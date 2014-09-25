Мы посетили заброшенную коммунистическую Мекку в Болгарии

Все фотографии Дженни Марк

Высоко на горе, в самом центре Болгарии стоит то, что когда-то было гордостью нации и символом славы: Дом Болгарской Коммунистической Партии. Больший по размеру, чем Пантеон в Риме, Бузлуджа – футуристическое овальное строение с башней, 230 футов высотой, с прекрасным видом на горный пейзаж – когда-то был коммунистической Меккой. Огромная красная звезда из рубинового стекла украшала верхнюю часть башни, которая, когда подсвечивалась, была видна всю дорогу из соседних Греции и Румынии.

Videos by VICE

Бузлуджа был построен в 1981 году, когда был расцвет коммунизма.

Крах начался отсюда. Когда Болгария начала свой нелёгкий путь к демократии в 1989 году, Бузлуджа остался разрушаться, и разделять посткоммунистическое общество на две части: тех, кто любит, и кто ненавидит. Основание башни теперь выглядит как одинокая летающая тарелка на вершине холма. Красную звезду разворовывали на протяжении многих лет наивные мародёры, попавшие под влияние коммунистической пропаганды, которые верили, что она была сделана из рубина (на самом деле это было простое стекло тёмно-красного цвета). Теперь здесь темно уже четверть века.

Чтобы полностью почувствовать разрушения, вам нужно заглянуть внутрь памятника. Хотя его главный вход запечатан, можно войти через небольшую дыру справа. Чтобы войти, вам нужно подняться через эту дыру и спрыгнуть с высоты 32 фута. Как один итальянский посетитель сказал нам, выползая наружу из дыры: “Только не смотрите вниз, и всё будет отлично”. После его совета, и после определённых колебаний, мы так и сделали.

То, что мы увидели внутри, вполне может стать местом для постапокалиптического фильма. Кроме того, что большинство покрытий сделано из мрамора и стены выложены мозаикой, есть ещё несколько признаков былого величия здания. Бузлуджа строился в течение пяти лет, около 6000 рабочих были задействованы при строительстве, большинство из них были солдатами. Башня, строительство которой стоило почти $20 миллионов, должно было стать жемчужиной коммунизма, прославлением власти того времени. Однако, сегодня здесь протекает крыша, некогда помпезный холл внутри очень разрушен, а мозаика во многих местах отклеилась. Всё это– единственное, что осталось от былого величия и славы сооружения.

В 1981 году, когда открыли Бузлуджа, слава партии была в зените. Мало кто мог предсказать то, что менее, чем через десять лет, коммунистические режимы в Восточной Европе начнут падать, как костяшки домино. Результаты многих лет бесхозяйственности, плановой экономики, нарастающего недовольства государственными репрессиями начали активно проявляться в тоталитарных государствах. В Болгарии демократический путь развития начался с бескровной революции в 1989 году. С закатом коммунизма Дом Болгарской Коммунистической Партии стал домом привидений.

Судьба Бузлуджа до сих пор не определена. В 2011 году правоцентристское правительство предложило передать памятник в собственность обратно Болгарской социалистической партии, по сути экс-коммунистам, которые всё ещё проводят свой ежегодный съезд здесь. Однако, испытывающая финансовые проблемы партия социалистов отказалась от этого дара, и Бузлуджа, некогда символ власти коммунистов, остался во власти природы.

Основная функция Бузлуджа со времён падения режима, когда памятник прославлял этот режим, – разделять общественное мнение. Кроме того, памятник – любимое место граффити-художников и достопримечательность для туристов. Для местных жителей памятник стал предметом одновременно и восхищения, и отвращение, символизирующий непростые отношения посткоммунистического общества со своим прошлым. Некоторые, в основном пожилые люди и некоторые левые партии, с ностальгией вспоминают те времена, и хотели бы восстановить памятник в его былом величии. Те же, кто “наелся коммунизма досыта”, в основном люди среднего возраста, которые провели свою юность в обществе, где свободы слова не существовало в принципе, хотят его снести.

Сегодняшние молодые болгары, кажется, тоже интересуются этим местом. Всё больше и больше людей, в том числе иностранных туристов, приезжает посмотреть на памятник. Было, по крайней мере, около двадцати туристов вместе с нами, некоторые даже заночевали в палатках и туристических автофургонах недалеко. Молодые люди даже находят творческие подходы, чтобы использовать памятник. Недавно был запущен сайт для проведения здесь мероприятий, от показов мод и художественных выставок до площадок для съёмок музыкальных клипов и даже создания образцов для бумажных игрушек.

Чтобы встретиться с новым поколением, нам пришлось проехать опасный перевал (дорожный знак просто гласил: “Опасная зона: 15 километров”) к Габрово – сонному городку у подножия горы в 18 километрах от памятника. Там мы встретили Радослава Пырванова, поклонника Бузлуджа, фотографа и студента. Его увлечение Бузлуджем было ощутимо даже по телефону. “Памятник виден из моего окна…. но вы, вероятно, приедете очень поздно, и уже не будет видно … но не беспокойтесь, у меня есть сотни фотографий и брошюр”.

Для Радослава, который собрал десятки папок памятных вещей Бузлуджа из антикварных магазинов, библиотек и музеев “это очень загадочное, уникальное и, в какой-то степени, мистическое место”. И поэтому, по его словам, “памятник должен быть восстановлен ​​и должен использоваться как музей, возможно, как галерея или концертный зал-музей социализма”. Пару лет назад была одна идея – сделать из Бузлуджа казино и гостиничный комплекс. Хотя он и не одобряет эту идею, Радослав уверен, что это место несёт в себе много истории. Историю, которую мы не можем просто взять и выбросить.

В то время как мнение Радослава разделяют многие его поколения, главным вопросом поддержания (не говоря уже о восстановлении) Бузлуджа является вопрос денег. Восстановление памятника обойдется приблизительно в $20 миллионов – это огромная сумма для Болгарии, самого бедного члена Европейского союза. В таком состоянии, каком сейчас находится Бузлуджа, власти не могут позволить себе ни содержать памятник, ни демонтировать его.

Пока поколения болгар продолжают обсуждать будущее Бузлуджа, само здание остаётся на милость стихии. Его создатели не видели таким будущее Бузлуджа, с гордостью разместив на обеих сторонах главных ворот гимн “Интернационал”. Многие из букв уже отвалились, но лозунги долговечны: “Рабочие, мужчины и женщины!/ Все объединяйтесь!/ Вперёд, храбрые товарищи!/ Давайте будем выполнять нашу работу на славу! “

Они думали, что строят будущее, но в итоге всё оказалось прошлым.

Следуйте за Георгием Кантчевым на Twitter.