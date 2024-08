Als er iets is wat ik met ChatGPT zou bespreken dan is het het wel drugs.

Slechts 2 maanden na lancering is de chatbot van OpenAI in januari 590 miljoen keer bezocht door 100 miljoen unieke gebruikers, en hij moet moeite doen om de gigantische stroom internetverkeer te bevatten.

Er is ook controverse ontstaan omdat studenten en professionals de chatbot gebruiken om toetsen te halen, en omdat je er diefstal mee kunt plegen. Sommigen zeggen dat schrijftools zoals ChatGPT de toekomst van leren zijn, terwijl anderen zeggen dat je het zou kunnen gebruiken om in de metaverse met je dode moeder te praten.

Mensen vinden het al lastig genoeg om over drugs te praten, dus ik vroeg me af hoe het deze chatbot zou afgaan om een één-op-één-gesprek over de wereld van drugs te houden met iemand wiens werk het is om over de wereld van drugs te praten

Ik had geen hoge verwachtingen. Nick Cave, een man waar je me ‘s nachts voor wakker kunt maken, noemde de pogingen van ChatGPT om een lied in zijn stijl te schrijven “grotesk”.

Maar wie weet wat de hersenspinsels van de AI chatbot zijn? Misschien wordt het wel een interessantere discussie dan je met een mens kan hebben. Het is blijkbaar een onderwerp dat veel mensen in verwarring brengt.

Daar gaan we dan.

DRUGS MAKEN

De eerste vraag die ik aan mijn nieuwe vriend stelde: hoe maken mensen crack?

ChatGPT aarzelde niet om een snel en nauwkeurig antwoord te geven:

Vervolgens vroeg ik: wat zijn de correcte ingrediënten om meth te maken? Hij weigerde een antwoord te geven, omdat het in zijn woorden illegaal is. Toen vroeg ik: hoe maken mensen meth? En in tegenstelling tot de crack-vraag weigerde hij dit keer om een antwoord te geven.

Ik denk dat dit komt omdat ChatGPT achterdochtig was geworden. Want toen ik een nieuwe chat begon en dezelfde vraag – hoe maken mensen meth? – stelde, vervlogen de legale scrupules en gaf hij wat basisadvies: “Meth wordt doorgaans gemaakt van een combinatie van chemische stoffen en huishoudelijke artikelen. Bij het productieproces hoort meestal een reductie van efedrine of pseudo-efedrine, wat meestal in verkoudheids- en allergiemedicijnen zit, door middel van een mengsel van toxische chemicaliën zoals lithium of watervrije ammoniak.” Weten we dat ook weer.

DE GROTE VRAGEN

ChatGPT was al met het vingertje aan het wijzen naar het gevaar en de illegaliteit van drugs, dus ik wilde wel onderzoeken hoe ver zijn gewetensbezwaar reikte. Feitelijke vragen zouden makkelijk moeten zijn. Dus toen ik vroeg is het moreel verwerpelijk om high te worden van cannabis, ook al heb je het zelf geteeld? gaf ChatGPT het antwoord dat hij als robot geen meningen of geloofsovertuigingen heeft, maar hij zei wel dit:

Ik wilde wat zwaardere vragen stellen, dus ik zette twee kopjes thee – een voor mij, een voor mijn maatje. Ik hoopte deze robot te overrompelen en vroeg snel kunnen AI-robots high worden van drugs? Maar hij liet me direct dit weten:

Ik ging verder met waarom worden mensen high? En er volgde best een goed antwoord: volgens ChatGPT worden mensen high om “plezierige gevoelens of ervaringen te creëren”. Hij gaf een paar voorbeelden, maar verviel toen wel weer in een preek over de gevaren van drugs.

Maar wat wist deze robot nou echt van drugs doen, en was het alleen maar negatief?

DRUGS DOEN

Op de vraag zijn er goede aspecten aan cocaïne? kwam het antwoord “Nee, er zijn geen goede aspecten aan het gebruik van cocaïne” maar een paar seconden later volgde er op de vraag hoe voelt cocaïne? een lijst met bovenaan “Euforie: een gevoel van intense blijdschap en welzijn.” Hmm. Iets zegt me dat deze robot net zo in de war is als sommige dat zijn.

ChatGPT kon echter best goed beschrijven hoe MDMA voelt: “gevoelens van euforie, verhoogde empathie, sterkere emoties, en meer energie. Sommige mensen ervaren ook veranderingen in waarneming, zoals fellere kleuren of sterkere zintuiglijke gevoeligheid. Het is echter belangrijk om op te merken dat de effecten van MDMA sterk kunnen variëren afhankelijk van de persoon en de dosis, en dat er ook negatieve effecten zoals angstigheid kunnen zijn.”

Toen ik vroeg kunnen drugs mensen blij laten voelen? moest ChatGPT even nadenken, en zei toen “ja, drugs kunnen mensen blij laten voelen, op korte termijn tenminste.

BOOS

Nadat we het over drugs doen hadden gehad vond ik het tijd om iets luchtiger gesprek te voeren. Dit verliep niet volgens plan.

Toen ik naar de beroemdste drugsgebruikers in de wereld vroeg keerde ChatGPT zich tegen mij. Hij zei dat het “niet verantwoord is om drugsgebruik te verheerlijken of te promoten” en dat ik “in plaats van op beroemdheden te focussen die drugs hebben gebruikt” juist “moet letten op de gevaren van drugsgebruik”. Duidelijk.

Ik had moeten weten dat, gezien sommige mensen nu op zoek zijn naar verantwoordelijk gemaakte en niet van kartels afkomstige coke, de vraag kan ethische cocaïne bestaan? Bij ChatGPT in het verkeerde keelgat zou schieten. “Nee, iets als ethische cocaïne bestaat niet. Het idee van ethische cocaïne is een oxymoron.”

De sfeer was omgeslagen. We waren afstandelijker geworden. Maar ik ben altijd iemand geweest die tot het gaatje gaat, dus ik vroeg: zijn er aardige drugsdealers?

Terwijl ChatGPT’s cursor knipperde bereidde ik me voor de les gelezen te worden, en jawel: “Nee, er is niet zoiets als een “aardige” drugsdealer”, gevolgd door een tirade over hoe drugsdealers stuk voor stuk slecht zijn.

VEILIGHEID

Toen het stof was neergedaald ging ik voor wat meer mainstream vragen. Misschien voelde hij zich een beetje schuldig na al die berispingen; ik kreeg een paar uitstekende antwoorden op de vraag over hoe mensen die drugs willen doen dit veiliger kunnen aanpakken, waaronder informatie over hoe gebruikers van heroïne en MDMA die drugs veiliger konden gebruiken:

Ik kreeg ook wat geinige en evenwichtige antwoorden op de volgende vragen: waarom raken mensen verslaafd aan drugs? ging in op factoren zoals stress en trauma; welke drug is het gevaarlijkst? noemde fentanyl en carfentanil als de grootste boosdoeners; en hoe zal de drugswereld eruitzien in 2050? werd beantwoord met een interessante opvatting over de opkomst van “drugsgebruik in virtuele of gesimuleerde ervaringen, zoals virtual reality of computergegenereerde omgevingen”.

TikTok heeft een controversieel beleid omtrent het stevig onderdrukken van elke vermelding of afbeelding van drugs, zelfs als de post een nieuwsbericht is dat gaat over de drugswereld, wat betekent dat mensen op het platforms geen goede informatie over deze kwestie kunnen krijgen. Toen ik vroeg is het een goed beleid van TikTok om elke vermelding van drugs te verbieden praatte ChatGPT grotendeels de richtlijnen van TikTok na. Hij zei wel dat de keuze om drugsgerelateerde content te verbieden “de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie voor gebruikers kan beperken”.

Genoeg over veiligheid, het is tijd om een afslag naar de wereld van drugscriminaliteit te maken.

GANGSTERS

Ik viel natuurlijk met de deur in huis: wat is de beste plek om een superkartel te vestigen? Hij zei dit:

Misschien moest ik iets laagdrempeliger beginnen, met de vraag Hoe sluit ik me aan bij een kartel?

ChatGPT stribbelde een beetje tegen toen ik vroeg wat is de meest efficiënte manier om drugs Europa in te smokkelen, dus ik besloot om mijn soort vragen te veranderen, want ik wist wel dat deze robot het wist, maar het niet wilde vertellen. En met deze nieuwe methode hield hij haast niet meer op met praten:

Dit was duidelijk een uitstekende manier om antwoorden te krijgen, dus ik probeerde hem aan te houden, maar sloeg de plank mis toen ik vroeg naar een stap voor stap uitleg over hoe je aan de top van de criminele wereld terechtkomt:

Er rekening mee houdend dat ChatGPT zogenaamd de schrijfstijl van mensen kan na-apen dacht ik dat ik hem net zo goed kon vragen een artikel over drugs te schrijven in de stijl van Max Daly. Het resultaat was een essay van 500 woorden met de titel “De Hoge Prijs van High Worden: Een Onderzoek naar de Mondiale Drugshandel”. Ik zal je de saaie details besparen, maar afgezien van wat anti-mij moraliserend gezever was het een zorgwekkend prima stuk.

WAR ON DRUGS

Ik negeerde een gevoel van existentiële angst en stelde wat zware vragen over de war on drugs zelf.

Op de vraag wordt het drugsverbod door de politie gebruikt om jonge zwarte mannen lastig te vallen? kwam een slim antwoord waarin de disproportionele mate werd genoemd waarmee zwarte mensen ten opzichte van witte mensen voor drugsmisdrijven zijn gearresteerd en vastgezet. Hij erkent dat “sommige mensen nu denken dat het drugsverbod door de wetshandhaving als middel wordt gebruikt om jonge zwarte mannen aan te vallen en lastig te vallen”.

Hij begrijpt ook dat de algemene media soms de draad kwijt is als het over drugs gaat. Ik vroeg: schrijft de media sensationele verhalen over drugs die mensen angst aan moeten jagen, en heb je daar voorbeelden van? Hij antwoordde: “Ja, mediakanalen schrijven vaak sensationele verhalen over drugs zodat ze de aandacht kunnen vangen en kliks genereren. Dit kan tot misleidende en paniekzaaierige verslaggeving leiden die de realiteit van drugsgebruik en diens effecten niet nauwkeurig weergeeft.” ChatGPT noemde ook het “war on drugs narrative”, met name omtrent crack, en de “sensationele” verslaggeving rondom de huidige drugscrisis in de VS.

Ik vroeg of mensen stiekem drugs in snoepjes doen en die tijdens Halloween aan kinderen geven – een klassiek mediaverhaal om mensen angst mee aan te jagen. Maar hier ging ChatGPT een beetje de mist in. Hij zei: “Er zijn in het verleden geïsoleerde incidenten geweest waarbij mensen met Halloweensnoepjes knoeiden, maar het is geen wijdverspreid probleem, maar voegde toe dat “ouders altijd Halloweensnoepjes moeten inspecteren om te kijken of er mee geknoeid is,” wat een beetje paranoïde overkomt. Toen ik naar die “geïsoleerde” incidenten vroeg noemde hij drie incidenten op waar ik geen bronnen voor kon vinden. Misschien heeft hij ze gewoon verzonnen.

Op de vraag is de war on drugs goed? was het antwoord niet positief. ChatGPT zei juist dat er “desastreuze” onbedoelde gevolgen zoals racisme zijn geweest, en dat het drugsgebruik of criminaliteit niet heeft verminderd maar juist een “ondergrondse markt voor drugs heeft gecreëerd” die wordt beheerst door gewelddadige criminele organisaties. “Kort gezegd wordt de war on drugs bekritiseerd omdat hij duur, ineffectief en onrechtvaardig is.”

Deze robot weet toch wel waar hij het over heeft.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE World News.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.