. d’amandes grillées grossièrement hachées

3 c. à soupe de jus de citron frais

¼ de c. à café de flocons de piment séché

du gros sel et du poivre noir fraîchement moulu, au goût

60 g. de Parmigiano-Reggiano, râpé en copeaux avec un économe

de l’huile d’olive extra-vierge

Instructions

1. Mettez le céleri dans un récipient d’eau froide et laissez-le pendant 20 minutes the celery in a bowl of ice water and soak for about 20 minutes pour augmenter son croquant. Puis égouttez et séchez avant de transférer dans un saladier de taille moyenne.

2. Ajoutez les feuilles de céleri, les dates, les amandes, le jus de citron, les piments séchés et mélangez. Assaisonnez généreusement de sel et de poivre noir. Goûtez si besoin. Ajoutez le parmesan et 60 ml d’huile d’olive. Mélangez doucement. Goûtez à nouveau pour ajuster l’assaisonnement pour avoir une salade bien équilibrée.

NOTE DE LA REDACTION : Cette recette est extraite du livre Six Seasons: A New Way With Vegetables de Joshua McFadden (paru chez Artisan Books). Copyright © 2017.