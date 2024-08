Bagel fatti in casa

Porzioni: 12

Preparazione: 2 ore

Totael: 2 ore

Ingredienti



625 g di farina

1 cucchiaio di lievito (circa 3 g)

2 cucchiai di zucchero (circa 24 g)

2 cucchiai di miele, circa 42 g (io uso il miele di grano saraceno perché ricorda un po’ lo sciroppo di malto, che è l’ingrediente che molte ricette prevedono. Tu usa quello che preferisci!)

1 cucchiaio e mezzo di sale (circa 22 g)

475 ml d’acqua

Preparazione

1. Unisci il lievito e l’acqua in una planetaria, dando una rimestata veloce per rinfrescare il lievito. Poi aggiungi lo zucchero, il sale e il miele. Aziona la planetaria e mescola amalgamando bene tutti gli ingredienti.

2. Aggiungi gradualmente e aziona la planetaria per 5 minuti (se necessario, fermati a raschiare i lati). Passati 5 minuti, l’impasto dovrebbe risultare gommoso ma non troppo appiccicoso. Posizionalo in una ciotola un po’ oleata e coprilo con del cellophane oleato. Lascialo riposare e lievitare per 2 ore in un posto caldo.

3. Passate le due ore, l’impasto dovrebbe essere raddoppiato a misura. A questo punto puoi lavorarlo sul tavolo staccando o tagliando circa 12 pezzetti di egual misura. Forma delle palline e riponile su due Silpat o su una teglia ricoperta da carta da forno. Copri con un asciugamano leggermente umido e lascia riposare per 20 minuti.

4. Le palline di impasto dovrebbero essersi a questo punto gonfiate un pochino, quindi puoi procedere a picchiettare con le dita per creare il classico buco dei bagel nel mezzo. Riponile nuovamente sulla teglia e lascia riposare per altri 20 minuti.

5. Nel mentre preriscalda il forno a 260°C e unisci tutti i possibili condimenti in una ciotola. In un pentolone, invece, porta 3/4 d’acqua con i 2 cucchiai di miele a ebollizione. Cuoci a fuoco lento e, quando i bagel hanno finito di riposare per i loro ultimi 20 minuti, lasciali cuocere nell’acqua per circa 30 secondi a lato. Riponili quindi nuovamente sulla teglia. Cospargili subito con il condimento che hai scelto.

6. Inserisci le teglie nel forno per 5 minuti, poi abbassa la temperatura a 175°. Gira le teglie e lascia cuocere per 10-12 minuti. Dovrebbero iniziare a diventare dorati e a permeare l’aria dell’odore della felicità.



Tratto da The Dinner Bell: A Brunch for the Cast and Crew of ‘High Maintenance’