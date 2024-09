Gebakken rijst met kimchi en bacon

Porties: 1

Bereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 20 minuten

Ingredienten

450 gram bacon, grof gesneden

1 ui, in kleine plakjes gesneden

2 teentjes knoflook, fijngesneden

1 stukje gember, +/- 2 cm, geschild en fijngesneden

350 gram gesneden kimchi

370 gram gekookte rijst

1 eetlepel gochujang

2 eetlepels zachte ongezouten boter

2 bosuitjes, dungesneden

2 gebakken spiegeleitjes

Instructies

1. Doe de bacon in een grote (wok)pan en roer tot al het vet eruit gelopen is, en de bacon bijna een krokant laagje heeft. Giet al het vet uit de pan, op twee eetlepels na.



2. Voeg hieraan de uien, knoflook en gember toe en laat het geheel een minuutje sudderen. Voeg vervolgens de kimchi en rijst toe en blijf regelmatig roeren, zo’n 4-5 minuten. Zet het vuur vervolgens lager. Plet en verdeel de rijst over de onderkant van de pan met een spatel. De onderste laag rijst zal binnen 2 minuten krokant bakken. Hoe langer je het laat bakken, hoe krokanter deze onderste laag wordt. Pas alleen wel op dat je knoflook niet verbrandt.



3. Terwijl je de rijst laat bakken, doe je de gesmolten boter en gochujang in een klein kommetje.



4. Serveer het geheel in de pan, en top het geheel af met de gebakken eieren, bosui en de gochujang-boter.