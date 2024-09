Amsterdam-syltede løg

Forberedelse: 10 minutter

Total: 20 minutter

Videos by VICE

Ingredienser

250 g skalotteløg

250 ml hvidvin

250 ml æblecidereddike

6 safran tråde

1 laurbærblad

1 tsk sennepsfrø

2 spsk rørsukker

1 knivspids havsalt

Vejledning

1. Placer løgene i en stor skål og dæk dem til med kogende vand. Lad dem stå i 1 minut, hæld derefter vandet fra og lad det køle af.

2. Skræl løgene -når de er til at håndtere – og hæld dem i et rent syltetøjsglas.

3. Bland eddike sammen med resten af ingredienserne i en mellemstor gryde og kog det op.

4. Tag gryden af varmen, og hæld med det samme den varme syltelage ned i sylteglasset, så det dækker løgene.

5. Lad det køle af, sæt låget på, og stil det i køleskabet i 3 uger, inden du spiser dem. Løgene vil kunne holde sig 6 måneder i køleskabet.

Kokkens kommentar: Denne opskrift er taget fra Freddie Janssens kogebog Pickled: Over 60 inspiring recipes for Pickling, Kimchi, Vinegars & More.