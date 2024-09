Er kwamen maar twee mensen opdagen tijdens een anti-Beyoncé-demonstratie

Herinner je je die Beyoncé-show van vorige week nog, op een of ander American football-veld? Beyoncé knalde Formation eruit, er waren achtergronddanseressen verkleed als Black Panthers, en volgens mij was Coldplay er ook. Haar optreden was doortastend en compromisloos, maar niet veel later begonnen mensen te klagen – het zou te veel anti-blank of anti-politie zijn geweest. Een schare politiefans schraapten wat media-aandacht bij elkaar, door te demonstreren tegen de show bij het hoofdkwartier van de NFL. Die betoging was gisteren.

Laten we zeggen dat het niet helemaal volgens plan verliep. In plaats van de #alllivesmatter-betoging waar de pers zo naar uitkeek, kwamen er vooral Black Lives Matter-leden en Black Panthers opdagen. Ze werden omsingeld door de politie en de pers.

Uiteindelijk werd het anti-protest dus overgenomen door het anti-anti-protest en, afgezien van de twee mannen die een uur te laat kwamen, was de demonstratie tegen Beyoncé’s show niets meer dan een klamme non-entiteit. Om acht uur ’s ochtends zou er ook een samenkomen zijn tegen Beyoncé, en daar waren precies nul aanhangers.

Waar zijn al die tegenstanders dan?

“Ik weet het niet,” zei Una Eatman, een vrouw uit Brooklyn die een ‘Pro Black Is Not Anti White’-bord vastheeft. “Maar wij zijn er wel, wij staan hier buiten.”

Al meteen leek de georganiseerde anti-reactie op Beyoncé’s optreden een plan dat haastig in elkaar was gezet. De Eventbrite-pagina die het protest ondersteunde, smeekte “iedereen die de politie steunt” om ’s ochtends vroeg op te komen dagen en om “vredig en zonder agressie” te protesteren. Maar het hele ding bleek een blamage, nog voor er überhaupt iets was gebeurd.

Ariel Kohane, die om 09:15 aankwam zetten, net nadat de meeste Black Lives Matter-protesteerders waren vertrokken, was een van de twee anti-Beyoncé-betogers. “Ik ben hier vandaag omdat ik geloof dat haar liedjes sowieso ongepast zijn, en helemaal haar show tijdens de Super Bowl.”

Toen we hem vroegen met welke specifieke liedjes hij een probleem had, zei Kohane: “De liedjes. De liedjes die ze zong. De liedjes die ze tijdens de Super Bowl zong. Hoeveel kinderen keken daar wel niet naar? Kinderen zijn heel gevoelig.”

Kohane werd al snel omsingeld door de pers en de Black lives Matter-betogers die er nog wel waren, terwijl de politiemensen de mensen uit elkaar probeerde te houden. Nog een half uur lang ging Kohane op dezelfde manier door met vragen beantwoorden van de betogers.

“Ik ben geen fan van Beyoncé,” vertelt Sean Kee, een Black Panther-lid dat uit Rochester is gekomen om te protesteren. “Dus toen ik hoorde dat zij zou optreden tijdens de Super Bowl, was ik niet blij. Ik heb niet gekeken, maar na alle kritiek was ik toch nieuwsgierig. Ik heb het teruggekeken en zag dat ze een geweldige show neer heeft gezet. Het lied was fantastisch – ik denk dat ze haar artistieke vermogen en talent gebruikt om iets goeds voor de gemeenschap te doen, en om het bewustzijn rond politiegeweld te vergroten.”

Deandra Francis (volledig in het zwart gekleed als reactie op het feit dat de pro-politiebetoging volledig in het blauw zou zijn geweest – als ze er waren geweest) keek wel live naar de Super Bowl. “Toen ik alle meisjes met hun natuurlijke haar zag, met die afro’s, dacht ik: mijn hemel, Beyoncé doet echt iets’. Het was één grote verrassing.” Francis herhaalde de belangrijkste boodschap van de ochtend: “Pro-zwart zijn betekent niet dat je anti-blank bent. We willen dat iedereen dat begrijpt.”

Op de hoek van de straat deelden twee mannen t-shirts uit aan de vertrekkende betogers, met daarop ‘Hell no Bey won’t go’ geprint. Beyoncé zal dus, net als de Black Lives Matter-aanhangers, dapper blijven staan waar ze staat.