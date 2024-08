Douze points! Het grote Eurosonic Songfestival-verslag

Met Eurosonic Noorderslag hadden we het de afgelopen week uitgebreid over de mallemolen van de muziekindustrie. Onze stukken lees je allemaal terug op een overzichtelijke pagina.

Het leukste aan Eurosonic is niet dat je er een halve week lang onbeperkt eierballen kunt eten, hoewel je soms die indruk krijgt. Nee, het leukste is, vind ik, de enorme verscheidenheid aan nationaliteiten die je op het programma vindt. Er zijn artiesten aanwezig uit 33 landen, en ik nam mezelf voor om uit elk land één band te gaan zien, zodat ik een soort Eurovisie Songfestival-ervaring zou hebben. Ik zag van alles: van Spaanse neoburlesque tot de Portugese Wolverine, en alles daartussenin.



België – Sonnfjord

De synthesizer gaat zo van zjwoengggg en de drummer doet ba-dam, ba-dam en de gitaar gaat van piwowowoiing. Heel bijzonder.

Bulgarije – Ruth Koleva & The Fingertones

Shit, ben ik geheel tegen mijn goede voornemens in tóch bij Ruth Koleva & The Fingertones.

Duitsland – Lisa Morgenstern

Mooie naam, mooie vrouw, mooie pianomuziek in een mooie kerk, wat wil een mens nog meer?

Denemarken – Powersolo

Dit optreden vindt plaats in een faux-houten schuur, waardoor je als bezoeker het idee hebt dat je je op een Duits dorpsfeest bent. Dat is vast met opzet, want deze band is het muzikale equivalent van bier morsen over je trui.

Engeland – black midi

Ik stond eventjes in de rij, maar niet lang, want het regende.

Estland – Maarja Nuut & Ruum

Dit optreden vindt plaats in de AA-kerk, maar in plaats van blowen, tafelvoetballen en Hamka’s, krijg ik een eeuwigdurende outro van een Godspeed You Black Emperor-liedje voorgeschoteld. Van achter de bar zorgt een klungelige barman samen met een luid piepende bonnetjesprinter voor enige momenten van spanning.

Faeröer Eilanden – Konni Kass

Er zijn in elk willekeurig land tweehonderd exact dezelfde elektronische muziekmensen als Konni Kass, die allemaal precies dezelfde, pseudogevoelige drek maken met te veel bas en matige zanglijnen, dus waarom je dit dan uit een exotische plek als de Faeröer Eilanden moet halen, is me een raadsel. Een welgemeende whatever.

Finland – Mio

Niet iedereen is en masse uitgelopen voor Mio, maar dat is niet erg. Ze zingt een tikkie vals, beweegt als een houten pop en heeft onophoudelijk een wat pijnlijk uitziende grimas op haar gezicht. Niet echt goede reclame voor Finland.



Frankrijk – Kiddy Smile

Kiddy Smile speelt in de nieuwe film van Gaspard Noé. Dat, en de enorme, opengesperde mond die als decorstuk op het podium staat, maakt me een beetje angstig.



Griekenland – Σtella

De soundcheck van Σtella is leuker dan negentig procent van de bands die ik heb gezien. Ik denk dat Griekenland het Eurosonic Songfestival gaat winnen!

Hongarije – Babé Sila

Denk Sensation White, maar dan saai.

Ierland – Kojaque

Leuk om te horen dat er nog rappers bestaan die niet op trapbeats rappen.

IJsland – BRÍET

Weet je nog die fetisj voor Nickelson-jassen? Daar is dit de overtreffende trap van: BRÍET blijkt in het echt een hele grote blauwe gewatteerde Barbapapa te zijn.

Italië – Sem & Stenn

Op het podium staan ’s werelds minst geslaagde Ableton-project, een drummer en twee gasten met een soort rubberen fetisjmaskers. Leuk detail: ze deden in 2017 mee met de Italiaanse versie van X-Factor (ze vielen in week 3 af).

Kroatië – Punčke

Niet op komen dagen bij je eigen show is inderdaad erg punk.

Letland – Very Cool People

Dit is cool op dezelfde manier dat het New Cool Collective cool is.

Litouwen – Solo Ansamblis

Dit optreden vindt plaats bij kunstacademie Minerva en het is zeer verfrissend om eventjes niet tussen amodieuze muziekindustriemensen te staan, maar tussen een stel schreeuwende en blootvoets dansende mafkezen.

Luxemburg – Napoleon Gold

Luxemburg meets de sociëteit van studentenvereniging Vindicat. Dat betekent dubbel goedkoop tanken. De muziek is elektronisch en met veel van die vervormde stemmetjes. Als Pitch Festival nog bestond, konden ze daar optreden.

Noorwegen – Amanda Tenfjord

Amanda is een frisse meid die eruitziet alsof ze zometeen gaat sporten. Ik zou met liefde een uurtje luisteren naar hoe ze met haar bandleden praat in dat leuke taaltje van ze, maar zodra ze begint te zingen, waan ik me al winkelend in de Urban Outfitters.



Oekraïne – Sasha Boole

Sasha Boole is de Oekraïense Waylon, als Waylon sympathiek zou zijn. Hij draagt een riem met holsters met daarin zes mondharmonica’s en een kazoo en hij vertelt een anekdote over dat-ie ooit een kapsalon meenam voor zijn vriendin bij wijze van Nederlands streekproduct annex souvenir – en dat hij sindsdien geen vriendin meer heeft.

Oostenrijk – Avec

Ik kan wel een paar plekken bedenken waar ik liever zou zijn dan hier, bij de Oostenrijkse Mumford & Sons. Een heerlijk koel graf lijkt me wel wat.

Polen – Hania Rani

Wat is het met Polen en hun vermogen om muziek te maken waardoor je binnen vijf minuten zo vreselijk verdrietig bent, maar tegelijk ook voelt dat er, ergens in de verte, nog hoop gloort in de vorm van iemand die voorzichtig je natte wangen dept met een doekje en zegt dat je een sukkel bent en dat je weliswaar verkeerde keuzes hebt gemaakt, maar dat het niet erg is, joh, het komt wel weer goed.

Portugal – O Gajo

Leuk om Wolverine eens op een authentieke Portugese gitaar te zien spelen.

Roemenië – Helen

Helen is verkleed als kerstcadeautje. Haar bandleden ontmoette ze eerder vandaag in de coffeeshop, waar ze tussen het produceren van epische popsongs met enorme drops filosofeerden over wormgaten en Big Pharma. Het resultaat is prima muziek voor in een hippe, als slager vermomde jeanswinkel.

Servië – MAiKA

Prima rij om in te gaan staan, als dat je ding is.



Slovenië – КУКЛА

КУКЛА (ze spreekt het uit als Koekla) draagt een lange, glimmende regenjas en om haar nek is een soort Louis Vuitton-slang gedrapeerd. Ik wil dit graag nog een keer zien op een feestje van de Rietveld als ik 3 gram mdma heb gesnoven.



Slowakije – Nvmeri

Soort Jamiroquai maar dan leuker, omdat het niet echt Jamiroquai is.



Spanje – Vinilia von Bismark

Vinila is een vrouw met angstaanjagend grote ogen. Ze ziet eruit als een boze heks uit een Disney-film, en ze omschrijft haar muziek met de term ‘neoburlesque’. Ook hier is een markt voor. Ergens. Denk ik.



Tjechië – Laser Viking

Als zelfverzekerdheid een muts droeg, heette hij Lazer Viking. Ajeto!

Wit-Rusland – Weed & Dolphins

Iedereen in deze band is enorm nonchalant. Vooral de drummer heeft die hele ‘goh, tsja, ik ben er, maar ik had ook wel thuis tv kunnen kijken ofzo’-attitude zeer goed onder de knie. Het lijkt daardoor alsof je naar de coolste band ooit kijkt, terwijl de muziek eigenlijk gewoon klinkt als het b-stukje van La Bamba.



Zweden – Anna Leone

Als ik in een rij wil staan, ga ik wel brunchen bij een avocadorestaurant.



Zwitserland – Lord Kesseli and the Drums

Dark Souls meets KoRn. De katholieke kerk meets Battlefield Earth. Maar dan sick. Klinkt alsof de Berghain een doommetalband is begonnen.