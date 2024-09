Scientificamente, qual è il modo più indolore di morire?

La morte, e quale sia il modo più “fortunato” di andarsene, è una questione che ha sempre sollevato parecchi interrogativi. Qualche tempo fa il Dottor Richard Smith è stato investito dalle polemiche quando ha scritto sul sito del British Medical Journal che morire di cancro è il modo migliore per andarsene. In effetti il cancro distrugge il corpo dal dentro, e se è vero che oggi abbiamo terapie per soffrire meno, questo non vuol certo dire che sia indolore.

All’inverso, i nostri colleghi di Motherboard si sono chiesti quale sia il modo peggiore per morire. Riassumendo, la risposta è: qualsiasi modo sia lento e ti faccia passare gli ultimi giorni di vita in un letto d’ospedale. Ma ancora nessuno ha risposto alla mia domanda: qual è il modo migliore per andarsene?

Naturalmente mettere questa domanda nel titolo è il modo migliore per essere accusato di lucrare sui termini di ricerca delle persone con problemi di depressione grave. Quindi mi tocca inserire un necessario disclaimer: se stai pensando al suicidio, tieni a mente questi numeri. E considera anche che questo articolo non fa per te, perché non parleremo di monossido di carbonio, del metodo del tubo di scappamento, di suicidio assistito né di overdose.

Quello che ho cercato di capire è: qual è la verità dietro le morti più “mitizzate”? E quello che ho capito è che, in generale, c’è ben poco da mitizzare.

È difficile capire cosa intendono le persone quando parlano del modo “migliore” di morire, ma comincerò con alcune idee di morte “pop”. Anzitutto, c’è la morte gloriosa in battaglia—idea così scema che esiste un intero genere dedito a criticarla.

Altri miti vedono uomini e donne morire nel momento dell’apice del piacere sessuale—un infarto durante un pompino, per esempio, o (come nel video sopra), la caduta da un dirupo durante la fuga da un’orda di modelle in topless (spoiler).

Per prima cosa, cadere da un dirupo non dice niente sul tipo di morte che ti aspetta. Certo, atterrare di testa cadendo da un aereo significa morte istantanea, ma le cadute possono risultare anche nella rottura di organi interni e ossa, cosa che rende la morte dolorosissima—e se sopravvivi potrebbe andarti anche peggio.

Per quanto riguarda poi le cause che possono portare alla morte durante un atto sessuale, sono solitamente molto dolorose. Eventi cardiopolmonari improvvisi—embolia, aneurisma, malformazione artero-venosa, etc—possono risultare nel “peggior mal di testa della tua vita“, insieme a una miriade di sintomi strani come nausea e allucinazioni. Quanto a un attacco cardiaco, è risaputo che la sensazione è quella di avere “un elefante seduto sul petto“.

Al contrario, l’arresto cardiaco improvviso—in cui il cuore si ferma di colpo e le luci si spengono—è un candidato promettente al primo premio per morte migliore. Tuttavia, ecco, visto che soffro di aritmie, posso garantire che sentire il cuore che batte all’impazzata e senza logica non è piacevole, ed è ancora meno piacevole durante il sesso.

Oltretutto, la morte durante il sesso di solito prevede la presenza di un partner, e questo significa causare a un’altra persona terrore e sofferenza: dovrà assistere alla morte, cercare di capire cosa fare con un cadavere nudo, e molto probabilmente anche toccare dei genitali trapassati. Certo, può essere una cosa non troppo spiacevole, come nel caso del padre di Matthew McConaughey, morto mentre faceva sesso con la moglie—lei stessa l’ha descritto come “il modo migliore per morire!” Ma in altre circostanze può ricordare piuttosto Il gioco di Gerald o quella scena di Clerks.

In ogni caso, mi sembra più utile considerare opzioni realistiche.

IPOTERMIA

L’ipotermia è un lungo viaggio che va ben al di là di brividi e pelle che brucia; alcuni dicono che alla fine la vittima senta una sensazione di incredibile benessere, e che voglia solo morire, anche se qualcuno prova a salvarla. Ma sono cazzate.

Nel libro All’ultimo respiro. Storie ai limiti della sopravvivenza, Peter Stark offre un vivido resoconto scientifico e narrativo della morte per congelamento. Dopo ore al freddo, mentre il corpo comincia la discesa nella morte, è probabile che si cominci ad avere allucinazioni, o ad avvertire un senso di calore. Magari così intenso da doversi strappare di dosso i vestiti.

Questo succede perché quando la temperatura interna del corpo scende sotto i 34 gradi si verifica un’amnesia. A 31 gradi circa, smetti di avere i brividi. A 30, il cervello non funziona e non riusciresti nemmeno a riconoscere tua madre. È quando scendi sotto i 30 gradi che cominci a strapparti i vestiti di dosso e probabilmente cercare di sotterrarti nella neve—che non aiuta.

Da qui, posto che ti trovi in un luogo in cui la temperatura esterna è sotto lo zero, ci possono volere ancora ora prima che la tua temperatura interna scenda sotto i 21 gradi—temperatura che segna la morte di molti. E se proprio ti sentirai bene o euforico, è perché avrai perso del tutto la testa. Dubito che ne valga la pena.

ANNEGAMENTO

Secondo il folclore, annegare è come stare in un abbraccio, o nel grembo materno. Ci sono anche testimonianze famose, come quella del produttore musicale Michael Case Kissel, che dice di aver sentito voci angeliche dirgli, “Non hai nulla da temere.” Ma l’esperienza di Kissel è atipica.

Il tuo corpo farà tutto il possibile per impedire all’acqua di entrare nei polmoni, come si vede nel video sopra in cui Christopher Hitchens è sottoposto al waterboarding. Dopo appena qualche secondo con l’acqua nei polmoni, a Hitchens vengono un attacco d’ansia e allucinazioni terribili. (Poi, arriva alla conclusione che il waterboarding è tortura—ah, ecco.)

In La Tempesta perfetta Sebastian Junger descrive in ogni dettaglio cosa succede quando anneghi. Quando i livelli di ossigeno nel sangue diventano talmente bassi che cominci a perdere conoscenza, alla fine, “respiri” l’acqua. Il dieci percento delle vittime di annegamento hanno uno spasmo della laringe tale da morire soffocati prima ancora che l’acqua arrivi nei polmoni. Il rimanente 90 percento respira, respira, respira fino a cadere nell’incoscienza. Magari c’è qualcosa di piacevole nella sensazione di morire per assenza di ossigeno, ma tutto quello che viene prima è letteralmente una tortura.

DECAPITAZIONE

Visto che la memoria dei giornalisti decapitati dallo Stato Islamico è ancora fresca, non è il momento di accreditare la decapitazione come un buon modo per morire. Guardare i video non è consigliabile, ma se lo faceste vedreste che si soffre terribilmente a farsi tagliare la testa da un altro uomo.



In ogni caso, c’è qualcosa di forte, di unico, di definitivo, nel farti tagliare la testa da un marchingegno elegante come la ghigliottina. Il ricercatore medico e scrittore Shiya Ribowsky una volta su History Channel ha detto che “non riesco a immaginare una via più veloce e indolore di morire.” La lama è in contatto con il collo per un centesimo di secondo, al quale nessuno sopravvive. Le stime del tasso di fallibilità della ghigliottina durante la Rivoluzione francese non sono univoche, ma secondo un articolo uscito sulla Quarterly Review del 1843 ci fu solo un fallimento su migliaia di decapitazioni avvenute durante il Terrore.

Ma sopravvivi abbastanza a lungo per accorgerti di essere solo una testa in un cesto? Nei discorsi da bar si parla di cinque-sette secondi di coscienza dopo il taglio. Ribowsky concorda, e secondo una testimonianza, la testa di un criminale decapitato nel 1905 si era guardata in giro e aveva fatto boccacce per un po’, ma per quello non è necessaria coscienza. In ogni caso, la perdita di sangue e il calo improvviso di pressione ti fanno perdere coscienza molto in fretta, e non c’è proprio modo di tornare indietro.

Comunque, è dal 1977 che nessuno viene ucciso con la ghigliottina, e non credo che il trend si invertirà. Oltretutto, ogni tanto si verificano morti “ghigliottinesche”, e sono un trauma per le persone che trovano poi i resti del morto.

MORTE NEL SONNO

La morte nel sonno non è naturale, e quando succede a una persona giovane è un evento tragico, quasi orribile. Anche i malati terminali pesantemente sedati spesso tornano per qualche istante coscienti, o perlomeno danno segno di respirazione agonica, quando muoiono. Inoltre, i sintomi di un improvviso evento fatale, come un infarto, svegliano chi li prova. Morire nel sonno è raro.

Perciò è strano che i necrologi descrivano spesso qualcuno “morto serenamente nel sonno.” Non sono l’unico ad averlo notato. Trovando l’uso della frase sospetto, Elizabeth Simpson del Virginian Pilot ha condotto un’indagine. Il risultato è questo ottimo articolo.

Ecco alcune tra le cose che ha scoperto sul morire serenamente nel sonno:

Spesso è un eufemismo per il suicidio.

Spesso c’entra l’apnea notturna.

Eventi potenzialmente fatali come ictus e aneurisma possono portare a una successiva morte nel sonno.

Ma la cosa più interessante che ha scoperto è che l’arresto cardiaco improvviso (SCA), causato dal cuore che improvvisamente impazzisce, è la causa numero uno di morti subitanee nel sonno.

Immagino che non tutti saranno d’accordo con me, ma penso che l’arresto cardiaco improvviso nel sonno sia la risposta alla domanda del titolo. Conosco fin troppo bene la sensazione di un cuore che all’improvviso comincia a battere fuori sincro. È una strana sensazione, ma se avere uno SCA è davvero così—e alcuni dicono anche che sia indolore—di certo non mi sveglierà. Se colpisce nel cuore della notte, e semplicemente non vedrò più la luce, be’, non credo ci sia modo migliore di andarsene.

Così, o la ghigliottina.

Segui Mike Pearl su Twitter.