Como o Hells Angels transformou o Facebook numa arma

Alguns membros do Hells Angels (HA) sentem que estão sofrendo discriminação por sua associação com o crime organizado, e não vão mais aceitar isso.

Mas em vez de tomar as ruas com suas Harleys e usar socos ingleses, eles estão indo para o Facebook, Yelp, TripAdvisor ou seja lá onde for para tentar afundar seu negócio – e eles não são ruins nisso. Como informou a CBC , as avaliações negativas escritas por motoqueiros e seus simpatizantes acabaram obrigando um popular restaurante de Manitoba, no Canadá, a sair do Facebook.

Provavelmente nem é preciso dizer mas, mesmo que esteja perdendo força nos últimos anos, o Hells Angels é uma organização criminal suja envolvida em tráfico de drogas, extorsão e outras atividades ilícitas. Os autodenominados one percenters são responsáveis por vários assassinatos pelo globo.

Mas só porque eles são uma gangue de motoqueiros durões não quer dizer que não podem ferir os sentimentos deles. O HA pegou em teclados para defender seus egos feridos quando um passeio de moto marcado para começar no Headingley Sports Shop, em Manitoba, proibiu pessoas usando as cores do grupo de participar. Dale Kelland, suposto líder dos Manitoba Nomads – um clube HA – pediu a membros afiliados e simpatizantes para dar avaliações negativas para a loja de esportes.

A CBC informou que Kelland, mais conhecido como Dale Donavan, seria líder de vários ramos do HA em Manitoba. Segundo a CBC, Kelland ficou oito anos preso por tráfico de drogas e tentativa de recrutar novos membros para uma “organização criminosa” – ele foi sentenciado em 2009.

A mensagem de Kelland foi rapidamente amplificada por outros na organização. Muitos pedidos afirmavam que a descriminação era contra “clubes que cumprem a lei”, mas acabavam com o termo “Apoio 81”, uma referência direta ao Hells Angels (H sendo a oitava letra do alfabeto e A a primeira). Essa onda de avaliações negativas obrigou a loja esportiva a cancelar o passeio, divulgar uma declaração de apoio e pedir que eles retirassem as avaliações de uma estrela.

Membros e simpatizantes do HA ficaram muito felizes com o sucesso, e rapidamente mudaram as avaliações para cinco estrelas, elogiando a loja por não “discriminá-los”. “Incrível ver um negócio rebater a bola para fora do campo não discriminando”, escreveu um usuário que mudou sua avaliação de uma estrela para cinco.

Provavelmente embriagados de poder online, a CBS disse que depois desse sucesso com a Headingley Sport Shop, o HA e seus simpatizantes não pararam. Disso eles voltaram sua atenção para um hotel em Winnipeg (e os restaurantes dentro dele) que tinha recusado serviço para membros usando os patches do HA. Novamente, com o incentivo de Kelland, centenas de simpatizantes e membros encheram a página do hotel de avaliações negativas – muitos escrevendo de fora de Manitoba e até mesmo do Canadá – e em 24 horas, a avaliação deles foi de 4,5 para 3. O hotel eventualmente removeu sua página do Facebook “sem previsão de retorno” como resultado.

Depois de fazer o negócio fugir do Facebook, eles foram para o TripAdvisor, Yelp e outros sites de avaliação. Falando com a CBC, o TripAdvisor disse que removeu as avaliações negativas, e um porta-voz disse que eles “se referem a esse tipo de fraude como vandalismo” e que vão “lutar agressivamente contra isso”. Mas as avaliações negativas continuam no Yelp, onde o hotel Marion tem uma avaliação de duas estrelas agora.

Algumas avaliações no Yelp na seção Não Recomendo.

No site, a primeira coisa que você vê são as imagens que as pessoas postaram – a primeira apresentando o líder da KKK, David Duke, em seus trajes de cerimônia, e a segunda uma foto de um homem obeso dando um joinha com as bolas para fora do short. A foto do homem com as bolas aparecendo foi postada por alguém usando o nome “Dale K”.

Muitas das avaliações, novamente, afirmam que o hotel não querer hospedar uma organização criminosa é equivalente a discriminar a “comunidade motoqueira”, mas alguns decidiram ser mais criativos. “Peguei chato do assento da privada e diarreia de um hambúrguer, e está sendo difícil tirar o cheiro do lugar das minhas roupas”, diz uma avaliação.

Não sei se essa é uma nova direção ousada para o Hells Angels, mas se é preciso perguntar é porque vai ser difícil sacar a resposta.

