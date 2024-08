Richard ‘Pee Wee’ Kirkland was van jongs af aan een groot basketbaltalent in Harlem. Maar toen hij dertien was, wisselde hij potjes basketbal al af met het plegen van overvallen, om drugshandel mee te financieren. Tegen de tijd dat Kirkland het studentenleven in kon gaan, boden de Chicago Bulls hem een contract aan om in de NBA te komen spelen. Dat contract wees hij af, omdat hij op dat moment al veel geld verdiende met zijn handel in heroïne. Maar toen belandde hij in de gevangenis.