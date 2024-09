Noisey lanceert een nieuw tv-programma: NOISEY

VICELAND is het nieuwe tv-kanaal van Vice, dat op 29 februari live gaat. Daar zullen vanaf dan ook nieuwe Noisey-series worden uitgezonden, waaronder de documentaireserie NOISEY. De serie is ontsproten uit het brein van Andy Capper – ook verantwoordelijk voor Noisey Atlanta en Noisey Chiraq. Host Zach Goldbaum reist de wereld om de meest in het oog springende muziekscenes in beeld te brengen. Van Compton tot Las Vegas, van Londen tot São Paulo – in NOISEY volgen we de belangrijke artiesten van nu die tegelijkertijd reflecteren op het maatschappelijk-politieke klimaat waaruit hun muziek voortkomt.

De serie is van 1 maart te zien op VICELAND. Bekijk hieronder de trailer