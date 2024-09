Chef’s Night Out: Roberta’s

Videos by VICE

Roberta’s køkkenchef, Carlo Mirachi, tog os med en tur rundt til nogle af New Yorks bedste steder. Første stop var vinbaren The Ten Bells, hvor han delte et par flasker med nogle venner. Derefter tog vi lidt længere ned ad gaden til Mission Chinese Food, mødtes med de to køkkenchefer Danny Bowien og Angela Dimayuga og spiste wings og østers. Så gik turen videre til Enrique Olivera’s resaturant Cosme, hvor den stod på carnitas med and og masser af mezcal. Rundturen sluttede tilbage på Blanca, hvor Roberta’s holdt en medarbejder reunion, og vi fik porchetta og bøf. Sæt dig godt til rette og nyd dette indblik i en af New Yorks mest populære og indflydelsesrige restauranter.