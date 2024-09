Raak verslaafd aan het alles vernietigende debuutalbum van Verwoed uit Utrecht

Opnieuw laat Nederland zich gelden in de internationale black metalsecene, ditmaal met het alles vernietigende nieuwe album van Verwoed uit Utrecht. Bodemloos is het debuutalbum en klinkt als een beangstigende lsd-trip met een psychedelische onderlaag en uitstekend in elkaar gemetselde melodieën.

Er bestaan talloze boeiende, complexe black metal-albums, maar naar hoeveel luister je er nou echt op dagelijkse basis? Het lukt slechts een klein aantal bands om de balans te vinden tussen een uitdagend geluid en luisterplezier, maar Bodemloos kan met gemak aan dit rijtje worden toegevoegd.

Bodemloos komt uit op Argento Records. Bestel het album hier en stream hem in zijn geheel hieronder.