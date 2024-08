O que é esse papo de big dick energy?

Todo mundo está falando de “big dick energy”. A Ariana Grande meio que tuitou que Pete Davidson tinha um pau de 25 centímetros, outra pessoa disse que ele tinha “big dick energy” e aqui estamos nós. Essa é a época em que vivemos. Mas o que isso realmente quer dizer?

Para quem está lendo isso pela primeira vez, pode parecer confuso. Mas entender a BDE é muito simples e intuitivo.

Videos by VICE

Big dick energy não é apenas ser confiante — apesar de quem tem esse tipo de energia geralmente é alguém bem confiante — nem uma questão de tentar compensar. É uma segurança que irradia do fundo e pode ser sentida de longe. É uma energia que imediatamente muda a dinâmica do ambiente. Não é procurar ativamente devassidão e prazer, mas ter isso gravitando ao seu redor. Big dick energy, como um amigo muito bom com palavras me disse noite passada, é abrir sem querer a câmera frontal do seu celular e não querer morrer.

O crucial aqui: o pau em si é completamente insignificante na big dick energy. BDE não tem nada a ver com pinto ou tamanho de pinto. Pessoas de pau grande podem não ter um pingo de big dick energy (na verdade, o Maior Pau Que Já Vi™ tinha menos BDE que minha falecida vó, RIP). Aliás, já fiquei com pessoas sem pau que tinham mais big dick energy que um milhão de sad boys com “I Should Live in Salt” como música do perfil do Tinder. Big dick energy está pouco se fodendo pro seu conceito patético de gênero binário.

Muitos nomes têm sido usados para tentar qualificar BDE: Crash Bandicoot (verdadeiro); Damon Albarn (falso); Waluigi (falso, mas ele dá seus pulos). É um massacre. Ninguém sabe o que está rolando, e ficou claro que precisamos de uma taxonomia da big dick energy.

Felizmente, sou uma defensora incansável da big dick energy e gosto de servir bem para servir sempre. Então, sem mais delongas, vamos identificar quem tem e quem não tem big dick energy.

QUEM NÃO TEM BDE

Foto: ‘Vingadores: Guerra Infinita’ / Marvel Studios

TODOS OS PERSONAGENS DO UNIVERSO DA MARVEL (EXCETO O VILÃO DO HOMEM-FORMIGA QUE EU GOSTARIA MUITO DE PEGAR)

Sei o que você está pensando: “O Capitão América transa. O Homem de Ferro tem big dick energy”. E, no papel, faz sentido. Eles são caras grandes. Caras bonitos. Eles participam de longas cenas de luta onde se jogam uns contra os outros com um puta entusiasmo.

Infelizmente, nenhum deles têm big dick energy, porque todas as formas tradicionais de hipermasculinidade traem uma insegurança subjacente que é a antítese da BDE. Chris Hemsworth segurando um martelo enorme com um braço do diâmetro de um bezerro? Nãã. Cate Blanchett sorrindo maliciosamente, mas, tipo, usando só os olhos? Uma big dick energy foda.

CARAS BONITOS MAS CHATOS

No bar outro dia, tentei explicar para um grupo de homens héteros quem é e quem não é exatamente “daddy”, e eles só conseguiam listar homens com um caso clássico de boa aparência. Ronaldo. Brad Pitt. George Clooney. David Beckham. Caras que fizeram propaganda de cueca e apareceram na capa da GQ com as palavras “PODER” e “REI”.

Não só esses caras não são daddy, eles também não têm big dick energy. Eles são muito básicos. Muito limpinhos. Eles não têm a sensualidade caótica de quem tem big dick energy. Todos eles devem cheirar a Davidoff Cool Water. Ninguém com dick big energy usa Davidoff Cool Water.

Jennifer Lawrence em ‘Passageiros’

ESTRELAS DE HOLLYWOOD QUE TENTAM PARECER FODA

Ter um comportamento aparentemente descolado em cerimônias de premiação pode, para o olho destreinado, parecer big dick energy. Pegadinhas. Piadas. Respostas sarcásticas para entrevistadores com cara de merda. Não tratar os confinamentos da indústria do entretenimento com o respeito esperado de um astro de Hollywood. Novamente, no papel: big dick energy.

Infelizmente para a Jennifer Lawrence, fingir que gosta muito de pizza e cair de uma escada não é a mesma coisa que big dick energy.

FÃS DE LUTA LIVRE

Luta livre? Transtornada. Ridícula. Muita big dick energy. Quem assiste luta livre e depois sai tuitando sobre isso como se também tivesse esse poder? Nenhuma energia. Nem pinto a pessoa tem.

QUALQUER MEMBRO DO PARTIDO CONSERVADOR

Na verdade, podemos ir além e confirmar que nenhum político tem big dick energy, exceto talvez Ed Balls.

QUEM TEM BDE

O TAZ DO LOONEY TUNES

Desculpa ter que fazer isso. Mas o Demônio da Tasmânia do desenho do Pernalonga tem uma puta big dick energy, e não tem nada que você possa dizer que me faça mudar de ideia.

Se você definir big dick energy essencialmente como um redemoinho caótico de energia sexual – que é o que estamos fazendo – então o Taz manda muito bem. Ele literalmente se move dentro de um tornado próprio. Ele destrói pedras e paredes simplesmente passando por cima delas. Sim, ele tem uma risada babosa estranha que pode lembrar um cara que nunca fez oral numa mulher, mas não dá pra negar a big dick energy dele.

Foto: Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo

LINDSAY LOHAN

Lindsay Lohan olhando nos olhos da Oprah e dizendo que “só cheirou cocaína umas dez ou 15 vezes”: big dick energy. Lindsay Lohan com “foda-se” pintado nas unhas no tribunal? BIG DICK ENERGY. Lindsay Lohan chamando a Paris Hilton de vaca para os paparazzi e *imediatamente* negando que tinha falado isso? BIG DICK ENERGY OVER 9000.

BOB ROSS

Bob Ross não tem o magnetismo implacável de muita gente com big dick energy. Mas você não pode negar que o cara tem uma confiança gentil que fala do maior tipo de pau que existe.

Aquela voz! O jeito como ele bate o pincel na paleta para distribuir a tinta igualmente nas cerdas! A big dick energy de Bob Ross é carinhosa, rara, preciosa. É o inverso ideológico da síndrome do baixinho. Ele não tenta atrair atenção para si: ele simplesmente atrai.

VÁRIAS MINAS DOS VIDEOGAMES, INCLUINDO BELLA GOTH DE THE SIMS E CARMEN SANDIEGO

Todo protótipo de “namorada gótica peituda”, todas as minas dessa categoria têm big dick energy.

OSCAR DA VILA SÉSAMO

Big dick energy, apesar de ser muito objetiva, tem seus elementos subjetivos. Para uma amiga, uma mulher bem mais adulta que eu, big dick energy é “alguém que consegue desenhar um mapa com confiança num guardanapo”. Eu, por outro lado, não dou a mínima para guardanapos ou mapas. É pra isso que existe o Google Maps, OK. Outro amigo (bissexual), diz que – pra ele – big dick energy é personificada por alguém “tímido” que ainda “ficaria muito feliz em transformar minha coluna em patê”. A vida é uma tapeçaria muito rica.

Então deve ser uma coisa minha, em vez de um princípio universal, que o Oscar do Vila Sésamo, uma criatura que vive numa lata de lixo, exale big dick energy. Baseado nisso, meu tipo parece ser “gente que troca o lençol uma vez a cada dois meses”? Talvez.

RIHANNA

A Rihanna tem a maior big dick energy do mundo. Flw. Vlw.

@rey_z

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter e Instagram.