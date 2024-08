We berekenden hoeveel een Nederlandse drol kost

Ik ben helemaal klaar met de uitdrukking “het kost geen drol”. Je zegt er nog minder dan niks mee en het roept slechts vragen op. Zo kosten bijvoorbeeld een Volkswagen Phaeton, de complete Ajax-selectie en een lidmaatschap bij de Historische Vereniging Wieringen allemaal géén drol. Wat ze dan wel kosten is vraag twee. Weinig, maar kosten ze meer of minder dan een drol? Niet evenveel als een drol tenminste, dat is het enige wat we weten. Wat kost dan wél een drol? Er moet toch iets een drol kosten?

Ik wil verdomme duidelijkheid. Bij deze dus een definitief antwoord op wat een drol kost.

Productiekosten

Laten we beginnen met de productiekosten. Dit is heel simpel hoeveel het kost om een drol te maken oftewel hoeveel je uitgeeft aan voedsel per drol. Dit is natuurlijk vrij subjectief maar er is wel enige consistentie in te vinden (ha!).

Volgens het Nibud liggen de minimale kosten voor een gezonde voeding per persoon tussen de 5 en 6 euro per dag. Deze kosten variëren enigszins op basis van of je een man of vrouw bent, jong of oud bent en de gezinsomvang natuurlijk, maar enfin. Laten we zes euro nemen.

Een persoon in Nederland poept gemiddeld 1 à 2 keer per dag. Dat betekent dat de productiekosten van een drol (6 euro aan eten gedeeld door anderhalf keer poepen) 4 euro is.

Wc-papier

Deze factor is wederom enigszins subjectief. De prijs per vel wc-papier is ongeveer 0,003 euro en de kosten worden dus simpelweg bepaald door hoeveel er wordt gebruikt. Volgens een snelle Google Search gebruiken we ongeveer 8,5 velletjes per keer, alleen dat cijfer is niet alleen voor drollen. Laten we 20 vellen per drol aanhouden. Dat brengt de wc-papierkosten op 0,06 cent.

Doortrekken

Het ligt aan de grootte van je toilet, maar er komt toch al gauw tussen de zes en negen liter water vrij bij elke keer doortrekken (zes liter voor de kleine knop en negen voor de grote). Laten we het gemiddelde van 7,5 liter nemen per doortrekken per drol. De prijs voor duizend liter water verschilt nogal per gemeente en waterbedrijf, maar de gemiddelde prijs ligt anno 2016 op 1,09 euro. Dat brengt de prijs voor het doortrekken van een drol op 0,008175 euro.

Verwerkingskosten

Volgens Stichting RIONED – “hét platform voor de rioleringszorg in Nederland” – kost het de waterschappen jaarlijks 1,2 miljard euro om het rioolwater schoon te maken. Dat is ongeveer 3,3 miljoen euro per dag. Er wonen nu 17 miljoen mensen in Nederland, die anderhalf keer per dag een drol draaien. Dat is 25,5 miljoen drollen. 3,3 miljoen gedeeld door 25,5 miljoen brengen de verwerkingskosten op 0,13 euro per drol.

Waterafvoerskosten

Wederom vrij subjectief, maar als je een huis bezit, betaal je al gauw zo’n 140 tot 150 euro per jaar waterafvoerskosten. Voor mensen die een woning huren is dat ongeveer 40 euro per jaar. Voor huizenbezitter komt er dus per drol 0,25 euro (140: (365 dagen x 1,5 drollen) bovenop en voor de huurders is dit 0,07 euro (40: (365 dagen x 1,5 drollen)). Omdat we op zoek zijn naar hoeveel een drol gemiddeld kost, pakken we hier het gemiddelde van 16 cent.

Balans

De hele som ziet er dan zo uit (voor als je de specifieke kosten van je eigen drol wilt berekenen bijvoorbeeld):

K (kosten drol) = productiekosten (consumptie kosten) + rioolverwerkingskosten + (prijs wc-papiervel x aantal wc-papiervelletjes gebruikt) + doortrekkosten + verwerkingskosten + waterafvoerskosten (0,25 voor huizenbezitter, 0,07 voor huurders)

Dit brengt de kosten van een drol op als volgt:

Productiekosten = 4 euro

Wc-papierkosten = 0,06 euro

Doortrek-kosten = 0,008175 euro

Verwerkingskosten = 0,13

Waterafvoerkosten = 0,16

Totaal = 4 euro en 29,068175 cent

Een drol kost dus 4,29. Of 12,26 euro per kilo (een gemiddelde drol weegt 350 gram). Dat is meer dan een gemiddelde kilo kaas.

Als je optelt hoeveel dat jaarlijks kost voor alle zeventien miljoen nederlanders, hebben we te maken met een kostenpost van 39.929.175.000 euro. Het Bruto Anaal Product (BAP) is dus bijna veertig miljard. Als we nou allemaal een jaar stoppen met poepen kunnen we allemaal Uber of Brexit kopen. Of met heel Nederland ruim 29 keer op een vier tot vijf daagse autovakantie naar Vakantiepark Scorleduyn. Dat is toch vet gezellig!

Om terug te komen op het begin van dit artikel: een Volkswagen Phaeton, de complete Ajax-selectie en een lidmaatschap bij de Historische Vereniging Wieringen kosten dus allemaal inderdaad géén drol. Ze kosten allemaal méér dan een drol. Een strandparasol van de Action van € 3,95 daarentegen kost dus minder dan een drol. En twee pakken Beter Leven-kipburgers (2,50) en 500 gram aardbeien (1,79) kosten samen momenteel bij de Lidl precies één drol. Namelijk 4,29.

Alles wat geen € 4,29 kost, kost geen drol.

