Jazz Re:Found, il festival della black music in Italia, è tornato

Ok, lo sappiamo che sembra incredibile, ma non abbiamo ancora finito di annunciare festival spettacolari sul suolo italico. Questa volta è il turno di Jazz Re:Found, che già l’anno scorso ci aveva donato quattro giorni di black music dall’Africa al Nord America al Sud America all’Europa tra hip hop, jazz e club music. Oggi è giunto il momento del primo annuncio del 2017, che comprende una bella fetta di line up a dir poco sorprendente, sempre all’insegna di un melting pot di generi.

Il motto dell’edizione 2017 è Never Hype / Ever Ahead, che è un po’ come dire “niente stronzate qui, solo musicisti incredibili per concerti indimenticabili”, e non si può non prendere sul serio questo impegno quando si leggono i nomi in scaletta: James Senese e Napoli Centrale, orgoglio funk italiano dagli anni Settanta; Roni Size con un set speciale per festeggiare i vent’anni di New Forms; il gospel sporcato di jazz e funk di Cory Henry & the Funk Apostles; i DJ set di Motor City Drum Ensemble e Lefto; Nicky Siano direttamente dallo Studio 54; la house di Peggy Gou; e italiani come Indian Wells e Technoir. La line up aggiornata la potete trovare sul sito.

Poi ci sono le due preview a Milano: il 20 ottobre suoneranno gli Azymuth, leggendari rocker brasiliani pionieri della contaminazione tra jazz, rock e bossa nova (in tre parole: sigla di Mixer), mentre il 25 novembre, a pochi giorni dall’inizio del festival, sarà il turno di Thundercat, il genio del basso californiano che ha scosso il mondo dell’hip hop con i suoi album su Brainfeeder e le sue collaborazioni con Kendrick Lamar e Flying Lotus.

Per il momento è tutto, ma gli annunci sono appena iniziati. Compra il biglietto in modalità super early bird sul sito del festival, finché ce ne sono ancora.

