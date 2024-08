Am investit în bitcoin și am pierdut șapte sute de mii de dolari

Nu credeam că sunt genul de persoană care ar putea fi dependentă de jocuri de noroc, dar m-a luat valul.

Cel mai mult am pierdut în jur de șapte sute de mii de dolari în Bitcoin, după ce am investit în diverse criptomonede ca să-mi recuperez pierderile.

Pe vremea aceea, Bitcoin era peste tot. Era 2017 și toată lumea de la muncă vorbea despre criptomonede, în timp ce ziarele mari publicau articole cu titluri palpitante, care susțineau că toată lumea se îmbogățea din asta. În mai puțin de un an, prețul a crescut de la sub o mie de dolari în ianuarie la douăzeci de mii până la sfârșitul anului.

Eu am descoperit criptomonedele după ce m-am uitat cu soția, în 2017, la un documentar Netflix intitulat Banking on Bitcoin. Filmul explica cum o persoană anonimă misterioasă pe nume Satoshi Nakamoto a creat bitcoinul în timpul crizei financiare din 2008. A zis că voia să lupte împotriva sistemului bancar umflat și susținut de guvernele lumii.

Misterul din jurul lui Satoshi m-a intrigat. Iar câștigurile puteau fi imense. Am vrut să mă bag și eu, așa că, în decembrie 2017, am început să cumpăr Bitcoin și alte criptomonede. Investiția inițială a fost de cincizeci de mii de dolari. Erau atât economiile mele, cât și ale soției, dar nu voiam să ratăm o îmbogățire aparent sigură. Prețul continua să crească, la fel ca investiția noastră.

Dar după creșterea din 2017, bitcoinul a intrat în cădere liberă și și-a pierdut nouăzeci la sută din valoare în 2018. M-am panicat și am început să caut metode ca să-mi recuperez pierderile.

Cam în perioada asta, unele bănci de schimb pentru criptomonede le ofereau utilizatorilor abilitatea de a investi în derivate de bitcoin prin pariuri pe viitorul preț al bitcoinului.

Eu nu prea înțelegeam cum funcționează pariurile astea, dar unii oameni păreau să facă milioane. Ziceau că e ușor și fără riscuri. N-am putut să nu încerc.

Mi-am mutat bitcoinii la Deribit, în Panama. Această tranzacție mi-a permis să speculez viitorul preț al bitcoinului și să folosesc drept capital bitcoinul pe care îl depozitasem. Casele de schimb precum Deribit sunt, în mare parte, nereglementate, și, ca să evite anumite legi, nu le permit utilizatorilor să depună dolari sau orice altă valută convențională – doar Bitcoin.

Toate lucrurile astea erau noi pentru mine, dar comunitatea de pasionați de criptomonede părea dispusă să mă ajute. Am luat legătura cu un fost broker de pe Wall Street pe care l-am găsit printr-un grup de fani Bitcoin de pe Telegram. Mi-a împărtășit trucurile lui despre când trebuie să cumperi sau să vinzi și ce sume să pariezi.

Dar după ce am câștigat câteva mii de dolari din sfaturile lui, a început să-mi ceară bani. Dar am avut impresia că deja învățasem și eu și nu mai aveam nevoie de el.

La început a mers bine. Am pus pariu că prețul Bitcoin va crește și așa a fost. Am câștigat vreo douăzeci de mii de dolari.

Când câștigi mult odată, te gândești că o să-ți iasă din nou. Mi-am asumat mai multe riscuri și, deși uneori am câștigat, în scurt timp am pierdut tot ce îmi rămăsese din investiția din 2017. Un singur pariu prost m-a scos din combinație. Lipsa de experiență și câteva decizii proaste m-au făcut să pierd încă 25 de mii de dolari. Intrasem într-o spirală din care n-am mai reușit să ies.

Ca să încerc să recuperez ceva, am întocmit un plan de reparații, prin care am făcut o serie de depozite care însumau cam o sută de mii de dolari – pe lângă cei 75 de mii pe care îi pierdusem deja. Am luat o parte din salariul meu de cincizeci de mii de dolari pe an (plus bonusuri) și am împrumutat bani de la prieteni și familie, cu speranța că o să câștig o sumă mare și apoi o să mă potolesc. Am împrumutat 25 de mii de la prieteni, care nu știu pentru ce mi-au dat banii ăia nici până în ziua de azi, cât și douăzeci de mii de la fratele meu.

Deși am reușit să-mi plătesc datoria la prieteni, n-am reușit s-o plătesc pe cea de la fratele meu, care încă își imaginează că i-am investit bine. Și toți banii s-au irosit treptat, după fiecare tranzacție proastă pe care am făcut-o.

În total, am plătit aproape 11 bitcoini pe taxe și raportul de scădere a investițiilor pe Deribit și Binance. Asta înseamnă peste șapte sute de mii de dolari, pentru că un bitcoin valora în aprilie 65 de mii de dolari.

Am rugat casele de schimb valutar pe care le-am folosit să-mi blocheze contul ca să nu mai pierd bani, dar inițial n-au acceptat. Deribit m-a tratat cu lipsă de interes și chiar dispreț.

La urma urmei, sunt jocuri de noroc. Casele de schimb nu simt nicio obligație să-și protejeze clienții. M-am oprit, într-un final, la sfârșitul lui 2020, când mi-au blocat conturile. Până la finalul lui 2020, pierdusem aproximativ 175 de mii de dolari prin depozite de când am cumpărat prima oară Bitcoin la sfârșitul lui 2017.

Faptul că am pierdut atâția bani în doar doi ani mi-a adus și o perspectivă pozitivă. Acum văd altfel valoarea lucrurilor. Când am bani, nu mai fac pariuri, ci investesc în oameni talentați sau fac ceva pozitiv.

Am hotărât că orice ban în plus e mai bine investit într-o persoană talentată și creativă decât să încerc să mă îmbogățesc cu Bitcoin.

Mă tem că piața actuală e nesustenabilă și îi va face pe mai mulți oameni să cadă în aceeași spirală a pierderii în care am căzut și eu, cu aceleași regrete.

Bitcoinul e o tehnologie nouă și palpitantă, dar casele de schimb valutar folosesc piețele de criptomonede ca pe un cazino. La final, casa câștigă mereu.

Într-o declarație pentru VICE, Binance a zis: „Suntem o casă de schimb valutar recunoscută și ne luăm în serios responsabilitatea de a educa și informa utilizatorii despre riscurile investițiilor lor. Le oferim și mijloace de a preveni dependența prin stabilirea unor limite și furnizarea de instrumente prin care se pot scoate singuri din joc”.

Deribit a declarat pentru VICE: „Recunoaștem această problemă și credem că soluția e protecția tehnică la nivel de platformă în combinație cu educarea clienților cu privire la produsele de risc înalt.”