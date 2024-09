Chipotle-syltede æg

Portioner: 10

Ingredienser

10 mellemstore æg

500 ml æblecidereddike

2 fed hvidløg, skrællede

1 løg, delt i 4 stykker

1 spsk havsalt

2 spsk rørsukker

5 præserverede chipotle chilier i adobo-sauce

2 tørrede chipotle chilier, knust

Vejledning

1. Placer æggene i en mellemstor gryde med vand og bring det i kog. Kog æggene ved lav varme i 7 minutter. Hæld vandet fra og placer æggene i en skål med iskoldt vand for at køle dem af.

2. Pil æggene, mens de stadig ligger i vandet, (det gør æggehviderne super glatte), og hæld dem over i et rent syltetøjsglas.

3. Hæld vineddike, hvidløg, løg, salt, sukker, chipotle i adobo, og det knuste chili i en gryde sammen med 5 dl vand, og bring det i kog. Lad det simre i 30 minutter ved mellem-høj varme, indtil løgene er gennemsigtige.

4. Tag eddikelagen af blusset, og hæld den med det samme over æggene i syltetøjsglasset. Sæt låget på, og lad æggene køle ned til stuetemperatur, inden du sætter glasset i køleskabet tre dage. Så er æggene klar til at blive spist. De syltede æg kan holde sig i op til en uge. Server med en pose af de bedste tortillachips!

Kokkens kommentar: Denne opskrift er taget fra Freddie Janssens kogebog,Pickled: Over 60 inspiring recipes for Pickling, Kimchi, Vinegars & More.