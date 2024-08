A rapper Young M.A dirigiu um pornô só de garotas

A rapper do Brooklyn, Nova York, Young M.A está fazendo pornô agora. Mais ou menos. A artista abertamente lésbica responsável pelo hit de 2016 “OOOUUU” levou seu flow matador para um set do PornHub para criar The Gift, uma fantasia erótica estrelando sete mulheres e zero homens.

Ela descreve a história no vídeo dos bastidores abaixo, apresentado pela “rainha do anal” Asa Akira. “É sobre uma garota, uma virgem”, diz a rapper, nascida Katorah Marrero. “É o aniversário dela e uma amiga a manda para esse lugar misterioso, e ela anda por diferentes salas e encontra, sabe, o paraíso.” A aniversariante anda vendada por uma mansão luxuosa com uma piscina enorme, uma banheira, um cisne inflável e “faz o que ela sente que é melhor. Acho que é o presente perfeito, conhecer algo novo. É como uma surpresa dentro da surpresa”. Assista o trailer SFW do filme abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=O2VwLhMlnE8&feature=youtu.be

Young M.A é a primeira artista mainstream a dirigir um filme para uma nova série chamada The Visionaries Directors’ Club, disponível no Pornhub Premium — um serviço pago do site que é gratuito para os moradores de lugares como Big Bone, Kentucky, e Cumming, Georgia, basicamente qualquer cidade americana com um nome sexual engraçadinho. A rapper teve controle criativo completo sobre o elenco e a produção, e alistou as atrizes Anya Ivy, Yara Skye, Zoey Reyes, Jenna Sativa, Shyla Jennings, Gina Valentina, Honey Gold, Elena Koshka, Milana May e Ana Foxxx para dar vida à sua fantasia.

Não há muitas informações sobre os detalhes da história, mas a descrição de Young M.A do seu tipo é uma boa indicação da vibe no set. “Não gosto de garotas que são muito calmas, relaxadas, muito legais. Gosto de minas loucas”, ela disse. “Isso me excita por alguma razão, sei lá! Me excita. Você não pode ser normal. Esse normal não me faz sentir nada.” Também não há descrição da ação, apesar de Akira dizer ter visto uma cinta-caralha e outros brinquedos no set no vídeo dos bastidores.

The Gift é uma circunstância única, então não indica necessariamente uma mudança de carreira, mas Young M.A levou o papel de diretora a sério. Ela disse que o filme deve ser visto como parte de seu álbum Herstory, lançado ano passado. “Isso é parte da minha história porque tem uma ação muito legal rolando com mulheres muito lindas.”

Não sabemos ainda se há uma resposta para a pergunta que assombra os ouvintes héteros de “OOOUUU” (Charlagmagne the God chief do Breakfast Club entre eles), confusos com a letra da música “Damn, she make me weak when she deep throat”. Mas, como Young M.A já disse, “Se você não entendeu, então não vai entender mesmo”.

https://www.youtube.com/watch?v=UMJGYtpab3c&feature=youtu.be

The Gift estreia como um Free Premium Video no Pornhub nesta terça, 10 de abril. Assista o vídeo exclusivo dos bastidores acima.

