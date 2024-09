Vi spurgte par, hvad der sker med sexlivet, når man flytter sammen

Photo via Flickr user Gary J. Woo



Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

At flytte sammen. Det er sådan kærestepar cementerer deres forhold. Det er øjeblikket, hvor de bekræfter deres fællesskab og proklamerer overfor verden, at de er A Thing – den essentielle bro mellem beskidte nætter i byen og rolige nætter på sofaen, hvor de sammen ser hele sæsoner af 24 Timer og shopper online efter tilbud på sæbe.

Videos by VICE

Men hvad betyder en delt bolig for et pars sexliv? Er al den seksuelle spænding gået fløjten midt i diskussioner om, hvem der tømmer opvaskemaskinen og det hverdagsagtige i at vælge, hvilken farve fodpanelet skal males? Kan mennesker virkelig parre sig i fangeskab? For at finde ud af det spurgte vi nogle eksemplarer af arten.

“Der var mere pligtsex”

Det var faktisk ret underligt. Det var hverken bedre eller dårligere – det var bare anderledes. Det skete nok ikke helt så ofte, men kvaliteten var bedre. Sådan en “vi boller i vores rede”-agtig forandring.

Desuden betød fraværet af roomies, at vi kunne gøre når som helst, hvor som helst uden at være bange for, at nogen væltede ind af døren. At bo sammen betød også, at vi ikke var nødt til at have sex, hver gang vi sov i den samme seng, og det gjorde os mere afslappede omkring den sexfri del af forholdet. Det betød også, at vi begyndte at eksperimentere mere. På den anden side var de dårlige perioder mere tydelige gennem den manglende sex. Og der var også mere “pligtsex”. Den type sex, man har bare for at nå gennemsnittet. Hvilket var lidt noget lort.

Carla, 30

“Det seneste år har vi været i et åbent forhold, og der har været op- og nedture”

Vi gjorde vel egentlig det hele baglæns, fordi vi boede sammen, før vi blev kærester. Jeg var lige flyttet til en ny by. Jeg havde tænkt mig at crashe på hans sofa, men så endte vi sammen i stedet, og jeg flyttede direkte ind i soveværelset. I begyndelsen var jeg meget ung og umoden, så vi var nødt til at være hjernedødt stive begge to – men da først vi kom over det stadie, var det non-stop kærlighed og nærhed.

Det er to et halvt år siden. Vi havde begge vildt travlt, så vi så ikke hinanden særlig tit, og det skabte bitterhed mellem os. Man kunne mærke fraværet, men fordi man bor sammen, tænker man, at man ikke behøver lægge planer for at ændre det. Når man bor sammen og sover i den samme seng hver nat, kan sex godt ende med at føles som en forpligtelse. Vores sexliv er bedre nu, efter vi er flyttet fra hinanden. Når vi sover sammen, er det fordi vi har lyst til det, og ikke fordi vi er nødt til det.

Desuden har vi været i et åbent forhold det seneste års tid, og det har ikke været nemt. Han er sydeuropæer og super romantisk, så han har haft svært ved det. Vi havde behov for at reevaluere, efter vi havde fået det lidt på afstand, og siden vi flyttede fra hinanden, har jeg følt mig meget tættere på ham. Det er faktisk kun to uger siden, vi havde de snak men det er okay – i hvert fald nogenlunde okay – at tale om det.

Davis, 24

“Han er slangemenneske, og jeg er yogalærer; hvor dårlig sex skulle vi kunne have?”

At han flyttede ind fra starten var fantastisk, for så kunne vi have lige så meget sex, vi havde lyst til, og det intensiverede virkelig oplevelsen af at være et par. Altså, jeg hører nye par tale om, hvordan de knalder syv gange om dagen eller sådan noget – så vildt var det ikke for os, men for mig var mængden perfekt. Vi havde begge to altid travlt, så når vi var sammen, var det noget særligt. Nu har tingene ændret sig, så vi har behov for mere plads, og jeg vil sige, at siden vi flyttede fra hinanden, har vi haft et langt bedre forhold til hinanden, både fysisk og mentalt. Der er kommet mere romantik mellem os – det har gjort vores forhold stærkere.

Vi har haft op- og nedture, men vi forholder os til problemerne og har en god kommunikation. Jeg synes aldrig, vi har haft et dårligt sexliv – jeg mener, han er slangemenneske, og jeg er yogalærer; hvor dårlig sex skulle vi kunne have?

Paulo, 24

“Hun fik mig til at kneppe hende, mens hun stirrede intenst på mig og sig selv i spejlet”

Vi havde haft et rodet, on/off-forhold i årevis, men det gik først helt galt, da vores udlejer besluttede sig for ikke at forny vores kontrakt efter tre år. Virkeligheden ramte hårdt. Det var simpelthen umuligt at finde noget i London, der bare var i nærheden af de 450 pund, jeg hidtil havde betalt. Så fik jeg en lys idé – vi laver da et parhus. Tre værelser, tre par. Jeg er genial! I

løbet af det år vi boede sammen, blev vi mere og mere nederen overfor hinanden. Lige fra den første dag forstærkede det at bo sammen, hvor meget vi ønskede den anden ville forandre sig og blive den person, vi hver især gerne ville have. Sex blev mere og mere sjældent, og til sidst begyndte jeg at bruge min marginalt lavere seksualdrift som våben – at nægte hende sex på afgørende tidspunkter som min måde at udtrykke, hvor vred jeg var af helt andre grunde.

Det var egentlig fucking frygteligt. Det blev helt tydeligt for hende, at jeg udelukkende ventede på, at kontrakten udløb. Det drænede os virkelig følelsesmæssigt. Hun hev mig på en fucking miniferie til Amsterdam for at genoplive gnisten. Jeg hadede, at hun fik mig til at bruge penge, jeg ikke havde, på en tur, jeg hellere ville tage med folk, jeg faktisk kunne lide. Vi havde ikke sex den weekend. Lortet nåede sit højeste efter en særlig slem aften, hvor jeg drak for meget, tog en bane eller tre og kylede en flaske vin gennem et vindue. Jeg sov på sofaen de sidste par måneder af vores lejekontrakt.

Vi havde altid god sex (når vi havde sex), men det var i virkeligheden de gange, efter vi slog op, jeg husker. På det tidspunkt dukkede noget nyt op til overfladen: dirty talk, beskidt, frådende sex, hvor man vil bevise noget – halvt for at tilfredsstille, halvt for at skræmme. Den sidste gang var den bedste. Hun hev mig hjem i sin nye lejlighed – den var meget federe end mit nye hjem, med et kæmpe spejl på den ene væg. Hun fik mig til at kneppe hende, mens hun stirrede intenst på både mig og sig selv (mest sig selv). Jeg trak mig ud, og hun skød ryg en smule mere og hviskede; du må ikke være for hård ved mig – invitationen til også at tage hende i røven.

Trods det faktum, at det var fuldstændig frygteligt for os begge at bo sammen, vil mit varige minde om hende altid være hendes spejlbillede den dag – hvor alt hadet, styrkeprøverne og magtesløsheden var forsvundet.

Jamie, 26

“Nu har vi vores eget sted, hvor vi kan eksperimentere”

Jeg tror, vores sexliv ændrede sig voldsomt, fordi stedet blev fælles, så vi gjorde det forskellige steder – i stedet for, at det kun var i soveværelset. Køkkenet, stuen, i badet, på sofaen. Jeg hadede hans gamle lejlighed, og jeg boede sammen med nogle andre, så nu når vi har vores eget sted, er der en tryghed, der gør, at vi kan eksperimentere.

Vi rejser begge meget, så når vi er i lejligheden sammen, bliver det et sted med en enorm intimitet. Når vi kommer hjem, bliver det hele forstærket og ekstra specielt. Sådan; Nu er det tid til at være tæt sammen.

Jenny, 27

“Du rører ved den her, jeg rører ved den der, og så kommer vi”

Jeg var sammen med Giuliana i fem år. Seks måneder i langdistanceforhold, så halvandet år på et lille værelse i en delelejlighed, og til sidst hvor vi boede sammen rigtigt.

Jeg tror, alle forhold starter med vildt meget sex, og så går det mere i sig selv, lige meget om I bor sammen eller ej. Det var første gang, jeg boede sammen med en pige, så det var interessant at se den rytme, der opstod, hvor vi ikke rigtig gjorde det i løbet af ugen, men så var lørdag morgen sådan en slags sextid. Det var det eneste tidspunkt, vi var sammen, hvor vi ikke var trætte – men det blev lidt monotont.

Det var altid ret god sex, men der gik lidt rutine i den – sådan, du rører den der, jeg rører den der, og så kommer vi. Vi fandt dog måder, vi kunne gøre det nyt og spændende på, for eksempel ved at udforske tantriske metoder, hvilket var vildt spændende. Man bliver nødt til at være kreativ og ikke tage hinanden for givet. En dag flyttede hun ud, og problemet var, at vi så hinanden sjældent, så der var et pres for få det bedste ud af tiden, hver gang vi mødtes. Så i virkeligheden var det her problemerne opstod.

Stefan, 31