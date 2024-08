La soupe « laksa » minute

Portions : 3

Préparation : 5 minutes

Temps total : 25 minutes

Ingrédients

pour la pâte d’épices :

60 ml d’huile végétale

1 c. à soupe de coriandre moulue

1 c. à soupe de pâte de crevettes

2 c. à café de piment en poudre

2 c. à café de curcuma

1 1/2 c. à café de cumin moulu

4 gousses d’ail pelées

1 tige de citronnelle émincée

1/2 oignon jaune de taille moyenne émincé

1 morceau de gingembre d’1 pouce et demi, pelé et haché



pour la soupe :

1 L de bouillon de poulet

200 ml de lait de coco

1 c. à soupe de sucre brun

2 c. à café de sel

1 1/2 c. à soupe de pâte de tamarin



pour servir :

1 (environ 400 ml) sachet de nouilles instantanées

100 g de pousses de soja

24 gambas ou crevettes déjà cuites (environ 270g)

coriandre fraiche, finement hachée, pour garnir

menthe fraiche, finement hachée, pour garnir

Instructions

1. Faites la pâte d’épices : mélangez tous les ingrédients dans un mixeur et battre jusqu’à obtenir une consistance lisse.

2. Dans une casserole de taille moyenne, faites frire la pâte d’épices à feu moyen, en remuant continuellement, jusqu’à ce que l’huile se sépare, pendant environ 10 à 12 minutes.

3. Faites le bouillon : ajoutez le bouillon de poulet et le lait de coco à la pâte d’épices, avec le sucre, le sel et la pâte de tamarin. Portez à ébullition, puis baissez le feu pour laisser mijoter. Faites cuire pendant environ 3 minutes.

4. Répartir les nouilles et les pousses de soja dans des bols et rajouter dans chacun d’entre eux environ 8 crevettes. Versez le bouillon laksa sur le dessus de chaque bol et décorez avec la coriandre et la menthe.

Tiré de l’article : Le Roi des soupes de nouilles en 30 minutes chrono

Cette recette a été préalablement publiée sur MUNCHIES US.