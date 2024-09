De School maakt ADE-programma bekend

Dit was een moment waar we al even naar uitkeken: De School doet dit jaar voor het eerst mee met Amsterdam Dance Event, en maakte zojuist haar programma bekend. Het is watertanden bij dit lijstje: oude vrienden als Four Tet, Floating Points, Optimo, Âme en Dixon komen langs, maar ook lokale helden als Young Marco, Tom Trago, Dekmantel Soundsystem en Job Jobse zijn geboekt. Ook noemenswaardig: De School organiseert een avond Muziekgebouw aan de Ring. Ze gaan van woensdag 19 tot en met maandag 24 oktober door. Bekijk hieronder de hele lijst namen en de losse evenementen.

Woensdag 19 oktober: Four Tet en Floating Points

Donderdag 20 oktober: Optimo, Cinnaman, Vic Crezee en Mario Nawaz

Vrijdag 21 oktober: Muziekgebouw aan de Ring – Kaitlyn Aurelia Smith en BEA1991

Vrijdag 21 oktober: Hunee, Antal, Young Marco, Interstellar Funk en Robert Bergman

Het Weekend 22 oktober t/m 24 oktober: Jasper Wolff & Maarten Mittendorff / Tom Trago / Makam / Dekmantel Soundsystem / Âme / Elias Mazian / Lena Willikens / Jennifer Cardini / Dixon / Job Jobse / Carlos Valdes / Sandrien / Don Williams / JP Enfant / Izabel