MIXED BY Miami Horror

O quarteto de Melbourne Miami Horror e seu som representam bem o que as pessoas esperam da Austrália (tirando as aranhas enormes, por favor): aquela vibe animada de verão, que remete à uma tarde com a cara no sol e muita festa. os caras conquistaram seu público com muito synth pop e nu-disco e lançaram durante nosso feriadão (21) o disco All Possible Futures pela Haven Sounds.

Mais do que só por o álbum novo na rua, eles passaram por aqui e nos deram uma mixtape pra acompanhar. Benjamin Plant, produtor e fundador do Miami Horror, explicou pra gente que o lance desse MIXED BY era “ir pra uma linha mais funk dos anos 1980 e pós-disco como forma de referência ao nosso novo single, ‘Love Like Mine’, então juntamos um monte de artistas em ascenção que entravam nessa categoria”, conta. “Tem algumas bandas australianas ótimas surgindo, como Total Giovanni, GL e Dorsal Fins”.

No player acima você confere o MIXED BY do Miami Horror. Abaixo tem a tracklist e a faixa “Wild Motion (Set It Free)”, retirada do LP mais recente dos caras. E como diria o filósofo de reality show, use filtro solar.

Tracklist:

1. Tear Council – Anywhere

2. Nate Salman – Be Alright

3. Miami Horror – Real Slow (Robotki remix)

4. Joe Hertz – Tears

5. Lo Frames – Get Real

6. Miami Horror – Love Like Mine

7. Total Giovanni – Human Animal

8. Evil K’neil – Hooked on You (Edit)

9. Orange Juice – Rip It Up

10. Captain Sensible – Wot

11. Riccardo Cioni – Fog

12. Future Unlimited – Someone Like Me

13. GL – What Happened to Us?



O disco All Possible Futures está disponível no iTunes.



O Miami Horror está no Facebook // SoundCloud