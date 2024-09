Les allergies au sperme existent

« Mon mec goûtait le risotto aux morilles hier. » J’ai écrit ça à Madeline, une amie, ce matin. Elle, elle n’avale pas. Son mari lui a déjà proposé d’organiser un plateau avec du poivre, du citron et de la sauce piquante. « Comme j’aime les huîtres », a-t-elle expliqué, en ajoutant que son mari avait aussi suggéré d’apporter une bouteille de vin blanc avec eux au lit aussi. Sauf que le sperme, c’est chaud, pas frais comme les huîtres et, surtout, mon amie est allergique aux gouttes de foutre.

Elle me confie qu’elle voudrait vraiment ne pas être allergique parce que c’est le rêve de son chéri, qu’elle le prenne dans sa bouche. Quand je lui envoie un autocollant Facebook d’un koala qui pleure, elle me répond que ce n’est pas si triste : « Je fais quand même des pipes d’enfer. »

Videos by VICE

12 % des femmes sont hypersensibles au foutre

Révélée pour la première fois en 1958 par le gynécologue allemand Specken, l’hypersensibilité au plasma du liquide séminal humain toucherait possiblement 12 % des femmes. Les hommes sont aussi touchés, réagissant au foutre de leur amant ou même à leur propre foutre, transformant tout orgasme en séance de torture. Les allergènes qui peuvent provoquer jusqu’à un choc anaphylactique et une perte de conscience ne sont pas les spermatozoïdes, mais des protéines contenues dans ce jus de risotto aux morilles : la liqueur séminale.

Brûlures incontrôlables ou relation toxique?

Les réactions de Madeline sont incontrôlables. Elle dit que ses lèvres enflent, que son visage devient bleu et que ses yeux se révulsent : « Ça me donne vraiment envie de vomir. Heureusement, j’ai plein d’autres preuves d’amour pour lui. Et mon utérus est moins allergique que ma bouche. » Farley, une copine Facebook, se questionne sur la relation qu’elle avait avec son ex, avec qui elle est sortie pendant quatre ans : « Il ne pouvait éjaculer en moi, parce que sinon je ressentais alors une brûlure intense. Mes grandes lèvres gonflaient et rougissaient. Je ne sais pas si c’était dû à une allergie à une protéine dans son sperme, ou bien si c’était le stress de la relation toxique. Mon corps était toujours en réaction. J’ai fait aussi de l’urticaire pendant toute notre relation. »

Incompatibilité génétique entre partenaires

Ce type d’allergie pourrait être le signe d’une incompatibilité entre partenaires, selon une étude de Gallup et Reynolds publiée en 2014. Les réactions de douleur, d’évanouissement et de lèvres qui deviennent plus grosses que la moitié d’un pamplemousse empêcheraient une femme de se reproduire avec un homme dont le patrimoine génétique ne lui promettrait pas un enfant parfait : un enfant qui danse sur une chanson de Sia, un enfant ne détectant pas les betteraves cachées dans les cupcakes au chocolat.

Grenadine, une copine rencontrée dans un parc à Montréal, était certaine de faire des vaginites à répétition avec son ex. C’était la première fois que ça lui arrivait. Aucun de ses autres partenaires n’avait provoqué démangeaisons, brûlures et irritations aussi régulières dans ses petites culottes. Un médecin lui a diagnostiqué une allergie au sperme, après plusieurs tests pour s’assurer qu’elle n’avait pas contracté une infection transmise sexuellement.

Depuis, le vagin de Grenadine ne se transforme plus en volcan, mais elle demande à ses amants d’enfiler un condom. Les docteurs Rob Hicks, auteur de Beat Your Allergies, et David J. Resnick, directeur de la division des allergies au New York Presbyterian Hospital, préconisent d’avoir également dans un tiroir de sa table de chevet des antihistaminiques et des doses d’épinéphrines.

Ne plus jamais baiser ou tenter de tolérer une liqueur de douleurs

D’autres actions sont possibles pour prévenir ou atténuer des réactions plus contraignantes qu’un corset x-small : l’abstinence ou la désensibilisation. Cette intervention consiste en l’injection dans le vagin d’une quantité diluée de sperme, jusqu’à ce que le système immunitaire de la femme accepte sans se révolter le sperme pur. Pour maintenir un niveau de tolérance au foutre, les relations se doivent d’être fréquentes : tous les deux ou trois jours. Se sentir forcée à avoir des rapports sexuels pour sa santé n’est peut-être pas la solution idéale.

Pour les couples désirant des enfants malgré une allergie au foutre ou incompatibilité séminale et génétique, l’insémination artificielle, après lavage du sperme, est une méthode qui se conclut parfois en un shower pour bébés ou virée aux danseuses ou gâteau en forme de vagin ouvert pour laisser passer un melon d’eau.

L’allergie au sperme, difficilement diagnostiquée, car ses manifestations ressemblent à celles d’infections transmises sexuellement, survient généralement en début de vie sexuelle, dans la vingtaine. Cependant, parfois, les démangeaisons et plaques apparaissent plus tard, après des années à avaler du sperme qui goûte le poulet frit ou le risotto aux morilles. Pour l’instant, la désensibilisation est prometteuse, mais pas toujours source de plaisir, le port du condom est encouragé et le miel versé dans le nombril est moins dangereux.