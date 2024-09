We snappen eindelijk waarom dj’s nooit lachen op foto’s

Het is een algemeen bekend feit dat dj’s op foto’s vaak kijken alsof hun lievelingshond net is overleden. We begrepen dat nooit, tot vandaag. Eindelijk is het kwartje gevallen, allemaal dankzij het instagramaccount Happy DJ’s.

Scroll eens door deze feed vol nauwelijks bewerkte foto’s. Zeg nou zelf: dit ziet er niet uit. Het lijkt wel alsof er vlak voor de fotoshoot iemand langs is gekomen met een kuub lachgas. We gaan hier slechter op dan een buffet samengesteld door alle restaurants die op hun kop kregen van Rob Geus. Sorry, lieve dj’s. Sorry dat we er een punt van hebben gemaakt dat jullie altijd sip kijken op foto’s. We hebben het licht gezien – het weerkaatst in Dixons wanstaltige beige glimlach.