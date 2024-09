Het allerlaatste feest van RAUW in 30 analoge foto’s

Het einde van een glorieus tijdperk: de allerlaatste editie van RAUW. Het feest dat een nieuwe lichting electro-artiesten introduceerde in Nederland, de plek waar we voor het eerst hoorden over Ed Banger, losgingen op Boys Noize en waar onze lievelingsfotograaf Raymond van Mil al die jaren met veel plezier foto’s maakte. Hij was erbij, selecteerde dertig analoge foto’s voor ons en schreef er een melancholisch stukje bij:

Mijn eerste keer RAUW was meteen raak. Ik was net begonnen met foto’s maken op feestjes, en aan het eind van de avond vroeg ik Joost van Bellen of ik niet vast voor hem mocht fotograferen. Hij zei ja, en in vier jaar tijd heb ik met mijn camera meer dan zestig feestje bezocht. In Trouw, de oude en de nieuwe Tivoli, op Solar, Bungalup, Valtifest en zelfs een keer op de Zwarte Cross.

Afgelopen zaterdag was de allerlaatste keer en het was prachtig. De line-up was zowel machtig als nostalgisch, met Busy P, Tommy Sunshine, Erol Alkan, De Jeugd van Tegenwoordig, Joost van Bellen zelf, en nog veel meer. Ik heb nog geen tijd gehad om verdrietig te zijn, maar godverdomme, wat ga ik dit feest missen. Bedankt Joost, bedankt RAUW. Rust zacht.