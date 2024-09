Taică-miu îmi viola surorile, așa că l-am băgat la închisoare

„Trebuie să ții secret chestia asta”, mi-a zis.

Era 25 aprilie 2012, mâncam de prânz cu soră-mea, era o zi cu soare și eram la o terasă. Îmi zice că tata le molestează de douăzeci de ani încoace pe cele patru surori ale noastre mai mici, fix sub nasul meu. N-avea de gând să-mi spună, îmi zice, până nu murea tata, ca să nu ne facă familia de rușine. Numai că el a moștenit de curând o sumă mare de bani și imediat i-a cerut maică-mii să divorțeze și să-i acorde custodia celei mai mici surori ale noastre, care avea 16 ani la vremea aia. Soră-mea mi-a zis că voia să acționeze pe tăcute, s-o țină pe cea mică în custodia mamei noastre și, mai presus de orice, să nu afle nimeni din afara familiei ce se întâmplă.

Videos by VICE

Nu-mi venea să cred ce-auzeam. Nici nu-mi dăduse vreodată prin cap că tatăl devotat, pe care-l divinizam, ar fi capabil să-și molesteze propriii copii. Și cu toate astea, în clipa aia am știut exact ce am de făcut. Dacă tata își viola fiicele, tata trebuia să dispară. N-aveam de gând să continui să păstrez secretul.

În seara aia am sunat la Protecția Copilului, ca să aflu ce-am de făcut. M-au rugat să vorbesc cu mama înainte să sun la poliție. Am sunat-o în seara aia și-am rugat-o să vină pe la mine. În timp ce-o așteptam să vină, am simțit ca și cum pune stăpânire pe mine un demon furios, de demult. Imediat ce-a ajuns, am întrebat-o dacă știe ce se-ntâmplă. A pus ochii-n pământ. „Da”, mi-a zis încet. „Dar o să mă duc odată cu soțul meu. Dumnezeu l-a pus deasupra mea”.

Mi-am ieșit din minți. Am țipat atât de tare la ea că-mi zbura salivă din gură. Mi s-a distorsionat fața de la furie și disperare. Ea doar s-a uitat în pământ, fără să mai zică nimic, cu gura strâns închisă. M-am ridicat amenințător peste ea, am înjurat și-am acuzat și-am interogat-o. Cum a putut să lase să li se-ntâmple așa ceva fiicelor ei?, voiam să știu.

Am ținut-o așa ore-n șir. Mama refuza să lase câtuși de puțin de la ea sau să coopereze. În cele din urmă, fără energie să mai continui, am trimis-o acasă, nu înainte să-i jur că n-o să mă dau în lături de la nimic ca să-l văd pe tata la pârnaie pentru ce făcuse. A plecat repede, fără să spună un cuvânt. S-a trântit ușa în urma ei.

Peste un sfert de oră, am auzit o bătaie la ușă. Era mama.

„Taică-tu a mărturisit tot. Vreau să vii cu mine la poliție să depunem plângere. Nu vreau s-o fac prin telefon”, mi-a zis, în cele din urmă.

Încă-mi mai aduc aminte de mama, sprijinită de propria mașină, proptită-n picioare, în parcarea de la tribunal. Un ofițer de la poliție îi scrie calm declarația. Până ne-am întors noi la apartamentul alor mei, era deja plin cu vreo zece polițiști cu ecusoane de tactică.

Nu l-au arestat în noaptea aia, dar l-au obligat să plece de-acasă. Peste câteva săptămâni a fugit din State. Apoi, le-a scris surorilor mele, de Ziua Tatălui, să le spună că le-a molestat din cauză că pe mama n-a interesat-o niciodată sexul.

Părea să-nceapă o viață nouă, își făcuse un profil nou pe LinkedIn și posta o grămadă de chestii pe Facebook despre aventurile pe care le-avea în noua lui țară. Noi priveam neputiincioși cum se lăuda tata voios cu felul în care scăpase de lege. Până la urmă însă, s-a întors în State.

Părinții mei erau foarte religioși. Și-au definit întotdeauna viața prin pioșenie și prin respectarea strictă a cuvântului din Biblie. Eu și surorile mele am fost educați acasă și-am crescut în sărăcie, la o fermă de la țară, din Kentucky. Nu exista nicio biserică suficient de conservatoare pentru ai mei, așa că se rugau acasă cu noi și cu alții pe care-i știau și care erau la fel de nemulțumiți ca și ei de excesele bisericii moderne. Ne petreceam aproape tot timpul acasă. Nu exista să ai hobby-uri în afara casei sau să socializezi.

Tata era distant emoțional și abuziv fizic, dar îl iubeam. Am crescut izolat, am tânjit după afecțiune fizică și-am fost gelos pe surorile mele, care stăteau mult la tata-n poală și păreau să primească multe îmbrățișări și multă afecțiune. Am aflat mai târziu că, de fiecare dată când îl vedeam pe tata giugiulindu-se cu surorile mele, de obicei la masă în bucătărie, sau seara târziu, când se jucau pe calculator, le băga și mâna-n pantaloni. Noaptea, după ce adormeam eu și maică-mea, le făcea lucruri mai nasoale. Mai târziu mi-am dat seama că asistasem la abuzul sexual al surorilor mele, se-ntâmplase chiar în fața ochilor mei, în fiecare zi timp de douăzeci de ani.

Cât a stat tata la închisoarea locală, în timp ce aștepta să-i înceapă procesul, părea hotărât să demonteze acuzațiile care i se aduceau. A pledat nevinovat și și-a cheltuit ultimele resurse pe un avocat scump care să-l apere. M-am temut că e posibil chiar să demonteze acuzațiile. Dac-ar fi reușit, eram sigur că primul gest pe care l-ar fi făcut în libertate ar fi fost să-și ia o armă și să mă omoare-n somn.

Sănătatea mintală mi s-a dus pe apa sâmbetei. Aveam un coșmar recurent în fiecare noapte. Îl alergam pe tata printr-un labirint enorm (câteodată o casă enormă, plină de camere și coridoare nesfârșite, alteori un complex industrial și alteori străzile strâmbe, pietruite, ale unui oraș est-european). El fugea înaintea mea, mereu prea în față ca să-l apuc. Uneori cădea pe burtă și aluneca printr-o gură de aerisire sau o crăpătură, iar apoi sărea la mine cu brațele întinse, să mă strângă de gât. Mă trezeam des din visele astea sufocat de-un țipăt.

Citește și Fă cunoștință cu muncitorul în construcții, care vânează pedofili

Aveam în mod regulat atacuri de panică și flashback-uri atât intense încât îmi pierdeam cunoștința și abia-mi mai aduceam aminte ce se-ntâmplase înaintea lor. Le provocau tot felul de chestii imprevizibile. Uneori, intram într-un flashback catatonic de la o secvență cu vânători de cerbi sau viață la țară într-un film. Nu puteam să mă mișc, nu puteam să vorbesc, aproape că nici nu mai puteam să respir. Lumea reală din jur se topea și îi luau locul halucinații cu viața la fermă alături de tata. Câteodată mă trezeam în mijlocul nopții și simțeam că mă sufoc. Sufeream de disociere, atacuri de anxietate și gânduri sinucigașe în fiecare zi.

Mi s-a deteriorat rapid și relația cu soția și cu familia. Mama se chinuia, încercase s-o dea pe sora mea cea mai mică în custodia statului și-și căuta un serviciu cu care să-nlocuiască veniturile de la tata. Relațiile cu surorile mele erau tensionate. Singura formă de iubire pe care-o știuseră vreodată, așa, toxică precum era, venise de la omul pe care eu li-l luasem. Au încercat să țină situația sub control, dar au refuzat să se ducă la terapie și să ceară orice fel de ajutor. În schimb, au preferat să se forțeze stoic să facă față durerii. S-au răzbunat pe mine, bănuiesc pentru că le eram o țintă la-ndemână. M-au acuzat că sunt o prezență toxică din punct de vedere emoțional și că sunt instabil mintal.

După un an în care-am încercat să-mi țin familia laolaltă, n-am mai suportat. Trebuia să plec. Mi-am schimbat slujba și m-am mutat la Seattle. La câteva luni după, soția mea, cu care eram căsătorit de șapte ani, a început să mă înșele cu mai mulți bărbați și-apoi mi-a spus că s-a terminat. Am băgat divorț. După patru luni, se mutase în Tampa, Florida, cu ai ei, iar pe mine mă lăsase singur într-un oraș complet nou. În punctul ăsta, familia mea aproape că nu mai vorbea deloc cu mine.

În perioada asta mi-am pierdut credința și m-am afundat într-un ateism rece. Am studiat obsesiv știința timp de mai bine de-un an, am citit cărți de Richard Dawkins și Carl Sagan. M-am uitat la toate episoadele din NOVA și Cosmos care mi-au picat în mână. Ca să fiu sincer, de mult începusem să mă îndepărtez de religie, dar am picat în nihilism. Din lipsă de altceva, faptul că mă concentram pe atomi și molecule și pe cantitatea infinită de mizerie și gaze din univers, chestii concrete, m-a ajutat să rămân cu picioarele pe pământ într-o peroadă în care aveam senzația că tot ce știusem vreodată fusese o minciună. Cum n-aveam la ce sau la cine să mă rog, am devenit și mai disperat.

Am virat spre sex, droguri și heavy metal ca să amorțesc durerea și să fac coșmarurile să dispară. Ascultam Nine Inch Nails la maximum, în timp ce conduceam în sus și-n jos pe drumurile lăturalnice, de țară, din partea de vest a statului Washingto. Marijuana, alcoolul, MDMA și ciupercile magice m-au ajutat măcar să țin la distanță cele mai nasoale coșmaruri și mi-au dat o senzație trecătoare de liniște și de fericire. Chiar am ajuns să mă-ngrop în muncă. Orice ca să-mi distrag atenția. Eram varză. O varză asudată, epuizată și plină de draci. M-am îngrășat rapid, n-am mai putut să dorm și mi-am băgat de toate-n cap și-n corp, ca să umplu gaura flenduroasă pe care-o simțeam pe interior.

Citește și De ce oare presupunem că pedofilii arată într-un anumit fel?

Au trecut doi ani. Sănătatea mintală mi se deteriora din ce în ce mai tare, pe măsură ce se apropia procesul lui taică-meu. M-au sunat de la Parchetul din Spokane în dimineața de 4 septembrie 2014. A durat puțin. Femeia mi-a zis că tata pledase vinovat la toate acuzațiile și fusese condamnat la 160 de luni de închisoare. Am bocit toată dimineața și-am simțit toate emoțiile posibile. Am fost singurul din familie care-a depus mărturie împotriva lui tata în aceeași lună, ceva mai târziu. N-am ascuns nimic în mărturia pe care-am dat-o împotriva lui. Am sperat că judecătoarea o să-i dea cea mai lungă sentință pe care-o permite legea. Așa a și făcut.

Acum tata locuiește la Închisoarea Coyote Ridge din estul Washingtonului. N-am mai vorbit cu el din noapta în care am sunat la poliție.

Relațiile dintre tați și fii sunt complicate și-n cele mai fericite situații. Milioanele de ani de evoluție pe care le-avem în spate au format un instinct care-i condiționează pe fii să învețe de la tații lor, să devină ca ei, dar și să li se opună, să fie altfel, să fie forța care-aduce schimbarea în trib. Eu am luat o drujbă și-am hăcuit țesutul ordinii sociale, iar apoi am plătit pentru asta. Oricât de rău ar fi tata ca om, tot mă mai lupt cu vina de a-l fi băgat pe omul pe care l-am iubit și l-am admirat atât de mult timp într-o cușcă strâmtă și rea, unde, ca pedofil, viața îi e constant în pericol. Știu că e acolo unde merită să fie și știu că societatea e mai în siguranță, acum că el e după gratii, dar tot a rămas ceva din durerea de-a ști că eu l-am băgat acolo.

Totuși, în timp, am început să mă mai și vindec. Acum am mai multe zile bune decât proaste. În sfârșit, pentru prima oară după divorț, sunt ok cu faptul că sunt singur și că nu m-am aruncat într-o relație de codependență doar ca să mă simt în siguranță.

Pot să-l iert pe tata? Merită să-l iert? Ce-ar putea el să-mi spună mie, sau oricui altcuiva, ca să aducă alinare după tot ce-a făcut. Câteodată îmi vine s-o iau la drumul ăla lung, pe șoselele prăfuite din Washingtonul de est, ca să-i fac o vizită. Doar cât să-l privesc în ochi, să-l văd în salopeta de pușcărie, cu un paznic care se uită după el. Dar ce-aș putea să sper c-o să obțin dacă-l văd pe tata, un bătrân distrus, după ce și-a ispășit doar doi ani din sentință?

Mă gândesc la toate nopțile alea la ferma din Kentucky când tata stătea treaz până târziu, ca să învețe, cu ochii în lacrimi, versuri din Biblie despre spălarea cu sângele lui Iisus pentru iertarea păcatelor. Dacă era un semn de conștiință încărcată, a fost singurul pe care l-a dat tata vreodată.

Articolul a fost actualizat pentru a proteja identitatea anumitor persoane implicate.

Traducere: Ioana Pelehatăi

Urmărește VICE pe Facebook

Mai citește despre violuri:

Peste jumătate din bărbații de pe insula asta au violat minore

De ce multe femei nu opun rezistenţă în timpul violului

M-am căsătorit cu un agresor sexual