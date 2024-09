O Novo Single do Miss Modular é um Híbrido de Dancehall e Techno

No mês passado, o produtor londrino Miss Modular usou uma nova alcunha, MM, para lançar um EP homônimo pela Her Records, que o próprio artista fundou. No EP, experienciamos uma diversidade de estilos maior do que o artista já tinha nos dado até então. Agora, um mês depois de seu último lançamento, o produtor volta com um EP em parceria com o produtor da NAAFI, IMAABS, de novo com uma abordagem multi-facetada.

Antes disso, ele lança “Charly Tek”, uma faixa que tenta tirar de um sample de Charly Black uma energia mais pesada do que a normal em seu lento BPM, como o artista explicou ao THUMP por e-mail. “‘Charly Tek’ é um híbrido de dancehall e techno que eu tenho usado pra fazer a ponte entre as faixas mais lentas e tranquilas do meu set com as canções mais intensas”, explicou. “A ideia era fazer uma banger de horário de pico da balada com 112bpm, um tempo que geralmente transforma como transição ou um ‘esquenta’. ” Escute a faixa abaixo e lembre-se de ouvir o EP Body Horror II inteiro quando sair no dia 13 de novembro, na Purple Tape Pedigree.

