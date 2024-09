Fans kussen, gearresteerd worden en andere weetjes uit het interview van Nardwuar met Drake

Still via YouTube





Als je ooit een video-interview met Drake hebt bekeken (zoals dat met Zane Lowe van vorige week, bijvoorbeeld) dan weet je dat zijn grote stralende ogen, dromerige stem en parelwitte tanden je in een wazige stemming kunnen brengen. Gooi daar het scherpe geratel van het eenmans media-imperium Nardwuar bij en je komt terecht in een surreële wereld, en dat is precies hoe het uur durende interview van Nardwuar met Drake en 40 aanvoelt.

In de clip laat Nardwuar een heleboel oude platen aan Drake en 40 zien, die weer op hun beurt over hun muzikale invloeden spreken, en tussendoor nog enkele persoonlijke anekdotes oprakelen (zoals die ene keer dat Drake bijna gearresteerd werd in Jamaica). In de tijdspanne van zestig minuten ondervraagt Nardwuar Drake over Biggie, Popcaan, Vybz Kartel, Mac Dre, Three 6 Mafia, hiphop uit Houston, en nog een hoop andere onderwerpen. Hier zijn enkele korte stukjes uit het interview:



Videos by VICE

Drake over hoe hij bijna gearresteerd werd: “Ik werd inderdaad bijna opgepakt in Jamaica. De politie daar wil niet dat het publiek te wild wordt en daarom mag je als artiest niet schelden. Ik was zo enthousiast om in Jamaica op te treden, dat me nogal wat woorden per ongeluk ontschoten. De politie stond op het punt me te arresteren, maar gelukkig was Beenie Man daar om ze ervan te overtuigen dat ik onbekend ben met de regels in Jamaica. Alsnog werd het een vreemde, wilde nacht.”

Over fans kussen: “Daar ben ik mee gestopt… maar in de gloriedagen, man. Ik mis het wel. Je weet alleen nooit hoe oud fans zijn of wat ze voor de show gedaan hebben, dus doe ik het niet meer. Maar de liefde is er nog steeds hoor.”

Over Pam Grier: “Ik verlang tot de dag van vandaag nog steeds naar Pam Grier. Ik heb haar proberen te volgen op Twitter, maar ik denk niet dat zij het echt is. Ze is een van m’n eerste muzen.

Over Popcaan: “Jammer genoeg zit Vybz in de cel nu en daarom zeggen we ‘free world boss’, maar Popcaan was als een zoon voor hem. Nu Vybz weg is, heeft Popcaan op muzikaal vlak het voortouw genomen en Jamaica fenomenale nummers gegeven. Er is nu een hele movement aan de gang en daar ben ik ook onderdeel van. We zijn een grote familie.”

Over zijn liefde voor Houston: “Ik heb de ‘H’ van Houston op m’n schouder getatoeëerd, en ben heel erg dankbaar voor de stad. Het is een van die plekken waar ik waarschijnlijk ooit een huis ga hebben; als ik daar een tijdje doorbreng elk jaar, zal dat me een betere rapper maken. In Houston geloven ze in hun eigen muziekstijl, en dat gaf me vertrouwen om terug naar Toronto te komen en ook te geloven in wat wij hadden. “

Bekijk de video hieronder.