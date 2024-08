Je kunt nu de beduimelde boeken van Amy Winehouse kopen

In haar exemplaar van Howl, van auteur Allen Ginsberg, maakte zangeres Amy Winehouse op de laatste pagina van de inleiding wat aantekeningen. Het zijn mogelijk teksten van een liedje dat nooit is ontstaan. “I will show no remorse; tail between my legs / begs her dregs pegs,” staat er in krullend cursief. Op de pagina ernaast heeft ze in de marge een lijst rijmende woorden genoteerd: remorse, course, Norse, source. De opsomming eindigt met het woord divorce. Het is onderstreept.

Howl is een van de boeken uit Winehouse’s collectie die boekhandelaar Type Punch Matrix in Washington DC momenteel te koop aanbiedt. Zoals TPM-directeur Brian Cassidy uitlegt, kocht hij de boeken op een veiling die de nalatenschap van Winehouse in 2021 hield in Los Angeles, ten bate van de Amy Winehouse Foundation. Die stichting ondersteunt jonge mensen die geïnteresseerd zijn in muziek. De boeken werden per stuk verkocht, maar Cassidy besloot dat hij op alle boeken tegelijkertijd willde bieden.

“Dit was geen willekeurige verzameling boeken,” vertelt Cassidy aan VICE. “Deze boeken vertelden echt het verhaal van haar leven en haar carrière.” Hij vond het pijnlijk dat de bibliotheek opgesplitst werd, en het verhaal versplinterd. In de verzameling vond hij enkele biografieën van Frank Sinatra; Cassidy merkt op dat de veilingmeesters niet doorhadden welke invloed Sinatra op Winehouse had, ondanks het feit dat ze een album Frank had genoemd. Een boek van David LaChapelle, met inscriptie, moet aan haar zijn gegeven nadat de fotograaf en regisseur haar laatste videoclip, ‘Tears Dry on Their Own’, had gefilmd. Ze had van alles, van een kopie van Anthony Kiedis’ biografie, Scar Tissue tot The Portrait of the Artist As a Young Man van James Joyce. Winehouse las ook meerdere boeken van Jackie Collins, The Bombshell Guide to Style, en Chuck Klosterman’s boek over muzikanten, Killing Yourself to Live.

Tegen het einde van de veiling had Type Punch Matrix ongeveer drie kwart van Winehouse’s bibliotheek gekocht: 227 boeken. Cassidy hoopt dat een fan of een instelling de collectie zal kopen en bij elkaar zal houden. “Wat me erg verdrietig zou maken is dat iemand de boeken koopt en ze niet bij elkaar houdt,” zegt hij.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de collectie, bedenk dan wel dat er een prijskaartje aan hangt van 128.000 euro. Je kunt contact opnemen met Cassidy om de aankoop te bespreken. De prijs voor een individueel boek is 570 euro, niet echt goedkoop. Maar het is wel goedkoper dan het kopen van kunst, of meubels, of onroerend goed, of eigenlijk de meeste dingen met culturele waarde. Als je hoort hoe bevlogen Cassidy spreekt over de collectie, dan klinkt 128.000 euro eigenlijk als een koopje. “De echte verrassing was hoe goed alle boeken gebruikt waren. Ze heeft die dingen echt uitgelezen,” zegt hij. “Sommige boeken lagen duidelijk in de badkuip. Andere hadden een halve uitgescheurde pagina. Sommige boeken waren besmeurd met kaarsvet. Ze leefde echt met deze boeken.” Nu is het de beurt aan iemand anders.