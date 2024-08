Head of Fashion Diek Pothoven over het aankleden van het Songfestival

Diek Pothoven (27) is de Head of Fashion van het Songfestival. Hij is verantwoordelijk voor de styling van negen spektakelshows (alle openings- en pauzeoptredens), en voor de outfits van de Songfestivalhosts, driehonderd looks in totaal.

En nu echt, want vorig jaar ging het hele feest niet door vanwege een wereldwijde pandemie. Het Songfestival is een mooie gelegenheid om jonge Nederlandse mode-labels als Elzinga en Maison the Faux wat extra wereldfaam te geven, andersom wordt van Diek verwacht dat hij Nederland op de kaart zet. De shows hebben dan ook Oer-Hollandse thema’s. Zo is er een pauzeshow over water, geïnspireerd op de Deltawerken, en representeert Afrojack de succesvolle Nederlandse dancescene. We spraken Diek over het neerzetten van een duizelingwekkende show in het nuchterste land ter wereld.

Je regisseert al een paar jaar het gros van de Nederlandse modeshows. Wat is jouw geheim om mensen in het gareel te houden?

Hard praten, haha. En ik kan goed enthousiasmeren. In het begin is iedereen helemaal onder de indruk van de glitz en de glam van het Songfestival. Maar er komt altijd een moment, halverwege, waarop de show zelf nog niet zo dichtbij is. Het idee van “Oh my God, ik ga Eurovision doen” is al een beetje gaan wennen. Dan denken de mensen: het is toch wel heel hard werken. Het is de kunst om ze door die dip heen te sleuren.

De vorige keer dat je het Songfestival zou organiseren ging het niet door. En alle andere shows werden ook afgelast. Heb je jezelf ook door wat dipjes moeten sleuren?

Eigenlijk niet. Ik heb daar sowieso niet zoveel last van. Ik heb gewoon voor mezelf een leuke situatie ingericht en ben met een aantal vrienden de stad uitgegaan. Gelukkig had ik een buffer opgebouwd waardoor ik een half jaar niks heb kunnen doen. Creatief opladen. Die creatieve energie stop ik nu allemaal hierin, dus zometeen wil ik graag weer een half jaar opladen. haha.

Er was wel een soort online troost-Songfestival toch?

We hebben toen een vervangende uitzending gedaan, maar dat konden we niet heel groots aanpakken. We stonden aan het begin van een afschuwelijke pandemie. En we liggen als Songfestival ook enorm onder een vergrootglas. Je wil ook niet dat de mensen zeggen: wat moet dat wel niet kosten? Dus toen wilden we het tactvol aanpakken en dat is ook wel goed gelukt. Nu valt het Songfestival samen met het moment dat dingen langzaam weer opengaan. En toevallig is “Open up” al twee jaar lang het thema. Het gaat het echt over het vieren dat we weer kunnen.

Dus nu heb je geen rekening gehouden met gierige mensen?

We hadden de meest keurige, minimale budgetten ever. Want het is natuurlijk gemeenschapsgeld. Dus het is echt aan ons, om hele creatieve oplossingen te zoeken om met heel weinig knaken iets heel spectaculairs neer te zetten.

Jammer.

Ik vind het niet meer dan normaal eigenlijk. In de Nederlandse creatieve industrie ben je altijd gewend dat je met heel weinig middelen iets groots moet neerzetten. Het zijn geen Hollywood-budgetten. Het is gewoon… Néderland. In onze genen zit een zeker calvinisme en een zekere soberheid, maar we kunnen wel grote shows neerzetten.

Zouden we niet juist eens moeten afrekenen met dat zuinige imago? In Europa is lang niet iedereen daar blij mee.

Als je straks het resultaat ziet, gaat niets in jou zeggen van: nou nou, jammer dat ze niet écht hebben uitgepakt. Je wordt echt achterover geblazen, I promise.

Waar heb je dan wel op bezuinigd? Stagiairs?

Nee, want die krijgen wel gewoon betaald van mij, ik ben klaar met dat uitbuiten in de mode-industrie. Ik had de ontwerpers die de jurken voor de hosts maken wel veel meer geld gegund. Voor al het werk dat daar in zit. Wat zij krijgen voor deze klus is niet in verhouding tot wat een couture-jurk normaal kost. Ze halen er net de materiaalkosten eruit terwijl er honderden uren in zitten.

Je hebt nu Eurovision gedaan. What’s next?

Het is de grootste televisieshow op aarde, groter dan de SuperBowl, qua hoeveelheid mensen die ernaar kijken. Ik zou wel een worldtour van een grote ster willen doen. Dua Lipa heeft bijvoorbeeld een samenwerking met Mugler waardoor ze er echt waanzinnig uitziet. Maar Beyoncé is nog niet op de top van haar kunnen, qua fashion sense. Ze is de allergrootste showvrouw ter wereld, maar qua materiaalkeuze kan het allemaal nog wat exclusiever. Ze is nu heel erg fan van alles wat een beetje een lakglansje heeft. En de dansers blijven qua looks een beetje achter, daar kunnen we zeker wat conceptuelers voor bedenken. Maar anders zou ik ook graag met het Nederlands Danstheater willen werken, het beste moderne dansgezelschap ter wereld.