Kan een manifestatiecoach je financiële leven weer op orde brengen?

Ik associeer ‘manifestatie’ vooral met new age spiritualiteit – geitenwollensokken, kristallen, spreuken en horoscopen. Het heeft volgens mij in ieder geval erg weinig te maken met de kille werkelijkheid waarin we leven die volledig door geld wordt bepaald.

De laatste tijd is manifestatie echter een populaire bezigheid geworden onder kapitalistisch ingestelde babes die social media domineren. Deze ‘girlbosses’ beweren namelijk dat het mogelijk is om geld in je leven te manifesteren, gewoon door te geloven dat je het kunt.

Mijn bankrekening ziet er op dit moment nogal ongezond uit. Maar misschien komt dat wel omdat ik zo wantrouwig ben over het ‘manifesteren’ van geld. Ik denk niet dat een minimumloon als serveerster of zelfs een vermindering van de studieschuld dit gaat verhelpen. Kortom, ik ben wanhopig en ga dat manifesteren eens uitproberen.

“Hallo mooie Izzy, ben je klaar om meer overvloed in je leven aan te trekken?” vraagt Amanda May me. Amanda is een ‘geldmanifestatie coach’ en ze belooft haar cliënten een oplossing voor hun geldproblemen middels routine, rituelen en ‘aantrekkingskracht’.

In tegenstelling tot veel van de andere geldmanifestatiecoaches die momenteel op Instagram leven, heeft Amanda een financiële achtergrond. “Ik kon als professioneel adviseur niet praten over mijn spirituele-financiële filosofie, dus ik besloot coach te worden,” zegt ze.

Ik vind haar aardig. Misschien is dat omdat ik hunker naar complimentjes, maar ze laat me ook geloven dat ik het kan … ook al weet ik dat dat volstrekt onlogisch is. Maar, volgens Amanda, is geloven de eerste stap.

Ons doel is om zeven dagen lang manifestatietechnieken te gebruiken om ‘overvloed aan te trekken’. Amanda regelt regelmatige Zoom sessies en ze biedt me dagelijks emotionele steun en spirituele begeleiding aan via Instagram voice memo’s. Dit is wat er die week gebeurde.

Dag één: ‘Schenk een glas wijn in, steek een kaars aan en denk terug aan alle keren dat je gestrest was over geld’

Dit is Amanda’s eerste advies. Helaas heb ik geen wijn in huis. Zelfs een fles bocht kost tegenwoordig minstens €5,50. Dan maar wodka en Sprite zonder prik, maar wel uit een wijnglas natuurlijk. Ik kan mijn girlboss-imago deze week niet verneuken door op dag één al uit een met thee besmeurde Belieber-mok te drinken.

“Je gaat waarschijnlijk huilen,” fluistert Amanda zachtjes op Zoom een paar uur voordat ik begin.

Na ongeveer een uur nippen (en dan scheve bekken trekken), slaag ik er in een dagboekpagina vol te schrijven over mijn geldzorgen. Ik huil niet, maar er ontstaat wel langzaamaan een knoop in mijn maag. Ik denk terug aan de keren dat ik ontzettend stom met geld ben omgegaan en ik voel me weer heel erg schuldig.

Ik stuur Amanda een voice note over mijn geldschaamte en ze is verrukt. “Dit is een behoorlijk sappig verhaal. Je voelt je daarom waarschijnlijk uitgedroogd,” zegt ze.

Ik voel me inderdaad uitgedroogd. Amanda beweert dat dat komt door de “grote, spirituele overdracht van negatieve energie”, maar ik denk dat het door de wodka komt. Die avond verschijnt er niet op magische wijze een som geld op mijn bankrekening, maar Amanda verzekert me dat “de pret nog gaat komen”.

Dag twee: ‘Herhaal geldmanifestaties terwijl je springt’

Vandaag moet ik mijn huur betalen, wat een trieste dag is voor iedereen in mijn studentenhuis. Na het overmaken van een onvoorstelbare grote som geld voor een nogal beschimmelde ruimte, ziet mijn bankrekening er echt triest uit.

Ik wil niet leven in een wereld waarin huisbazen alle overvloed krijgen, en deze overweging vormt niet echt een goed begin van mijn spirituele reis. Maar hé, misschien zijn huisbazen gewoon heel erg goed in manifesteren?

Amanda draagt me op “te bewegen, rond te springen en mezelf te omhelzen”, terwijl ze manifestaties uitspreekt om mijn ‘happy energy’ te activeren. Ik denk niet dat een omhelzing met mijn eigen, pezige ledematen me vreugde zal brengen, dus ik kies voor het minder vernederende ‘springen’. De bijbehorende manifestaties zijn: “Ik trek elke dag meer geld aan in mijn leven” en “Ik ben alle overvloed in de wereld waardig”.

Er gebeurt niets. Maar het gaat schijnbaar om de herhaling. Ik herhaal de manifestaties drie keer ‘s morgens, zes keer tijdens de lunch en negen keer voor ik naar bed ga – iets wat Amanda de ‘drie-zes-negen methode’ noemt.

Voordat ik mijn wekker voor de volgende dag zet, verschijnt er een WhatsApp op mijn telefoon: “Heyyy, ik heb net het geld overgemaakt dat Olivia en ik je nog schuldig waren voor die taxi vorige week, sorry dat het zo laat is xxx”.

Vreemd.

Dag drie: ‘Visualiseer wat geld voor je kan doen’

Misschien is het de wanhoop die ik voel na het overmaken van de huur, – of misschien is het omdat ik mijn geld terug kreeg voor die taxirit (iedereen weet dat dit nooit gebeurt), hoe dan ook, op dag drie ben ik bereid om alles te doen wat Amanda me opdraagt.

“Wat ga je doen als al dit geld op je bankrekening staat?” vraagt ze in een voice note.

Ik heb wel een paar ideeën. Allereerst ga ik de verwarming lang genoeg aanzetten zodat ik binnenshuis mijn adem niet meer zie. Daarna: vakantie, uit eten gaan en mijn lichtgevende ‘witte’ sportschoenen verruilen voor sportschoenen die er niet uitzien als een chemisch experiment.

Ik zet een timer op mijn telefoon op dertig minuten en stel me een toekomst voor waarin ik Issey Miyake-parfum kan kopen in plaats van me snel en zo onopvallend mogelijk in te smeren met proefmonsters in winkels. Mijn timer gaat af. Mijn bankrekening ziet er op het internet nog steeds ongezond uit.

Dag vier: ‘Kijk naar geld en spreek je dankbaarheid uit. Houd ook een logboek met ‘bewijs’ bij’

Ik ben een fan van dankbaarheid. Als ik mijn portemonnee open, en de magere inhoud van €3,24 tel, ben ik dankbaar dat dat geld er is. Ik bedank het universum voor zijn genereuze houding. Ik vraag me wel af wat Mark Fisher zou zeggen als hij zou zien dat ik bezig was mijn kleingeld te aanbidden alsof het god is. Ik vermoed dat zijn analyse erg deprimerend zal zijn.

Het logboek dat ik van Amanda moet bijhouden, voelt minder uitzichtloos. Het is eigenlijk een dankbaarheidsdagboek. Eerder die dag krijg ik een goede deal voor een tweedehands camera die ik koop voor ongeveer €350 minder dan ik had verwacht. Mijn vriend zegt dat de verkoper waarschijnlijk aan het trippen was, maar Amanda en ik weten dat het universum mij simpelweg beloont voor mijn wanhopige smeekbeden.

Wat ook in het logboek belandt: ik vind mijn ontbrekende make-up borstel, ik neem TWEEMAAL de tram zonder te betalen en Yakult is in de aanbieding bij Lidl, voor de helft van de prijs.

Dag vijf: ‘Maak een Pinterest bord over geld’

Op dag vijf zegt Amanda dat ik een Pinterest-pagina over geld moet maken. Ik heb Pinterest sinds 2013 niet meer gebruikt, dus ik moest eerst mijn tien jaar oude pagina’s verwijderen, met namen als ‘BoHo Chic Vibes’, ‘Harry Potter Grappen’ en ‘Halloween Taart Ideeën’.

Amanda beweert dat ik hiermee mijn dankbaarheid voor geld kan uiten en dat ik meer focus zal hebben en dus meer overvloed zal oproepen. Ondanks mijn aanvankelijke tegenzin, ga ik er toch helemaal in op. Het is lollig om vintage Ralph Lauren advertenties, kleding en vakanties te ‘pinnen’ alsof je vader een miljonair is. Het is een ontspannende, zij het waanzinnige, ontsnapping aan de werkelijkheid.

Maar helaas is dit weer een sombere dag zonder potjes geld.

Dag zes: ‘Ga op schattenjacht’

“Visualiseer dat je munten, biljetten, enz. vindt en raap alles op wat je vindt,” zegt Amanda op dag zes. “Als je geld vindt, VIER het. Zeg ‘Dankjewel universum!’ Spring op en neer. Google afbeeldingen van geld, fixeer je op die afbeeldingen.”

Amanda’s instructies klinken maf, maar ze zijn wel duidelijk. Ik begin met het doorzoeken van de naar alcohol riekende beerput die ik mijn slaapkamer noem, waarin mijn uitgaanskleren en vieze make-updoekjes rondslingeren. Ik kom tot de conclusie dat ik A) een walgelijke sloddervos ben en B) dat ik excuses moet aanbieden voor de uitbrander die ik mijn zus gaf omdat ik dacht dat ze mijn favoriete spijkerbroek had gestolen, want die blijkt onder mijn bed te liggen. Ik vind in totaal €15,45. Niet slecht. Ik spring zelfbewust op en neer.

Als ik afbeeldingen van geld google in de bibliotheek zie ik bezorgde blikken, maar dat kan me niets schelen. Ik weet iets wat zij niet weten, en dat levert me die ochtend genoeg op om een flat white MET KOKOSNOOTMELK te bekostigen (betaald met een rinkelend zakje kleingeld). Alexa! Speel ‘Money’ van Cardi B.

Dag zeven: ‘Rust, ontspanning en comfort’

Amanda stuurt me een paar YouTube links op over geleide meditaties voor de laatste dag. Dit is het enige onderdeel van de coaching sessie dat aanvoelt als traditionele mindfulness en spiritualiteit. “Ik wil dat je in een vredige, zen-achtige toestand komt met diepe meditatie,” zegt ze.

Na een week lang obsessief over geld te hebben gedacht, zegt Amanda dat de volgende stap essentieel is. Ze biedt me de ruimte om te ademen en de overwinningen van deze week te koesteren. En terwijl ik luister naar de zachte liedjes en gongs uit de luidsprekers van mijn laptop, besef ik me dat ik deze week best veel aantrekking heb uitgeoefend:

– Ik kreeg €20,54 terug voor een taxirit die ik had voorgeschoten.

– Ik kreeg een goedkope nieuwe camera.

– Ik kreeg een make-up borstel terug waarvan ik dacht dat ik het kwijt was.

– Ik kreeg twee gratis ritjes op de tram.

– Ik kreeg Yakults voor de halve prijs.

– Ik kreeg €15.45 en een schone kamer.

– Ik kreeg mijn favoriete jeans terug plus een nieuw gevoel van diepe schaamte.

Haters zullen zeggen dat dit toch wel zou zijn gebeurd. Maar hallo! Misschien ben ik wel een echte fem-powerment-boss-babe-money-manifester? Of ik ben zo blut omdat ik niet genoeg schattenjachten heb gedaan. Dat kan ook.

In mijn leven is er (nog) steeds geen vriendelijke rijke fee die mijn huur betaalt of duizenden extra euro’s op mijn bankrekening deponeert. Het begint me op te vallen welke rol geld speelt in ons leven. Het is eerlijk gezegd deprimerend. Manifesteren ga ik dus niet elke dag doen.

De dankbaarheid is wel leuk. En wie weet wat ik volgende maand allemaal ga doen, als mijn huisbaas mijn bankrekening weer leeg plundert.

