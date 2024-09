Ne pas aller au sport, c’est mauvais pour votre érection

Suivez maintenant VICE Belgique sur Instagram et Twitter.

En 2004, j’ai écrit mon premier article pour VICE. Il s’agissait essentiellement d’une interview avec un ami d’un ami qui, dix semaines auparavant, s’était cassé la bite lors d’un rapport sexuel. Je suis ici pour vous dire que si se casser la tige lors de la pénétration est le moyen le plus soudain et le plus catastrophique d’endommager un pénis, il existe une quantité surprenante d’autres moyens tout aussi pernicieux. Si vous possédez et / ou utilisez un pénis, prenez-en de la graine.

NON-USAGE

Selon le rapport de la Harvard Medical School, « Sex and the prostate », avoir un érection pleine de vigueur dépendra fortement de la fréquence et de l’usage. Les auteurs du rapport ont noté que : « Certaines recherches suggèrent que lorsque le pénis est flasque pendant de longues périodes, et donc privé de beaucoup de sang riche en oxygène, le faible niveau d’oxygène entraîne la perte de flexibilité de certaines cellules musculaires et leur passage graduel vers quelque chose qui ressemble à du tissu cicatriciel. Ce tissu cicatriciel semble interférer avec la capacité du pénis à se dilater quand il est rempli de sang. » Bien que le rapport ne prescrive pas de schéma masturbatoire idéal, une étude ultérieure de Harvard a révélé que les hommes qui éjaculaient 21 fois par mois étaient moins susceptibles de développer un cancer de la prostate. Selon Michael Reitano, spécialiste de la santé sexuelle à New York, il semblerait que les cinq ou six érections spontanées que les hommes ont par nuit constituent un exercice nocturne qui maintiendrait les vaisseaux sanguins du pénis en bon état de fonctionnement. « Même après une chirurgie de la prostate, la rééducation du pénis peut inclure du Viagra ou d’autres médicaments contre la dysfonction de l’érection pour accélérer le retour de la fonction pénienne», ajoute-t-il.



ÉTRANGLER POPOL



Avant de vous plonger dans une routine sexuelle ou masturbatoire rigoureuse, réfléchissez peut-être d’abord à votre technique. Le chroniqueur sexuel Dan Savage aurait inventé le terme de « syndrome de la poignée mortelle » en 2003, en écrivant : « Si vous vous masturbez exactement de la même manière à chaque fois, ou si vous tenez votre bite dans un geste très rude, il vous sera difficile de jouir à la suite d’autres sensations plus subtiles. » La démarche consiste à changer la façon dont vous vous branlez en élargissant l’éventail des sensations auxquelles vous soumettez votre membre. Vous pouvez essayer différents types de lubrifiants, investir dans un manchon de masturbation ou regarder du côté des nombreux sex-toys masculins qui fleurissent sur le marché.

SE BOURRER LA GUEULE

La « Whisky Dick », vous connaissez. Mais n’importe quel alcool peut avoir le même effet. L’aspect raplapla est causé par le penchant de l’alcool à la désensibilisation et au ralentissement du temps de réaction. « [Un] verre peut réduire les inhibitions, permettre une attitude plus détendue et faciliter l’intimité », déclare Reitano. « Cependant, boire deux verres ou plus diminuera les sensations et rendra la réalisation et le maintien d’une érection plus difficile. » À plus long terme, cela peut également affecter les niveaux d’hormones. Non seulement vous vous retrouvez avec un bide à bière, mais, selon un rapport paru dans Strength and Conditioning Journal, une consommation équivalente à cinq verres ou plus semble supprimer la production de testostérone, ce qui compromettrait vos érections. Cela dit, de plus petites quantités d’alcool (un à deux verres par jour) semblent avoir peu ou pas d’effet immédiat sur la testostérone. Une étude menée en 2016 a en effet révélé que l’incidence de la dysfonction érectile était plus faible chez les personnes qui consommaient plus de flavonoïdes (que l’on trouve en abondance dans le vin rouge).

ÉVITER LA SALLE DE SPORT

Une érection se produit lorsque le sang pénètre dans le pénis plus rapidement qu’il ne s’en écoule. C’est le cœur qui pompe le sang dans de votre corps, il va donc de soi qu’un coeur en bonne santé est associé à une érection en bonne santé. Une étude de 2015 publiée dans le Journal of Sexual Medicine a testé cette hypothèse. Ils ont examiné 300 hommes et ont constaté que ceux qui faisaient le plus de sport avaient la meilleure fonction sexuelle, y compris en ce qui concerne la qualité de l’érection et de l’orgasme. Plus précisément, les mecs qui avaient dépensé 18 METS par semaine (Les METS sont des mesures de quantité d’énergie dépensée lors d’une activité) ont rapporté avoir eu les meilleurs rapports sexuels. Dix-huit METS correspondent à deux heures de cardio intense comme la course à pied ou la natation ou à trois heures et demie d’exercice modéré par semaine. Un autre avantage pour les adeptes de Basic Fit : le stress et l’anxiété ont sonné le glas de nombreuses érections et l’exercice est un moyen efficace pour réduire le stress et l’anxiété.

RENONCER AU CAFÉ

Une étude menée en 2015 a montré que les hommes qui buvaient deux à trois tasses de café par jour étaient 39% moins susceptibles de déclarer qu’ils souffraient de dysfonction érectile que les non-buveurs de café. Cela peut sembler logique, car la consommation de café est liée à la santé cardiovasculaire et, comme je l’ai mentionné ci-dessus, la réalisation et le maintien d’une érection sont souvent liés à l’efficacité du pompage du sang dans le corps.

« Bien que la caféine puisse exercer le même effet que le viagra et d’autres médicaments contre la dysfonction de l’érection, qui sont des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, c’est probablement l’effet de la caféine sur les vaisseaux sanguins du pénis qui fait que tous les tissus restent bien oxygénés et en bonne santé à long terme », a déclaré Reitano. En effet, les auteurs de l’étude ont écrit: « La caféine déclenche une série d’effets pharmacologiques qui entraînent le relâchement des artères hélicines se trouvant dans le pénis et du muscle lisse caverneux qui tapisse les espaces caverneux, augmentant ainsi le flux sanguin pénien ». En d’autres termes : les vaisseaux sanguins qui alimentent le pénis en sang ressemblent à un tas de tuyaux dans lesquels vous voulez faire passer le sang, et le café est une sorte de Destop naturel.

ÊTRE DÉSHYDRATÉ

Un autre liquide peut aider à remettre votre pénis d’aplomb : l’eau. Bien sûr, ce n’est pas du carburant érectile à indice octane élevé, mais elle est aussi importante pour une érection en bonne santé que pour toutes les autres fonctions de votre corps. Mais il y a plus que ça. Dans un état déshydraté, le corps produit une plus grande quantité d’angiotensine, une hormone de l’élévation de la tension artérielle que l’on trouve souvent chez les hommes souffrant de problèmes de bites flagadas.

FUMER

Une étude menée en 2013 a montré que si vous êtes fumeur, cesser de fumer entraînera des érections plus épaisses, plus fermes et plus rapides. Pour tester les érections des participants à l’étude, les chercheurs ont utilisé un pléthysmographe pénien, qui mesurait les changements de circonférence et de dureté pendant que les sujets étaient installés devant du porno. Au cours des huit semaines d’étude, 31% des participants qui avaient réussi à arrêter de fumer obtenaient une meilleure érection qu’avant. Et 75% des personnes qui avaient cessé de fumer pour l’étude ont définitivement arrêté.

NÉGLIGER VOTRE ÉPILATION

Être au top physiquement vous aidera à mieux fonctionner. Cette affirmation est vraie pour le reste de votre vie mais encore plus concernant les relations sexuelles. En effet, de nombreuses études ont montré une forte association entre une image de soi positive et une satisfaction sexuelle accrue. Une solution à court terme consiste à tailler votre petit buisson. Le style poupée Ken est peut-être un peu trop extrême, mais quelques modestes coups de ciseaux pourraient vous aider à dévoiler un centimètre supplémentaire du petit arbre qui pousse entre vos jambes.

Cet article a été initialement publié sur Tonic US.