Questa nuova hoverbike vola davvero

Niente profuma di futuro come la polvere sollevata dal turbinio delle eliche di una hoverbike — il portentoso incrocio tra una moto e un drone che tutti sognano di cavalcare. Ma, almeno finora, questi mezzi di trasporto all’avanguardia sono rimasti retaggio esclusivo dell’immaginario fantascientifico di prodotti pop come Star Wars, Star Trek e i fumetti di The Avengers.

Di recente, però, la startup russa con sede a San Francisco Hoversurf, specializzata nella progettazione e prototipazione di hoverbike, ha pubblicato su YouTube un video in cui un pilota umano sale a bordo di una moto volante, la aziona con serenità assoluta e la porta a un paio di metri da terra in tutta stabilità.

È vero che sono molteplici i progetti attivi relativi alle hoverbike al momento — come quello della inglese Malloy Aeronautics, o l’americano JTARV — e che sono già stati fatti tentativi nel posizionamento di un pilota a bordo del veicolo, tanto da parte dell’esercito degli Stati Uniti, quanto di inventori spericolati su YouTube; ma quello di Hoversurf è decisamente il primo caso che possa considerarsi un pieno successo.

La piattaforma mostrata nel video si chiama Scorpion-3 e rappresenta “il passo successivo nelle [attrezzature] amatoriali e accessibili sviluppate per ispirare atleti, ingegneri, scienziati e inventori nel mondo,” si legge sul sito di Hoversurf.

“È stata progettata per condizioni estreme e impiega un software interno personalizzato,” prosegue il sito, tramite cui è possibile controllare la macchina sia manualmente che da remoto, come un drone. Il sistema di controllo impone inoltre limiti di altitudine e velocità quando è presente un pilota, per ovvie ragioni di sicurezza facili da immaginare.

Forse Scorpion-3 non potrà ancora permetterci di sfrecciare tra gli alberi della luna boscosa di Endor, e magari finirà per essere un’arma letale usata per orribili fini militari, ma chi sono io per rovinare la festa a tutti? Il sogno di un mondo pieno di macchine volanti è appena diventato un po’ più nitido. Assaporiamolo, finché possiamo.