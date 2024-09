O The Bug Vai Lançar um EP com Versões da Mais Famosa Faixa de Digi-Dancehall

O instrumental de “Sleng Teng”, que Prince Jammy fez para Wayne Smith em 1985, é considerado um dos mais famosos de todos os tempos. Parte do legado deixado por essa música consiste no fato de que muitas pessoas acreditam que ela tenha sido a faixa inaugural do estilo digi-dancehall, gênero no qual o som jamaicano ganhou camadas computadorizadas. O músico Kevin Martin, baseado em Berlim, mais como The Bug junto com o grupo King Midas Sound já expressaram todo seu amor por dancehall em geral e, mais especialmente, pelo tal digi-dancehall. Então era de se esperar que The Bug pegasse “Sleng Teng” e desse a ela um toque especial.

Leia: “A Guerra do The Bug Contra a Mediocridade”

Videos by VICE

Em seu novo EP, The Bug Vs Sleng Teng, o produtor fez quatro novas versões da faixa instrumental de Prince Jammy — você pode ouvir “Opi Teng” e “Ska Teng” abaixo. No maior estilo Kevin Martin, o produtor postou no Twitter esta manhã dizendo que “as outras duas são ainda mais fodidas”, então parece que é só o início da festa.

Em Maio, Martin postou sobre o EP em seu Facebook: “Quatro faixas de esquisitice eletrônica… Impossível de explicar. Definitivamente uma “bug teng”. Um ragga do futuro, para pensadores aliens… A maioria das pessoas vai achar difícil achar o que a linka à versão original de Jammy, mas faz sentido na minha mente distorcida… Variações num tema de riff mortal, onde nada sobrevive ao original… Rumo ao esquecimento…”

Elektron – um selo operado pelo fabricante de hardware e software Elektron Grammofone – lançará o EP em Novembro. Segundo a FACT, todos os lucros com o EP serão revertidos para a caridade.



Siga Alexander no Twitter.

Siga o THUMP nas redes Facebook //Soundcloud // Twitter.